 Европейские консерваторы грозят исключить партию Орбана из ЕНП | Новости из Германии о Европе | DW | 05.03.2019

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Европа

Европейские консерваторы грозят исключить партию Орбана из ЕНП

Чтобы предотвратить исключение ФИДЕС из ЕНП, Виктор Орбан должен выполнить три условия, в частности прекратить антиевропейские кампании.

Манфред Вебер

Манфред Вебер

Европейская народная партия (ЕНП) предъявила ультиматум входящей в ее состав партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", председателем которой является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Чтобы избежать исключения его партии из ЕНП, Орбан должен до конца текущего месяца выполнить три условия, заявил главный кандидат ЕНП на выборах в Европарламент, немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber) в интервью газете Bild, печатная версия которого будет опубликована в среду, 6 марта.

По словам Вебера, лидер ФИДЕС должен "немедленно и бесповоротно покончить с антибрюссельскими кампаниями своего правительства". Кроме того, Орбану следует принести извинения другим партиям - членам ЕНП за его антиевропейские высказывания, считает Вебер. Наконец он должен гарантировать, что Центральноевропейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый Джорджем Соросом, останется в Будапеште, заявил Вебер.

"Последняя попытка удержать ФИДЕС"

Один из лидеров европейских консерваторов подчеркнул, что предпринимает "последнюю попытку" удержать Орбана и ФИДЕС в ЕНП. Теперь, по словам Манфреда Вебера, все зависит от дальнейших действий венгерского премьера. "В прошлом месяце Виктор Орбан и ФИДЕС вновь перешли красную черту", - заявил европарламентарий 5 марта, выступая перед журналистами в баварском Ландау.

Контекст

Европейские консерваторы будут 20 марта решать вопрос о возможном исключении ФИДЕС из состаава ЕНП. Как сообщил председатель ЕНП Жозеф Доль, на данный момент 12  национальных партий-членов из девяти стран ЕС выступают за исключение. Такого же мнения придерживается и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Орбан больше не принадлежит к "клубу ЕНП", заявил Доль в эфире немецкого телеканала ZDF. Я поддержу исключение ФИДЕС, добавил он.

Венгерская кампания против Юнкера и Сороса

В феврале правопопулистское венгерское правительство огласило планы рекламной кампании, направленной против Юнкера и Сороса, имеющего венгерское происхождение. В ее рамках был представлен плакат, на котором рядом изображены Юнкер и Сорос, и напечатано крупным шрифтом: "У вас тоже есть право знать о планах Брюсселя". Ниже более мелким шрифтом значится: "Они хотят ввести обязательные квоты на прием мигрантов. Они хотят ослабить право стран-членов ЕС на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию, введя миграционные визы".

В ответ Еврокомиссия обвинила власти Венгрии в распространении лживых новостей о миграционной политике ЕС, основанных на "безумной теории заговора". При этом "никакого заговора не существует": Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, а никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


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