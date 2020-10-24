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Европейский университет в Санкт-Петербурге основан в 1994 году.
Европейский университет в Санкт-Петербурге - негосударственный вуз, основан в 1994 году.
Тысячи человек требовали от правительства прекратить вмешиваться в сферу высшего образования. Протестующие выступают за возвращение университетской автономии.
Венгерский закон, ограничивающий деятельность иностранных университетов, нарушает европейское законодательство и является дискриминирующим. Такое решение принял суд ЕС в Люксембурге.
Несколько тысяч человек протестовали в столице Венгрии против нового "закона о рабстве" и политики правонационального правительства Виктора Орбана в целом.
35 человек задержаны в столице Венгрии в ходе антиправительственных демонстраций. Полицейские применили слезоточивый газ, демонстранты бросали в них яйцами, бутылками, дымовыми шашками.
В университетской библиотеке откроют "щенячьи комнаты", чтобы студенты могли отдохнуть во время экзаменов.
После полутора лет мытарств Европейский университет в Санкт-Петербурге возобновляет учебную деятельность и объявляет набор студентов. Преподаватели называют нынешнюю ситуацию подвешенной.
Рособрнадзор вернул Европейскому университету в Санкт-Петербурге образовательную лицензию. По словам его ректора, ЕУСПб вправе начать учебный год на месяц-два позже, чем другие вузы.
На митинге у Финляндского вокзала собралось несколько сотен человек. Центральным событием стало выступление Ксении Собчак, которую встретили свистом.
Здание, которое Европейский университет в Санкт-Петербурге занимал 23 года, освобождено. На новом месте вуз будет вести только научно-исследовательскую деятельность. Репортаж DW.
Рособрнадзор должен найти выход из ситуации вокруг ЕУСПб, который бы позволил вузу продолжить образовательную деятельность, считает Совет по науке при министерстве.
Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом начать проверку в отношении Венгрии в связи с обвинениями в нарушении прав человека и усилить контроль за тем, как Будапешт расходует средства ЕС.
Премьер-министр Венгрии намерен в установленный Еврокомиссией срок отменить все ограничения, касающиеся вузов, сообщил после встречи с Орбаном представитель Европейской народной партии.
Закон, принятый для устранения независимого университета, основанного Джорджем Соросом в Будапеште, стал поводом для начала штрафной процедуры Евросоюза в отношении венгерского правительства.
В Венгрии уже несколько недель десятки тысяч человек протестуют против возможного закрытия университета, основанного американским финансистом с венгерскими корнями Джорджем Соросом.
Премьер-министр Венгрии выбрал неверный курс и нарушает принципы правового государства. Закон, принятый для ликвидации независимого университета, стал одним из громких случаев.
В Венгрии прошла крупнейшая после 2014 года акция протеста: десятки тысяч участников вышли на акцию протеста против возможного закрытия университета, основанного американским финансистом Соросом.
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