Европейский университет в Петербурге: лицензия есть, аккредитации пока нет

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) начал подготовку к новому учебному году. 10 августа Рособрнадзор выдал вузу новую лицензию на осуществление образовательной деятельности, после чего его руководство приступило к составлению учебного плана и объявило о приеме вступительных документов у всех желающих.

Предыдущая лицензия была аннулирована Арбитражным судом Санкт-Петербурга в марте 2017 года. Причиной стала череда проверок Рособрнадзора после получения им информации о разнообразных нарушениях в деятельности Европейского университета. Корреспондент DW побывал в новом здании ЕУСПб и побеседовал с преподавателями и выпускниками о перспективах знаменитого вуза.

После выборов ЕУСПб стал не таким "страшным" для властей

Вступительные экзамены в Европейском университете начнутся 13 сентября и продлятся неделю. По их результатам на места, обеспеченные стипендиями, будут зачислены 105 студентов, из них почти четверть (25 человек) на экономический факультет, 20 человек будут учиться на историческом и по 15 человек - на факультетах политических наук, антропологии, социологии и философии, а также на факультете истории искусств.

Декан экономического факультета Юлия Вымятнина рассказала DW, что обучение на нем будет вестись по двум программам. Первая - исследовательская экономика, адресованная, прежде всего, тем, кто планирует продолжить обучение в аспирантуре, намереваясь в дальнейшем получить докторскую степень. "Вторая - это финансовая экономика, предназначенная для тех, кто пойдет аналитиками в банки, в страховые компании, то есть, в реальный сектор", - уточняет Вымятнина. Кстати, среди выпускников ЕУСПб - Дарья Антонова, ныне занимающая пост старшего аналитика Центробанка РФ.

Юлия Вымятнина

Описывая эмоции, которые она испытала, узнав, что вузу выдана новая лицензия на осуществление образовательной деятельности, декан экономического факультета вспоминает: "Это была радость, смешанная с недоверием". И поясняет, что соответствующее решение Рособрнадзора было очень неожиданным: "Потом, конечно, пришло понимание того, что действовать нужно очень быстро: искать студентов и возобновлять обучение".

На уточняющий вопрос, с чем она связывает получение Европейским университетом новой лицензии в тот момент, когда общественная кампания в его поддержку фактически сошла на нет, Юлия Вымятнина ответила так: "У меня объяснение одно: перед выборами все ведомства старались быть слишком консервативными, а когда выборы прошли, то было принято решение ослабить напряжение, и оказалось, что мы не такие уж "страшные".

Для полноценной работы Европейскому университету нужна аккредитация

Другой собеседник DW, профессор факультета истории искусств Илья Доронченков, вспоминая чувства, которые он испытывал после лишения ЕУСПБ лицензии, рассказал анекдот, посвященный периоду Первой мировой войны. "Сидят в окопах берлинец и венец и оценивают обстановку. Берлинец говорит: "Ситуация серьезная, но небезнадежная". А венец ему отвечает: "Нет, ситуация безнадежная, но несерьезная". Так вот, я чувствовал себя венцем, то есть был фаталистом", - шутит Доронченков.

Илья Доронченков

Последние позитивные изменения для Европейского университета, по его словам, объясняются тем, что "в высших эшелонах власти изменилась конфигурация, и люди, которые являются нашими давшими сторонниками, приобрели новое влияние".

В целом нынешнюю ситуацию, в которой оказался Европейский университет, профессор Доронченков оценивает как "подвешенную". Дело в том, что для полноценной деятельности вузу, помимо лицензии, нужна еще аккредитация при Министерстве образования, что позволит университету давать своим выпускникам дипломы государственного образца. В данный момент такой аккредитации у ЕУСПб нет, и ее получением руководство вуза планирует заняться после Нового года.

Тесные международные связи ЕУСПб

На первом этапе существования Европейского университета в Санкт-Петербурге в его финансировании существенную роль играли средства зарубежных благотворительных организаций, в том числе ряда американских фондов - Сороса, Форда, Макартуров. В 2015 году было принято решение полностью отказаться от зарубежных грантов, и в настоящее время вуз финансируется за счет пожертвований российских компаний и частных лиц, а также за счет оплаты обучения студентами.

Лев Шилов

Впрочем, отказ от иностранного финансирования вовсе не означает разрыва международных связей. Среди студентов и профессоров Европейского университета всегда было немало иностранцев, а его выпускники нередко отправлялись в зарубежные вузы для написания докторских диссертаций.

