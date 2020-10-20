 США заявили о готовности к переговорам с РФ по ядерному оружию | Новости из Германии о России | DW | 20.10.2020

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Россия

США заявили о готовности к переговорам с РФ по ядерному оружию

США готовы к немедленной встрече с Россией для обсуждения окончательного договора по контролю за ядерными вооружениями, заявили в Госдепе.

Запуск российской ракеты Искандер во время учений в 2017 году

Запуск российской ракеты "Искандер" во время учений в 2017 году

Соединенные Штаты приветствуют желание России достичь прогресса в обсуждении темы контроля за ядерными вооружениями и готовы к немедленной встрече с целью согласования итогового соглашения в этой области. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США, опубликованном во вторник, 20 августа.

"Ожидаем, что Россия также уполномочит своих дипломатов для этого (участия в согласовании договора о контроле над распространением ядерного оружия. - Ред.)", - сказано далее в документе.

Предложение Путина по продлению ДСНВ

Ранее в тот же день, 20 октября, МИД РФ распространил заявление о том, что Россия готова заморозить количество ядерных боезарядов, если Вашингтон согласится продлить на год действие Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ, американское название: New START) для проведения переговоров о будущем этого документа. При этом российская сторона отметила, что заморозка боезарядов не должна сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.

16 октября МИД России направил в Вашингтон ноту с выдвинутым президентом РФ Владимиром Путиным предложением продлить действующий ДСНВ на год "без всяких условий". Однако в тот же день из Белого дома последовал отказ. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил тогда, что предложение Путина "обречено на провал" ("non-starter") и что он надеется, что "Россия пересмотрит свою позицию, прежде чем дорогостоящая гонка вооружений начнется вновь".

Договор о сокращении ядерных боезарядов между РФ и США

Договор СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами был вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок до 800 единиц. Кроме того, соглашение обязывает Москву и Вашингтон дважды в год обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

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    Автор: Михаил Бушуев


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