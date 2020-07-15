Евросоюз критикует санкции США против "Северного потока - 2"

Евросоюз подверг критике санкционную политику США в связи с санкциями Вашингтона, направленными на противодействие строительству газопровода "Северный поток - 2". С соответствующим заявлением выступил в пятницу, 17 июля, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
Санкции, которые ввел или угрожает ввести Вашингтон, бьют по европейским компаниям, которые ведут "легитимный бизнес", подчеркнул Боррель. Он выразил глубокую озабоченность участившимися случаями применения санкций против европейских компаний и их интересов. "Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами", - отметил он.
Ранее Восточный комитет немецкой экономики - лоббистская организация, которая представляет интересы фирм из ФРГ, работающих на российском рынке, - с возмущением отреагировал на угрозу США ввести новые санкции против участников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. "США попирают ногами свободную и справедливую конкуренцию и без зазрения совести используют санкции для продвижения собственных экономических интересов", - говорится в распространенном в четверг заявлении.
В среду госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми санкциями участникам проекта "Северный поток - 2". Участники проекта подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года, заявил он на брифинге в госдепартаменте. "Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия", - сказал Помпео. Он уточнил, что дополнительные санкции коснутся не только "Северного потока-2", но и части проекта "Турецкий поток".
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Автор: Андрей Гурков