Научный сотрудник исследовательского центра "Республика" при ЕУСПб Лев Шилов окончил Европейский университет в 2008 году по специальности социология. "За годы учебы здесь я понял, как функционирует мировая наука. В отличие от многих других российских вузов, здесь есть возможность знакомиться с публикациями в ведущих зарубежных изданиях, слушать лекции профессоров с мировым именем. Здесь я узнал, как нужно правильно готовить статьи для публикации, как важно цитирование в международной прессе", - перечисляет Шилов.

В настоящее время он заканчивает написание диссертации в Европейском университете во Флоренции (The European University Institute), с которым у ЕУСПб есть партнерская программа. "У нашего университета неплохая репутация в мире, - отмечает собеседник DW. - И по таким направлениям, как политические науки, история, антропология и экономика, многие выпускники находят себе докторантуру или даже профессорские места. Потому что здесь можно написать научные статьи или монографии, которые будут цениться на Западе".

Почему стоит идти учиться в ЕУСПб

Тем абитуриентам, которые успешно сдадут вступительные экзамены и будут зачислены на один из факультетов ЕУСПб, Лев Шилов дает такое напутствие: "Постарайтесь сразу определиться, что лучше: академическая карьера или прикладная, потому что в Европейском можно заниматься и тем, и другим".

Юлия Вымятнина добавляет: "Самое главное - помнить, что у нас нужно учиться постоянно, а не два раза в год. То есть - не пропускать занятия". Илья Доронченков начал издалека: "Пока не знаю, какой у нас в этом году будет конкурс. Но нам сделали неплохую рекламу".

А затем обратился к будущим студентам: "Ребята, вы знаете, куда идете. Вы попали в то место, которое несколько раз подвергалось "ковровым бомбардировкам". А опыт показывает, что в нашей стране плохие места им обычно не подвергаются". Закончил свое напутствие студентам профессор Доронченков так: "Вы идете туда, где вас научат современно мыслить. И если бы я сейчас размышлял, куда идти учиться в нашей стране, я бы пошел сюда".

Смотрите также:

Новое здание Люнебургского университета Неподалеку от Эльбской филармонии Вслед за Эльбской филармонией в Германии сдан в эксплуатацию еще один гигантский архитектурный проект - новое здание для Люнебургского университета (Leuphana Universität Lüneburg). На строительство этого объекта, как и филармонии, ушло почти десять лет и было израсходовано больше, чем изначально планировалось: вместо 58 миллионов почти 100 миллионов евро.

Новое здание Люнебургского университета Современный дизайн Больше похожее на футуристический летающий корабль, это новое здание высотой 37 метров расположено в самом центре кампуса Люнебургского университета. Его сконструировал знаменитый американский архитектор-деконструктивист Даниэль Либескинд. 14 тысяч кубометров бетона и 2750 тонн стали были использованы во время строительства.

Новое здание Люнебургского университета Так здание выглядело в проекте 27 июня 2007 года Даниэль Либескинд представил свой проект по строительству нового главного корпуса университета.

Новое здание Люнебургского университета 10 лет: от эскиза до открытия Архитектор по профессии, он становится также профессором этого вуза по совместительству. Согласие на строительство и финансирование в размере 57,7 миллиона евро будет дано лишь в конце 2010 года, а в мае 2011 года заложен первый камень. Изначально открытие было запланировано на 2015 год. 11 марта 2017 года, почти 10 лет спустя, корпус был торжественно открыт.

Новое здание Люнебургского университета Где будут учиться студенты Площадь здания с откосными стенами составляет 13 тысяч квадратных метров. Вот в таких аудиториях будут проходить семинарские занятия. Люнебургский университет специализируется на четырех направлениях: это исследовательская деятельность в сферах культуры, образования и устойчивого развития, а также теория управления и предпринимательства.

Новое здание Люнебургского университета Для университета и города Самое большое помещение в этом здании - аудитория Audimax. Она рассчитана на 1100 человек и будет использоваться и для городских мероприятий.

Новое здание Люнебургского университета Проекты Либескинда в Германии: Берлин Еврейский музей в Берлине был открыт в 2001 году. Сегодня это один из символов немецкой столицы. Архитектор Даниэль Либескинд выбрал асимметричную зигзагообразную форму, где линии здания как бы перечеркиваются линией внутреннего пространства, чтобы показать ту пустоту, которая образовалась в немецко-еврейской истории из-за трагических событий XX века.

Новое здание Люнебургского университета Дрезден Автора этого здания, вернее, пристройки к зданию не трудно угадать. Структура клина и игра света и тени символизирует военную историю Германии с ее контрастами. Даниэль Либескинд таким образом обновил образ Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене. Постоянная экспозиция музея заставляет посетителей задуматься о собственном потенциале агрессии. Автор: Марина Борисова

