 Еврокомиссия намерена добиться климатической нейтральности ЕС к 2050 году | Новости из Германии о Европе | DW | 11.12.2019

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Европа

Еврокомиссия намерена добиться климатической нейтральности ЕС к 2050 году

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила новую климатическую программу ЕС с программой США по посадке на Луну.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ЕС по защите климата, на которую в ближайшие годы будет выделено в общей сложности 100 миллиардов евро, а до 2030 года - один триллион евро. Европейский проект Green Deal по необходимым усилиям будет сравним с американской программой по высадке человека на Луну в 1960-х годах, заявила она в среду, 11 декабря, в Брюсселе.

По ее словам, целью всеобъемлющей программы станет достижение к 2050 году полной климатической нейтральности в странах ЕС, то есть экономической деятельности с нулевыми выбросами парниковых газов. Тем самым Европа надеется затормозить потепление на планете.

Планируется полностью перестроить экономику

В рамках программы запланированы 50 различных кампаний в защиту климата. В частности, по планам Еврокомиссии, должна быть полностью перестроена европейская экономика. Жители ЕС должны будут пересесть на автомобили, работающие без выхлопов в атмосферу, или на общественный транспорт, изолировать свои дома, перейти на современные системы отопления и экологически чистую электроэнергию.

Европейской промышленности придется в будущем следовать жестким экологическим нормам. При этом Еврокомиссия планирует защитить ее от дешевой импортной продукции, в том числе дополнительными таможенными сборами. Кроме того, ЕК намерена расширить так называемую систему торговли квотами на выбросы парниковых газов, вследствие чего, как предполагается, значительно подорожают воздушные перелеты и перевозки водным транспортом.

Контекст

Многие участники проходящей сейчас в Мадриде конференции ООН по климату прибыли на нее на самолетах, в том числе - личных. DW о том, как элитные авиаперелеты влияют на окружающую среду. (11.12.2019)

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Также запланированы усовершенствование вторичного использования отходов и сокращение их до минимума, новые стратегии для очищения воздуха и воды, защиты разнообразия флоры и фауны, усовершенствование политики в области сельского хозяйства, а также масштабные посадки леса.

Снижение выбросов в атмосферу на 50-55 процентов

В качестве промежуточной цели фон дер Ляйен назвала снижение до 2030 года выбросов CO₂ на 50-55 процентов от уровня 1990 года. До сих пор ЕС наметили цель снизить выбросы парниковых газов на 40 процентов.

Детали программы будут представлены лишь в 2020-2021 годах, указала глава Еврокомиссии. При этом не все страны ЕС поддерживают новый план, против дальнейших мер по снижению выбросов CO₂ уже высказались Польша, Венгрия и Чехия. Защита климата станет одной из тем предстоящего саммита ЕС 12-13 декабря.

Новую программу ЕС по защите климата Урсула фон дер Ляйен представила спустя 11 дней после вступления в должность председателя Еврокомиссии, что расценивается как сигнал перед саммитом Евросоюза, а также участникам проходящей в Мадриде двухнедельной климатической конференции ООН.

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    Автор: Андрей Гурков


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