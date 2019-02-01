 Еврокомиссия расследует поставки испорченной говядины из Польши | Новости из Германии о Европе | DW | 01.02.2019

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Европа

Еврокомиссия расследует поставки испорченной говядины из Польши

Испорченное мясо с польской скотобойни могло попасть в 13 государств ЕС. Часть продукции обнаружена и изъята. По данным телеканала TVN24, на предприятии незаконно забивали больных животных.

Сырое мясо (фото из архива)

Брюссель начал расследование ситуации с поставками испорченной говядины из Польши. Об этом в Еврокомиссии сообщили в пятницу, 1 февраля. Представители контролирующих органов 4 февраля направятся в Польшу для анализа ситуации, которая затрагивает не менее 13 стран. В их числе - Венгрия, Германия, Испания, Латвия, Литва, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Однако список может измениться, подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Ранее польский телеканал TVN24 сообщил, что на одной из скотобоен в Мазовецком воеводстве в нарушение закона забивали больных животных, а их мясо направляли на рынок. Репортер телеканала провел на предприятии несколько месяцев в качестве работника. Бойня закрыта, ее продукцию разыскивают и изымают с рынка.

Варшава усиливает контроль над бойнями

По словам польского министра сельского хозяйства и развития сельской местности Яна Кшиштофа Ардановского, выявленный случай является единственным. Подобный скандал наносит значительный ущерб репутации продовольствия из Польши, добавил он. Варшава отреагировала на случившееся, объявив усиленный контроль над бойнями.

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В свою очередь, Чехия изъявила намерение проводить интенсивный контроль говядины из Польши. Власти Португалии заявили об уничтожении 99 килограммов подозрительного мяса. В Румынии "в качестве мер безопасности" изъяли у перевозчиков более 1,4 тонн мяса.

По информации Федерального ведомства Германии по защите прав потребителей и контролю за качеством пищевых продуктов (BVL), в ФРГ попало "относительно небольшое количество" (около 50 килограммов) польской продукции, доступ которой на прилавки уже закрыт. В свою очередь, французский министр сельского хозяйства и продовольствия Дидье Гийом заявил, что во Францию попали 800 килограммов испорченного мяса, 150 из которых изъяты. Присутствует ли продукция польской скотобойни на местном рынке, пока неизвестно.

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