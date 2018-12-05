 Евросоюз намерен усилить роль евро в мировой торговле | Новости из Германии о Европе | DW | 05.12.2018

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Европа

Евросоюз намерен усилить роль евро в мировой торговле

Более широкое распространение валюты евро в мире снизит затраты и риски европейских компаний, а также процентные ставки для граждан ЕС, отмечают в Брюсселе.

Купюры евро на фоне глобуса

Еврокомиссия намерена усилить роль евро на международной арене. В Брюсселе в среду, 5 декабря, были представлены меры "повышения значения евро в изменяющемся мире". По замыслу Еврокомиссии, валюта евро должна использоваться, в первую очередь, для импорта энергоносителей, который ежегодно составляет в перерасчете около 300 млрд евро.

В основном, страны ЕС оплачивают нефть и другие энергоресурсы, например, из России и стран Ближнего востока в долларах США. В связи с этим наблюдатели отмечают, что новая инициатива Еврокомиссии может вызвать недовольство Вашингтона.

Дипломатические и технические средства для продвижения евро

Для усиления роли евро необходимо, в частности, укрепить экономический и валютный союзы и завершить создание банковского союза стран ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии. При этом отмечается, что до сих утверждено только 7 из 40 соответствующих предложений, переданных Европарламенту и Совету ЕС. Еврокомиссия предлагает также принять меры по углублению общеевропейского финансового сектора, расширению дипломатических усилий, содействующих переходу на евро, и развитию технических средств улучшения доступа к этой валюте жителей неевропейских стран.    

Контекст

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Повышение значения евро будет способствовать устойчивости международной финансовой системы, так как участники рынка во всем мире получат более широкий выбор и мировая экономика будет меньше подвержена шокам, убеждена Еврокомиссия. Распространение евро в мире снизит затраты и риски европейских компаний, а также процентные ставки для частных домохозяйств, считают в Брюсселе.

Согласована реформа еврозоны

Накануне министры финансов стран ЕС достигли соглашения о реформе европейского валютного союза. В частности, они договорились о развитии механизма безопасности для оказавшихся в кризисном состоянии банков и об основных пунктах реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM). Кроме того, продолжатся консультации о создании собственного бюджета еврозоны, на котором настаивают Германия и Франция. 

В настоящий момент в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза. Валюта евро также находится в обращении в ряде стран за пределами ЕС.

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    Хлопок отбеливают, моют и изготавляют из него бумажную кашицу. Точный ее состав держится в секрете. Так называемая "Круглосеточная бумагоделательная машина" отливает из этой бумажной массы длинные полотна бумаги. Уже на этом этапе производства бумага содержит некоторые из многочисленных элементов защиты купюр - такие, например, как водяные знаки.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Хитроумная защита

    Разработчики денежных знаков придумали более десяти защитных признаков для банкнот евро, чтобы затруднить изготовление фальшивых денег. Один из этих признаков – пленочная аппликация. На фотографии, сделанной в частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, видно, как пленка прессуется на бумагу для денежных купюр

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Глубокая печать под многотонным прессом

    В типографии на бумагу наносится краска. На изготовление 400 тысяч купюр достоинством в 20 евро требуется десять килограмм краски. Затем купюры прогоняют через другие станки. При помощи пресса в 80 тонн осуществляется глубокая печать, которую практически невозможно подделать. Заказы на печатание купюр распределяются между странами Еврозоны в соответствии с установленными квотами.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Дизайнер банкнот

    Райнхольд Герштеттер (Reinhold Gerstetter) отвечает за дизайн банкнот евро. График из Германии рисовал в свое время лица знаменитых людей, которые были изображены на немецких марках. Каждому номиналу купюр евро соответствует та или иная европейская культурная эпоха.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    От семи до 16 центов за банкноту

    Банкнота в 50 евро - самая популярная в Еврозоне. Более 8 миллиардов сейчас в обращении - 45 процентов всех банкнот евро. Производство одной купюры стоит от семи до 16 центов, причем чем выше достоинство банкноты, тем больше стоит ее производство. Ведь с ростом номинала растет величина банкноты, используется больше защитных элементов.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Защита евро от подделок

    Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро.

    Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь


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Ссылки в интернете

Еврокомиссия сообщает о намерении усилить роль евро

В Брюсселе согласовали реформу европейского валютного союза  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему план Макрона может не понравиться немцам  

Как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предлагает реформировать ЕС  

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