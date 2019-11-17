Европейцы советуют Киеву возобновить импорт энергоносителей из России

Глава секретариата европейского Энергетического сообщества (ЭС) Янез Копач считает, что Украине следовало бы возобновить прямые поставки газа, электроэнергии и угля из России. Такое мнение он высказал в понедельник, 16 декабря, в ходе презентации в Верховной раде отчета о выполнении Украиной обязательств перед ЭС о внедрении европейских стандартов. В то же время, он предупредил о необходимости сбалансированного объема и безопасности этих поставок для внутренних украинских производителей.

Успех энергетической интеграции

Выполнение Украиной обязательств перед Энергетическим сообществом оценивается как одно из самых успешных среди государств, не являющихся членами Евросоюза, подчеркнул Копач. По его словам, Киев успешно справится с анбандлингом "Нафтогаза Украины", который предусматривает выделение отдельных структур по торговле, добыче и транзиту газа. Копач похвалил Украину также за внедрение "многих положений" Третьего энергопакета ЕС.

В то же время он призвал не останавливаться на этом и позволить электроэнергетическому монополисту "Укрэнерго" использовать модель разукрупнения, которой воспользовался "Нафтогаз Украины". Это поможет, по словам европейского чиновника, как можно скорее получить сертификацию, что необходимо для продолжения адаптации Украины к Европейской Синхронной зоне.

Российский газ и электроэнергия вернутся в Украину

Похвалив принятие закона о анбандлинге "Нафтогаза Украины" Копач пообещал уже на следующий день дать ответ его секретариата на предварительную сертификацию нового украинского транзитера газа.

Он выразил надежду на то, что Украина вскоре подпишет долгосрочный контракт на поставку газа с российским "Газпромом". "И тогда мы это отпразднуем бутылкой шампанского", - сказал директор секретариата ЭС.

В то же время он согласился с мнением председателя подкомитета Верховной рады по угольной промышленности Михаила Бондаря о том, что обещания России продавать Украине дешевую электроэнергию и газ "являются элементами гибридной войны". "Я согласен, Россия - агрессор, она использует энергоресурсы как оружие ... Мы это видим на примере газа. Мы, к счастью, пока не видели этого на примере угля, но они всегда могут обрезать поставки, например, из Казахстана в Украину", - сказал Копач.

По его мнению, украинскому рынку не помешают поставки электроэнергии из России. Но только при условии сбалансирования импорта дешевой электроэнергии с интересами внутренних ее производителей. "Ведь если раньше это использовалось, как оружие, то в дальнейшем следует быть осторожными", - предостерег Копач.

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