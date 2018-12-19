 Еврокомиссия отказалась от штрафных мер против Италии из-за бюджета | Новости из Германии о Европе | DW | 19.12.2018

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Европа

Еврокомиссия отказалась от штрафных мер против Италии из-за бюджета

Брюссель и Рим урегулировали спор вокруг бюджета Италии, вызывавшего серьезные нарекания у Еврокомиссии, которая больше не видят оснований для инициирования штрафных процедур.

Флажок Италии на фоне флага Евросоюза

Еврокомиссия (ЕК) и Италия урегулировали длительный спор вокруг проекта бюджета, представленного правительством в Риме. Брюссель отказывается от штрафных процедур против Италии, однако эта страна должна выполнить согласованные договоренности, сообщила ЕК в среду, 19 декабря.

Контекст

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"Согласованное решение не является идеальным. Оно не обеспечивает долгосрочного решения экономических проблем в Италии. Однако на данный момент мы можем отказаться от штрафных мер за превышение допустимого дефицита госбюджета", - заявил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис, курирующий европейские финансы.

Италия, обремененная высоким госдолгом, обещала, что в 2019 году бюджетный дефицит не превысит 2,04 процента ВВП. Первоначально правительство в Риме прогнозировало дефицит в объеме 2,4 процента - в три раза выше, чем при прежнем кабинете. Брюссель отверг этот план как нарушение действующих в ЕС правил и пригрозил Италии штрафными мерами.

Правящая в Италии коалиция в составе правой партии "Лига" и правопопулистского "Движения "5 звезд" намерена профинансировать свои дорогостоящие предвыборные обещания о введении гарантированного базового дохода, понижении пенсионного возраста и другие. Италия надеется, что увеличение инвестиций будет способствовать экономическому росту, однако на фоне запланированных Римом мер многие эксперты сомневаются в этом, поскольку объем госдолга Италии составляет 130 процентов ВВП. Хуже ситуация с госдолгом в еврозоне только у Греции.

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    Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко


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