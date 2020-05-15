 Еврокомиссар: Из-за COVID-19 Беларусь меняет подход к отношениям с ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 19.05.2020

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Европа

Еврокомиссар: Из-за COVID-19 Беларусь меняет подход к отношениям с ЕС

Еврокомиссар Оливер Вархеи заявил об изменении подхода Беларуси в отношении ЕС. В частности, Минск попросил Брюссель о макрофинансовой помощи из-за пандемии COVID-19.

Флаги Беларуси и Евросоюза

Во время пандемии коронавирусной болезни Беларусь демонстрирует совершенно другой подход в отношениях с ЕС, нежели прежде. Об этом еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи заявил во вторник, 19 мая, на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, сообщает корреспондент DW.

"Сейчас в Беларуси появился уникальный шанс. Интересным образом, из-за вызванного COVID-19 кризиса мы видим возникновение совершенно другого подхода в стране в отношении ЕС. Правительство (Беларуси. - Ред.) работает с нами, у нас уже было несколько контактов", - отметил Вархеи.

Оливер Вархеи

Оливер Вархеи

В качестве примера он привел просьбу Минска о финансовой помощи для борьбы с экономическими последствиями пандемии. "Они попросили о макрофинансовой помощи, и мы стараемся помочь. К сожалению, они не смогли договориться с МВФ о помощи", - уточнил еврокомиссар, имея в виду, что Минска сотрудничество с Международным валютным фондом - одна из обязательных предпосылок для предоставления ему помощи Евросоюзом. Вархеи пообещал, что как только Минск договорится с МВФ и когда ЕС сформулирует конкретные условия кредитов, "мы, конечно же, незамедлительно предоставим макрофинансовую помощь".

В Брюсселе сейчас утверждают экстренную программу подобной макрофинансовой поддержки (кредиты на благоприятных условиях соседним государствам для поддержки их платежного баланса) для десяти стран в рамках политики соседства и расширения, включая Украину, Грузию и Молдавию. Общий объем пакета - 3 млрд евро.

"Я думаю, что у нас сейчас историческая возможность действительно переломить ситуацию и развить положительный импульс в наших отношениях", - подытожил Вархеи.

Беларусь - единственная страна из программы "Восточного партнерства", у которой с ЕС не подписано рамочного соглашения о партнерстве. Минск и Брюссель уже несколько лет ведут переговоры о заключении такого документа, но пока неясно, когда это может произойти.

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    Автор: Галина Петровская


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