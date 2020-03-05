 Евросоюз обещает не признавать российскую аннексию Крыма | Новости из Германии о Европе | DW | 16.03.2020

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Европа

Евросоюз обещает не признавать российскую аннексию Крыма

Брюссель остается твердо приверженным территориальной целостности Украины, подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он осудил милитаризацию Крыма и нарушения прав человека на полуострове.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Евросоюз по случаю шестой годовщины со дня российской аннексии Крыма подчеркнул, что он никогда не признает эти противоправные действия Москвы. "Через шесть лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией Европейский Союз остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, обнародованном в понедельник, 16 марта, в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что ЕС "не признает и продолжает осуждать нарушение международного права", которое "остается прямым вызовом для международной безопасности, с тяжелыми последствиями для международного правопорядка, защищающего территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств". По словам Борреля, "ЕС остается полностью приверженным политике непризнания аннексии", в том числе путем применения ограничительных мер в отношении Москвы.

Брюссель осудил "усиливающуюся милитаризацию" полуострова и "принудительное предоставление российского гражданства жителям Крыма и их призыв в вооруженные силы РФ", а также раскритиковал инцидент в Керченском проливе, сооружение Крымского моста и нарушения прав человека в Крыму, в том числе прав крымских татар. В заявлении Жозепа Борреля содержится требование к России обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных организаций "ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь".

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    Автор: Игорь Бурдыга


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