 Еврокомиссар: Жесткий ″Брекзит″ может обернуться для ФРГ новыми расходами | Новости из Германии о Германии | DW | 27.12.2018

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Германия

Еврокомиссар: Жесткий "Брекзит" может обернуться для ФРГ новыми расходами

Если Лондон не выплатит свою долю в бюджет ЕС, на ФРГ ляжет новое финансовое бремя, полагает Гюнтер Эттингер. Он надеется, что парламент Великобритании одобрит соглашение о "Брекзите".

Комиссар Евросоюза по бюджету Гюнтер Эттингер

Комиссар Евросоюза по бюджету Гюнтер Эттингер

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) предупредил о возможном дополнительном финансовом бремени для Германии, если Великобритания выйдет из Евросоюза без принятого соглашения. Если Лондон до конца финансового 2019 года не выполнит своих обязательств в качестве плательщика в бюджет Европейского Союза, это может в 2019 году повлечь за собой для Германии дополнительные платежи в размере нескольких сотен миллионов евро, заявил Эттингер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 27 декабря.

Контекст

Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", новый референдум по "Брекзиту" - у британских политиков есть еще много сюрпризов для своих граждан, пишет обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (13.12.2018)

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия. (21.01.2018)

В то же время еврокомиссар, по собственным словам, не исключает, что парламент Великобритании все же одобрит соглашение о выходе страны из ЕС. "Это не совсем маловероятно, что британские парламентарии в январе все-таки проголосуют за договор", - заявил Эттингер. Он добавил, что "неупорядоченный" выход Великобритании из ЕС или идея нового референдума не найдут поддержки большинства.

По словам Гюнтера Эттингера, вероятность того, что Великобритания останется в Евросоюзе, за последние несколько месяцев незначительно увеличилась. "Тем не менее, я предполагаю, что в конце марта "Брекзит" произойдет", - подчеркнул Эттингер.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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