Европейский университет в Санкт-Петербурге

Европарламент поддержал проверку Венгрии на соответствие европейским ценностям

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом начать проверку в отношении Венгрии в связи с обвинениями в нарушении прав человека и усилить контроль за тем, как Будапешт расходует средства ЕС.