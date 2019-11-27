Еврокомиссия намерена добиться климатической нейтральности ЕС к 2050 году

Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ЕС по защите климата, на которую в ближайшие годы будет выделено в общей сложности 100 миллиардов евро, а до 2030 года - один триллион евро. Европейский проект Green Deal по необходимым усилиям будет сравним с американской программой по высадке человека на Луну в 1960-х годах, заявила она в среду, 11 декабря, в Брюсселе.

По ее словам, целью всеобъемлющей программы станет достижение к 2050 году полной климатической нейтральности в странах ЕС, то есть экономической деятельности с нулевыми выбросами парниковых газов. Тем самым Европа надеется затормозить потепление на планете.

Планируется полностью перестроить экономику

В рамках программы запланированы 50 различных кампаний в защиту климата. В частности, по планам Еврокомиссии, должна быть полностью перестроена европейская экономика. Жители ЕС должны будут пересесть на автомобили, работающие без выхлопов в атмосферу, или на общественный транспорт, изолировать свои дома, перейти на современные системы отопления и экологически чистую электроэнергию.

Европейской промышленности придется в будущем следовать жестким экологическим нормам. При этом Еврокомиссия планирует защитить ее от дешевой импортной продукции, в том числе дополнительными таможенными сборами. Кроме того, ЕК намерена расширить так называемую систему торговли квотами на выбросы парниковых газов, вследствие чего, как предполагается, значительно подорожают воздушные перелеты и перевозки водным транспортом.

Также запланированы усовершенствование вторичного использования отходов и сокращение их до минимума, новые стратегии для очищения воздуха и воды, защиты разнообразия флоры и фауны, усовершенствование политики в области сельского хозяйства, а также масштабные посадки леса.

Снижение выбросов в атмосферу на 50-55 процентов

В качестве промежуточной цели фон дер Ляйен назвала снижение до 2030 года выбросов CO₂ на 50-55 процентов от уровня 1990 года. До сих пор ЕС наметили цель снизить выбросы парниковых газов на 40 процентов.

Детали программы будут представлены лишь в 2020-2021 годах, указала глава Еврокомиссии. При этом не все страны ЕС поддерживают новый план, против дальнейших мер по снижению выбросов CO₂ уже высказались Польша, Венгрия и Чехия. Защита климата станет одной из тем предстоящего саммита ЕС 12-13 декабря.

Новую программу ЕС по защите климата Урсула фон дер Ляйен представила спустя 11 дней после вступления в должность председателя Еврокомиссии, что расценивается как сигнал перед саммитом Евросоюза, а также участникам проходящей в Мадриде двухнедельной климатической конференции ООН.

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