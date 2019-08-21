Европарламент: РФ и США следует заключить новый договор о ядерном оружии

России и США следовало бы продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом на пленарном заседании в среду, 21 октября. За нее проголосовал 641 евродепутат, пять высказались против, еще 47 воздержались, сообщает корреспондент DW.

Кроме этого, в документе Россию и США призывают договориться о новом соглашении, которое будет распространяться "как на развернутые, так и неразвернутые единицы стратегического и тактического ядерного оружия". В новом договоре, по мнению евродепутатов, должен участвовать и Китай "в свете масштабного наращивания им ракетного арсенала".

Европарламент также обеспокоен развертыванием новых ракетных комплексов "Авангард" в Оренбургской области. В резолюции "напомнили России, что все развернутые ракетные системы "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком подлежат ограничению в 1550 боеголовок, прописанному в Договоре СНВ-3, а также положениям об инспекциях".

России напомнили о Будапештском меморандуме

В резолюции упоминается и подписанный Россией, Украиной, США и Великобританией в 1994 году Будапештский меморандум. Он "предоставил гарантии против угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, в обмен на ее отказ от ядерного арсенала и присоединение к ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия. - Ред.)", напомнили евродепутаты.

Европарламент констатировал, что Россия "полностью" не сдержала "гарантии безопасности", предоставленные Украине. "Неуважение России к международному праву имело губительное влияние на климат переговоров о ядерном разоружении и нераспространении", - подчеркивается в документе.

"Война России против Украины и незаконная аннексия Крыма нарушают ряд принципов международного права и серьезно подорвали дальнейшие усилия по нераспространению", - добавил в комментарии DW автор проекта резолюции, эстонский евродепутат из фракции социал-демократов Свен Миксер.

Конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия

Эту резолюцию Европарламент принял в рамках подготовки ЕС кконференции по рассмотрению действия ДНЯО. Такие конференции проходят раз в пять лет. На сей раз она должна была пройти в апреле-мае 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. ДНЯО вступил в силу 50 лет назад. С 1995 года договор действует бессрочно.

Евродепутаты подчеркнули незаменимость ДНЯО для "мира и безопасности во всем мире". Они призвали Совет Евросоюза принять общую позицию объединения на конференции. По мнению Европарламента, все участники конференции должны подтвердить, что "ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя начинать".

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