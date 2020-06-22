РФ сочла ультиматумом заявления США о "новых условиях" по СНВ-3

Россия считает ультиматумом заявления Вашингтона о "новых условиях" для продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Это все ультимативные приемы, которые уменьшают шансы заключения какой-либо договоренности. Мы не можем в таком жанре разговаривать", - цитирует дипломата агентство ТАСС.

Рябков добавил, что когда "внутренняя работа" по диалогу по стратегической стабильности в Москве и Вашингтоне закончится, "тогда, наверное, в практическую плоскость перейдет вопрос о том, на каком уровне, в каком формате состоится следующий контакт".

"Хорошее предложение" Вашингтона

Ранее специальный посланник американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью газете "Коммерсант" сказал, что США согласятся на продление ДСНВ, только если Россия выполнит целый ряд условий. По словам Биллингсли, Вашингтон сделал Москве "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и в случае возможного переизбрания Дональда Трампа 3 ноября цена вопроса повысится.

"Знаете, Россия сама должна решить, хочет ли она продлевать действие ДСНВ. Мы сделали ей хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности, и что оно приведет к большей прозрачности", - указал спецпосланник. "Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, "плата за вход", как мы говорим в США, повысится", - добавил он.

Ранее по итогам переговоров в Вене с российской стороной в августе Биллингсли говорил, что США выступают за то, чтобы следующий договор СНВ касался всех типов боеголовок, а также содержал улучшения касательно режима верификации.

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

