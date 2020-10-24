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Европейский университет в Санкт-Петербурге

Европейский университет в Санкт-Петербурге основан в 1994 году.

Европейский университет в Санкт-Петербурге - негосударственный вуз, основан в 1994 году.

23.10.2020, Budapest, Ungarn, University students and their sympathizers march in Budapest downtown on October 23, 2020, during a demonstration of students of the University of Theatre and Motion Picture Arts (SZFE), who are occupying Hungary's top arts university since the beginning of September. - Participants hold a march on the 64th anniversary of Hungary’s 1956 anti-Soviet uprising. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)

В Будапеште прошла акция протеста против Виктора Орбана 24.10.2020

Тысячи человек требовали от правительства прекратить вмешиваться в сферу высшего образования. Протестующие выступают за возвращение университетской автономии.
24.11.2018 November 24, 2018 - Budapest, Hungary - A student and hungarian citizens are holding placards during the protest..December 1st would be the deadline, on which the Hungarian government should sign the agreement allowing the Central European University (CEU) to stay in Hungary, the Billionaire George Soros and one of the founders of the Central European University met with the Austrian Chancellor, Sebastian Kurz to discuss conditions to move parts of Central European University to the Austrian capital from Budapest. Budapest Poland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAs197 20181124_zaa_s197_124 Copyright: xOmarxMarquesx

Венгерский закон о вузах признан противоречащим законодательству ЕС 06.10.2020

Венгерский закон, ограничивающий деятельность иностранных университетов, нарушает европейское законодательство и является дискриминирующим. Такое решение принял суд ЕС в Люксембурге.
BUDAPEST, HUNGARY - DECEMBER 14: Demonstrators protesting against recent legislative measures introduced by the government of Hungarian Prime Minister Viktor Orban stand outside Parliament on December 14, 2018 in Budapest, Hungary. The protest follows two recent legislative initiatives by Orban: one that allows employers to force employees to work more overtime, the other the creation of a parallel courts system known as administrative courts to deal with cases related to corruption and free speech, among other issues. (Photo by Laszlo Balogh/Getty Images)

В Будапеште возобновились антиправительственные протесты 15.12.2018

Несколько тысяч человек протестовали в столице Венгрии против нового "закона о рабстве" и политики правонационального правительства Виктора Орбана в целом.
Protests have continued in Budapest, as opponents of Prime Minister Viktor Orban's government criticised legislation which loosens the labour code and raises the maximum annual overtime hours from 250 to 500 hours. Thousands of protesters have reportedly gathered outside the Fidesz party headquarters in Budapest, Hungary on Wednesday night , December 12, 2018. Photo by Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

В Будапеште задержаны десятки участников акции против "закона о рабстве" 14.12.2018

35 человек задержаны в столице Венгрии в ходе антиправительственных демонстраций. Полицейские применили слезоточивый газ, демонстранты бросали в них яйцами, бутылками, дымовыми шашками.
Portrait eines gelben Labrador Retriever Welpen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Амстердаме напряженным студентам предлагают погладить щенков 19.10.2018

В университетской библиотеке откроют "щенячьи комнаты", чтобы студенты могли отдохнуть во время экзаменов.
Fotos zum Thema Zukunft der Europäischen Universität in St.Petersburg (EUSP), d

Европейский университет в Петербурге: лицензия есть, аккредитации пока нет 03.09.2018

После полутора лет мытарств Европейский университет в Санкт-Петербурге возобновляет учебную деятельность и объявляет набор студентов. Преподаватели называют нынешнюю ситуацию подвешенной.
Alle Rechte gehören DW Korrespondent Wladimir Izotow und wurden freigegeben. Bildbeschreibung: Gebäude der Europäischen Universität in Sankt Petersburg, Oktober 2017

Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию на обучение 10.08.2018

Рособрнадзор вернул Европейскому университету в Санкт-Петербурге образовательную лицензию. По словам его ректора, ЕУСПб вправе начать учебный год на месяц-два позже, чем другие вузы.
11.11.2017+++St. Pertersburg, Russland+++ Kundgebung in St. Petersburg für Bildung und Wissenschaft

В Санкт-Петербурге прошла акция в защиту Европейского университета 11.11.2017

На митинге у Финляндского вокзала собралось несколько сотен человек. Центральным событием стало выступление Ксении Собчак, которую встретили свистом.
Alle Rechte gehören DW Korrespondent Wladimir Izotow und wurden freigegeben. Bildbeschreibung: Gebäude der Europäischen Universität in Sankt Petersburg, Oktober 2017

