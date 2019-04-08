 Евросоюз эвакуировал своих сотрудников из Ливии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.04.2019

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Мир

Евросоюз эвакуировал своих сотрудников из Ливии

Представители Миссии по приграничной помощи EUBAM отправились в Тунис. ЕС призвал генерала Хафтара прекратить наступление на Триполи.

Военные, подчиняющиеся правительству национального согласия в Триполи

Военные, подчиняющиеся правительству национального согласия в Триполи

Европейский Союз вывел из Ливии своих сотрудников. Представители Миссии по приграничной помощи EUBAM эвакуированы в Тунис, сообщил в четверг, 11 апреля, представитель Еворокомиссии. По данным тунисских СМИ, сотрудники миссии и три европейских дипломата прибыли пересекли границу на двух катерах неподалеку от острова Джерба.

Контекст

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Евросоюз призвал генерала Халифу Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА), прекратить наступление на столицу Ливии Триполи. Военные действия ставят под угрозу жизнь гражданского населения и препятствуют процессу примирения в стране под эгидой ООН, заявила в четверг  Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По ее словам, результатом военного конфликта может стать усиление террористических организаций в регионе.

Бои в пригородах столицы Ливии между повстанцами Хафтара и силами ПНС

Генерал Хафтар, поддерживающий парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия (ПНС)  Фаиза Сараджа, признанного международным сообществом. Бои в пригородах ливийской столицы между повстанцами Хафтара и силами ПНС идут с 4 апреля. По данным Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 56 человек.  В результате военных действий прекратил работу единственный действоваший аэропорт в стране.

75-летний генерал Халифа Хафтар является бывшим сподвижником Муамара Каддафи - в прошлом многолетнего правителя Ливии, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.

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