Россия готова заморозить число ядерных боезарядов для продления ДСНВ

Россия готова заморозить количество ядерных боезарядов, если США согласятся продлить на год действие Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ) для проведения переговоров о его будущем, говорится в заявлении российского МИД, опубликованном во вторник, 20 октября, на сайте ведомства. При этом отмечается, что заморозка боезарядов не должна сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны Вашингтона.

По данным ведомства, Москва до сих пор не получила официального ответа от Вашингтона на "ноту от 16 октября, в которой сформулировано выдвинутое президентом Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год". Однако тогда Путин предлагал продлить договор "без всяких условий".

Ответ США на предложение Путина

В тот же день советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен отклонил предложение Путина. Такая инициатива без замораживания ядерных арсеналов "обречена на провал", заявил он. По словам О'Брайена, Соединенные Штаты ранее предлагали продлить договор в обмен на замораживание ядерных потенциалов США и РФ на год.

13 октября спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США и Россия достигли принципиального согласия о продлении договора. По его словам, у США имеются два условия: согласие обеих стран ограничить или заморозить свои ядерные арсеналы, а также дополнительные существенные меры верификации всех ядерных зарядов, так как Россия "постоянно нарушает условия договора".

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябко назвал предложение США о заморозке тактических вооружений РФ в рамках ядерной сделки неприемлемым для Москвы, так как оно, по словам Рябкова, учитывает интересы лишь Вашингтона.

Срок действия договора истекает 4 февраля 2021 года

Барак Обама и Дмиртий Медведев подписывают ДСНВ 8 апреля 2010 года

Договор СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей дважды в год.

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