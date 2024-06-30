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ЕУ в Санкт-Петербурге закрыл факультет политологии

Кирилл Шестаков
30 июня 2024 г.

Факультет политических наук ЕУСПб ликвидирован решением ученого совета вуза, сообщил декан факультета Григорий Голосов. Ранее вуз неоднократно подвергался давлению властей.

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Логотип Европейского университета в Санкт-Петербурге
Логотип Европейского университета в Санкт-ПетербургеФото: DW/W. Izotow

Факультет политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) был ликвидирован решением ученого совета. Об этом сообщил в субботу, 29 июня, декан факультета Григорий Голосов. По его словам, совет принял решение о закрытии еще 19 июня, но руководство вуза не заявило об этом публично. Голосов не стал комментировать причины, побудившие администрацию ЕУСПб к такому решению. Сам профессор уходит в "продолжительный отпуск".

Студенты-политологи и аспиранты, не успевшие закончить обучение, будут переведены на одну из программ исторического факультета. 

Городская прокуратура год проверяла вуз

Ректор ЕУСПб Вадим Волков 24 июня сообщил изданию "РБК", что прокуратура Санкт-Петербурга закончила проверку вуза, которая длилась более года. По словам Волкова, прокуратура проверила 98 учебных программ и 12 магистерских диссертаций. В итоге руководство вуза получило экспертное заключение, в котором был высказан ряд замечаний.

"Большинство замечаний - недооценка вклада российских мыслителей, прозападная ориентация, проявление буржуазной ментальности и подобные недостатки. А в нескольких выпускных работах - признаки негативного воспитательного воздействия или критическое отношение к современной российской политике", - сообщил ректор.

Давление российских властей на ЕУСПб

Европейский университет - негосударственный вуз, в котором учатся на программах магистратуры и аспирантуры. В 2017 году по требованию Рособрнадзора суд лишил вуз лицензии на образовательную деятельность, но через год лицензию вернули.

В мае 2023 года Русская служба "Би-би-си" сообщила, что прокуратура и Рособрнадзор запросила у вуза диссертации и личные дела учащихся, чтобы проверить ЕУСПб на "экстремизм"

В марте 2024 года университет уволил профессора факультета политических наук, американиста Ивана Куриллу. Он подписывал открытое письмо российских ученых и научных журналистов против войны в Украине, а также осуждал войну в других публичных выступлениях, уточняет издание "Медиазона".

 

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