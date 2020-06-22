 РФ сочла ультиматумом заявления США о ″новых условиях″ по СНВ-3 | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2020

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Россия

РФ сочла ультиматумом заявления США о "новых условиях" по СНВ-3

Слова Рябкова стали ответом на интервью Биллингсли, который сказал, что Вашингтон сделал Москве "хорошее" предложение по продлению ДСНВ.

Участники протестов в Берлине против гонки вооружений, 2019 год

Участники протестов в Берлине против гонки вооружений, 2019 год

Россия считает ультиматумом заявления Вашингтона о "новых условиях" для продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Это все ультимативные приемы, которые уменьшают шансы заключения какой-либо договоренности. Мы не можем в таком жанре разговаривать", - цитирует дипломата агентство ТАСС.

Рябков добавил, что когда "внутренняя работа" по диалогу по стратегической стабильности в Москве и Вашингтоне закончится, "тогда, наверное, в практическую плоскость перейдет вопрос о том, на каком уровне, в каком формате состоится следующий контакт".

"Хорошее предложение" Вашингтона

Ранее специальный посланник американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью газете "Коммерсант" сказал, что США согласятся на продление ДСНВ, только если Россия выполнит целый ряд условий. По словам Биллингсли, Вашингтон сделал Москве "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и в случае возможного переизбрания Дональда Трампа 3 ноября цена вопроса повысится.

"Знаете, Россия сама должна решить, хочет ли она продлевать действие ДСНВ. Мы сделали ей хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности, и что оно приведет к большей прозрачности", - указал спецпосланник. "Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, "плата за вход", как мы говорим в США, повысится", - добавил он.

Ранее по итогам переговоров в Вене с российской стороной в августе Биллингсли говорил, что США выступают за то, чтобы следующий договор СНВ касался всех типов боеголовок, а также содержал улучшения касательно режима верификации.

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    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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