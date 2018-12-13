Евросоюз готов принять меры для усиления поддержки Украины

Лидеры стран Евросоюза обсудили последние события в конфликте между Россией и Украиной, в частности в Керченском проливе. И согласились, что готовы усилить поддержку Украины. Об этом говорится в итоговом документе саммита ЕС, принятом в Брюсселе вечером в четверг, 13 декабря.

В проекте документа в начале этой недели ситуация вокруг захвата украинских кораблей не упоминалась вообще. Впоследствии, в процессе консультаций появился отдельный пункт по керченскому кризису. "Европейский Совет выражает крайнюю обеспокоенность эскалацией в Керченском проливе и Азовском море, а также нарушениями Россией международного права", - говорится в документе. Последний пассаж добавили уже в день заседания.

Председатель Европейского совета Дональд Туск

По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, лидеры стран ЕС едины в том, что применению Россией силы в отношении Украины нет оправдания. Как известно, 25 ноября три украинских военных судна попытались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские военные перекрыли им путь, а когда украинцы уже возвращались в Одессу, россияне атаковали корабли, захватили суда и арестовали 24 члена их экипажей.

В документе, принятом на саммите, содержится требование незамедлительно освободить украинских моряков, вернуть суда и не мешать свободному судоходству. "ЕС готов утвердить меры для усиления своей поддержки, в особенности в пользу затронутых районов Украины", - говорится в документе, с которым согласились лидеры всех 28 стран ЕС. Речь идет в первую очередь о социально-экономической поддержке портов Мариуполя и Бердянска, страдающих от чрезмерных проверок коммерческих судов, совершаемых Россией. Однако такая формулировка, усиленная выражением "в особенности", оставляет возможность и для других мер, например санкций.

Слово "санкции" не прозвучало

Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе 13 декабря

Во время прибытия на саммит многие его участники упоминали керченский кризис. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), анонсируя вопросы, запланированные для обсуждения на встрече, назвала "особенной" тему отношений России и Украины, в частности события в Черном море.

"Мы обсудим, как нам на это реагировать", - отметила она.

Премьер Эстонии Юри Ратас просто заявил: "Мы должны поддержать Украину и людей в Украине". Наиболее жесткой была оценка премьера Польши Матеуша Моравецкого. Говоря о событиях в Керченском проливе, он отметил, что это было не только нарушением международного права, но и "абсолютно недопустимым поведением со стороны России". Впрочем, и он не применил слово "санкции".

Евросоюз продлил экономические санкции против Москвы

И все же санкции в повестке дня значились, но другие - уже действующие секторальные санкции. Дональд Туск сообщил о "единогласном" решении об их продлении из-за "нулевого прогресса в имплементации минских соглашений".

На заседании Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, как участники "нормандской четверки", проинформировали своих коллег о состоянии выполнения минских соглашений, к которым и привязаны санкции. И лидеры дали согласие на их продление. После этого формальное решение о продлении еще должен принять Совет ЕС. Такая процедура повторяется каждые полгода.

Перед двумя предыдущими саммитами - в июне и октябре - правительство Италии заявляло, что хотело бы полноценной дискуссии о целесообразности санкций, а не простого их продления. Но этого так и не произошло. В этот раз подобных заявлений из Рима не прозвучало.

Одной из причин может быть конфликт между правительством Италии и Еврокомиссией касательно бюджета страны. Его проект на следующий год предусматривал дефицит в 2,4 процента. Это в три раза больше, чем согласованный с Брюсселем предел. Перед саммитом Рим согласился сократить дефицит до 2 процентов, но Еврокомиссию это, похоже, не удовлетворило. Другая причина, по словам источника DW в дипломатических кругах, кроется в том, что атмосфера для дискуссии о целесообразности санкций неблагоприятна из-за керченского кризиса.

Порошенко: "Санкции - не наказание, наказание будет в международных судах"

После событий в Черном море Брюссель успел дважды посетить глава МИД Украины Павел Климкин - для встреч с министрами НАТО и переговоров с Советом ЕС. А перед самим саммитом приехал президент Украины Петр Порошенко. 12 декабря он встретился с Туском, а на следующий день - с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Обоим он передал список лиц, причастных, по мнению Киева, к захвату и уголовному преследованию украинских моряков. Как известно, Россия заявила, что украинцы незаконно пересекли ее границу, тогда как Украина называет их военнопленными. По словам Порошенко, в списке - военные, сотрудники ФСБ, прокуроры, судьи.

Президент Украины Петр Порошенко

Также президент Украины призвал НАТО к "жестким мерам" в ответ на действия РФ. Среди них - постоянное присутствие сил альянса в Черном море для предотвращения эскалации конфликта, запуск воздушной и морской мониторинговой миссии, а также обмен между НАТО и Украиной данными о ситуации в Черноморском регионе.

По словам Порошенко, он обсудил в Брюсселе список санкций - по его словам, "достаточно большой". Он упомянул и идею закрытия доступа в иностранные порты российским судам. Президент указывал на резолюцию Европарламента, принятую накануне. В ней депутаты призвали ввести новые санкции, если Россия не отпустит моряков, случится очередная эскалация либо РФ будет блокировать судоходство.

При этом Порошенко подчеркнул: "Санкции - не наказание. Наказание будет в международных судах за нарушения международного права. Санкции - это мотивировка России вернуться в цивилизованный мир".

Не сорвать деэскалацию

В ЕС и НАТО много раз призывали обе стороны к деэскалации. Йенс Столтенберг поблагодарил Порошенко за "спокойствие и выдержку, продемонстрированную Украиной во время событий рядом с Азовским морем". По его мнению, эскалация не отвечает ничьим интересам.

И в Евросоюзе своим досконально выверенным заявлением, сделанным во время саммита, прежде всего дали понять следующее. Брюссель намерен содействовать дальнейшей деэскалации, а также предотвратить возможный срыв урегулирования керченского кризиса путем переговоров. Именно поэтому, как сообщили осведомленные источники DW, в Европейском Союзе считают упоминания санкций преждевременными.

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