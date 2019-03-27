 Еврокомиссия выделит 200 миллионов евро на газопровод Норвегия-Польша | Экономические новости из Германии | DW | 15.04.2019

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Экономика

Еврокомиссия выделит 200 миллионов евро на газопровод Норвегия-Польша

Проект газопровода Baltic Pipe получит финансовую поддержку от Еврокомиссии в размере более 200 миллионов евро. Трубопровод позволит поставлять газ из Норвегии в Польшу.

Сооружение по дегидратации газа в Польше

Сооружение по дегидратации газа в Польше

Еврокомиссия выделит дополнительное финансирование на строительство газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу, Данию и Норвегию. Соглашение о выделении на этот проект гранта в размере почти 215 миллионов евро подписано в понедельник, 15 апреля, в Брюсселе в присутствии вице-президента Еврокомиссии по энергетике Мароша Шефчовича и премьера Польши Матеуша Моравецкого, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Планируется, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и впоследствии - в страны Балтии. Кроме того, по трубопроводу смогут транспортировать газ из Польши (в том числе поставленный в эту страну сжиженный природный газ, СПГ) в Данию и Швецию, добавляют в Еврокомиссии. Ранее Брюссель уже выделял средства на экономическую и техническую оценку проекта.

Контекст

Газопровод соединит польский город Свиноуйсьце с Данией и обеспечит доступ к газу из Норвегии. Введение его в строй запланировано на 2022 год. (14.02.2018)

Изменения Газовой директивы, которые утвердил Совет Евросоюза, значительно усложняют ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Карикатурист Сергей Елкин о трудностях проекта. (15.04.2019)

В 2018 году газ из России составил почти 67 процентов газа, импортированного в Польшу государственной нефтегазовой компанией PGNiG. Baltic Pipe - часть стратегии Варшавы по снижению своей зависимости от российского газа.

Евросоюз стремится к диверсификации поставок газа на свой рынок, в частности, за счет СПГ, а также за счет новых трубопроводов, таких как EastMed Pipeline, который должен соединить месторождения в восточном Средиземноморье с Грецией и Италией. Поскольку система газопроводов в ЕС развита очень неравномерно, Брюссель способствует также прокладке новых труб с целью развития единого рынка голубого топлива ЕС.

В тот же день, 15 апреля, Совет ЕС окончательно внес изменения в Газовую директиву, что распространит нормы, регулирующие газопроводы внутри объединения, на трубы, ведущие из третьих стран в ЕС. В частности, это коснется "Северного потока-2" и существенно усложнит введение его в эксплуатацию.

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    Автор: Андрей Гурков


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