Почему Европейский университет переехал и лишился лицензии 24.10.2017

Здание, которое Европейский университет в Санкт-Петербурге занимал 23 года, освобождено. На новом месте вуз будет вести только научно-исследовательскую деятельность. Репортаж DW.
Europäische Universität in Sankt Petersburg, Eingang6 März 2017 Europäische Universität in Sankt Petersburg, Russland, Konflikt, März 2017 Foto: DW Korrespondent Wladimir Izotov

Совет при Минобразования РФ обеспокоен решением по Европейскому университету 04.10.2017

Рособрнадзор должен найти выход из ситуации вокруг ЕУСПб, который бы позволил вузу продолжить образовательную деятельность, считает Совет по науке при министерстве.
April 26, 2017 - Brussels, Bxl, Belgium - Hungarian Prime Minister Viktor Orban arrives for his speech in front of European Parliament in Brussels, Belgium on 26.04.2017 Parliament will discuss situation in Hungary by Wiktor Dabkowski |

Европарламент поддержал проверку Венгрии на соответствие европейским ценностям 17.05.2017

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом начать проверку в отношении Венгрии в связи с обвинениями в нарушении прав человека и усилить контроль за тем, как Будапешт расходует средства ЕС.
Hungarian Prime Minister Viktor Orban arrives at the EU summit in Brussels, Belgium, April 29, 2017. REUTERS/Olivier Hoslet/Pool

Орбан готов выполнить требования Брюсселя о свободе вузов 29.04.2017

Премьер-министр Венгрии намерен в установленный Еврокомиссией срок отменить все ограничения, касающиеся вузов, сообщил после встречи с Орбаном представитель Европейской народной партии.
Titel: Central European University Budapest bedroht Bildbeschreibung: Nem bedeutet Nein: Massenproteste gegen die Bedrohung der CEU durch das neue ungarische Hochschulgesetz Aufnahmedatum/Ort: 09.04.2017 Schlagworte: Budapest, Universität, Orbán, Proteste © DW/ Attila Vizi

Брюссель начал штрафную процедуру в отношении Будапешта 26.04.2017

Закон, принятый для устранения независимого университета, основанного Джорджем Соросом в Будапеште, стал поводом для начала штрафной процедуры Евросоюза в отношении венгерского правительства.
09.04.2017 Demonstrators hold posters as they protest against the efforts to close Central European University, as part of Prime Minister Viktor Orbanâ€™s plan to transform Hungary into an â€œilliberal stateâ€ in Budapest, Hungary, Sunday, Apr. 9, 2017. Central European University was founded by billionaire philanthropist George Soros in 1991, and promotes his â€œopen societyâ€ ideals which contrast with the Orbanâ€™s efforts to establish a more restricted democracy in Hungary. (Janos Marjai/MTI via AP)

Как университет Сороса в Венгрии стал "иностранным агентом" (18.04.2017) 18.04.2017

В Венгрии уже несколько недель десятки тысяч человек протестуют против возможного закрытия университета, основанного американским финансистом с венгерскими корнями Джорджем Соросом.

The exterior facade of the Central European University, a school founded by billionaire philanthropist Gorge Soros, is seen in Budapest, Hungary, March 7, 2017. Picture taken March 7, 2017. REUTERS/Laszlo Balogh

Палки в колеса независимому вузу в Венгрии - лишь вершина айсберга 13.04.2017

Премьер-министр Венгрии выбрал неверный курс и нарушает принципы правового государства. Закон, принятый для ликвидации независимого университета, стал одним из громких случаев.
09.04.2017 Demonstrators hold posters as they protest against the efforts to close Central European University, as part of Prime Minister Viktor Orbanâ€™s plan to transform Hungary into an â€œilliberal stateâ€ in Budapest, Hungary, Sunday, Apr. 9, 2017. Central European University was founded by billionaire philanthropist George Soros in 1991, and promotes his â€œopen societyâ€ ideals which contrast with the Orbanâ€™s efforts to establish a more restricted democracy in Hungary. (Janos Marjai/MTI via AP)

Десятки тысяч человек протестовали против закрытия университета Сороса в Будапеште 10.04.2017

В Венгрии прошла крупнейшая после 2014 года акция протеста: десятки тысяч участников вышли на акцию протеста против возможного закрытия университета, основанного американским финансистом Соросом.
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