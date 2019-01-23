 Еврокомиссия предупредила о рисках при выдаче ″золотых″ виз | Новости из Германии о Европе | DW | 23.01.2019

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Европа

Еврокомиссия предупредила о рисках при выдаче "золотых" виз

Группа экспертов, которую намерен создать Брюссель, будет контролировать предоставление гражданства ЕС состоятельным инвесторам.

Зона контроля для граждан ЕС в аэропорту Дюссельдорфа

Зона контроля для граждан ЕС в аэропорту Дюссельдорфа

Еврокомиссия в среду, 23 января, предостерегла государства Европейского Союза от необоснованного предоставления вида на жительство и гражданства в обмен на инвестиции. В Брюсселе опасаются, что так называемые "золотые" визы не только создают проблемы с безопасностью для Европы, но также приводят к отмыванию средств, к коррупции и способствуют уклонению от уплаты налогов.

В высшем органе исполнительной власти Евросоюза предупредили, что будут пристально следить за схемами предоставления гражданства, проверяя их соответствие законам ЕС. Речь идет, в частности, о соблюдении европейских директив о статусе долгосрочного резидента и воссоединении семьи.

Брюссель создает экспертную группу

Кроме того, в Брюсселе призывают тщательно проверять происхождение инвестиций, опираясь на действующие в Евросоюзе правила борьбы с отмыванием средств.

Контекст

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Для повышения прозрачности в Еврокомиссии уже заявили о готовности создать группу экспертов из стран ЕС, которая будет контролировать имеющиеся схемы.

С особым вниманием в Брюсселе следят за практикой предоставления гражданства в Болгарии, Мальте и на Кипре. Там приняты правила, "которые менее строги, чем стандартные нормы принятия гражданства", отмечают в Еврокомиссии. Эти правила не предполагают ни "физического проживания" субъекта на территории этих стран, ни каких-либо постоянных обязательств перед соответствующими государствами.

Болгария прислушалась к Евросоюзу

Между тем 23 января стало известно, что Болгария решила прекратить предоставлять гражданство состоятельным инвесторам, претендующим на получение "золотых" виз и паспортов в обмен на приобретение недвижимости или существенные капиталовложения в экономику.

Для получения гражданства Болгарии необходимо было инвестировать не менее 1 млн левов (около 500 тысяч евро).

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  • пляж в Греции

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  • студенты на лекции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Работать нельзя, учиться - на краткосрочных курсах

    Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Для этого надо отдельно получить разрешение на работу, а скорее всего, и оформить визу. Зато для участия в семинарах и краткосрочных учебных курсах до 90 дней можно обойтись и без визы. Если же учеба продлится больше трех месяцев, лучше обратиться в посольство или консульство страны, где будет проходить обучение.

  • мужчина с макбуком на конференции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    К родственникам или на конференцию?

    В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

  • девушка с кошельком

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Сколько денег нужно иметь при себе?

    Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

  • заявление на получение Шенгенской визы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Экономия времени и денег

    Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.

    Автор: Илья Коваль


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