Евросоюз эвакуировал своих сотрудников из Ливии

Европейский Союз вывел из Ливии своих сотрудников. Представители Миссии по приграничной помощи EUBAM эвакуированы в Тунис, сообщил в четверг, 11 апреля, представитель Еворокомиссии. По данным тунисских СМИ, сотрудники миссии и три европейских дипломата прибыли пересекли границу на двух катерах неподалеку от острова Джерба.

Евросоюз призвал генерала Халифу Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА), прекратить наступление на столицу Ливии Триполи. Военные действия ставят под угрозу жизнь гражданского населения и препятствуют процессу примирения в стране под эгидой ООН, заявила в четверг Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По ее словам, результатом военного конфликта может стать усиление террористических организаций в регионе.

Бои в пригородах столицы Ливии между повстанцами Хафтара и силами ПНС

Генерал Хафтар, поддерживающий парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанного международным сообществом. Бои в пригородах ливийской столицы между повстанцами Хафтара и силами ПНС идут с 4 апреля. По данным Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 56 человек. В результате военных действий прекратил работу единственный действоваший аэропорт в стране.

75-летний генерал Халифа Хафтар является бывшим сподвижником Муамара Каддафи - в прошлом многолетнего правителя Ливии, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.

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