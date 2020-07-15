Евродепутат: Против режима Лукашенко пора вводить санкции ЕС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси 14 июля отказалась зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Но зарегистрировала Светлану Тихановскую, жену заключенного блогера Сергея Тихановского, а также нескольких других оппозиционных политиков. В тот же и на следующий день в Минске и ряде других городов страны прошли стихийные митингив поддержку Бабарико и Цепкало. В интервью DW председатель делегации Европарламента по отношениям с Беларусью, польский социал-демократ Роберт Бедронь рассказал, как, по его мнению, должен реагировать ЕС на действия властей Беларуси.

Deutsche Welle: После решения ЦИК Беларуси многие люди вышли на улицы с протестом. Более 200 человек задержаны. Для вас эти события стали неожиданностью?

Роберт Бедронь: Много лет гражданское общество в Беларуси было очень спокойным. Но сегодняшняя Беларусь - это другая страна, где тысячи людей выходят на акции протеста. Гражданское общество полно энергии, оппозиция становится сильнее. Возможно, в этом кроется причина, по которой режим Лукашенко реагирует столь жестко.

- Считаете ли вы это началом белорусского "Майдана"?

Роберт Бедронь

- Я не знаю. Мы знаем, как закончился Майдан в Украине, поэтому надо быть осторожным в сравнениях. Но теперь гражданское общество и обычные граждане действительно играют другую роль, чем год или два назад. В Беларуси явно перемены.

- Протесты проходят мирно, но милиция обращается с демонстрантами жестко…

- Лукашенко правит Беларусью уже более четверти века. Он хочет переизбраться и сделает для этого всё. Поэтому и такая реакция милиции. Она становится более жестокой. Это нас не удивляет, ведь каждый раз, когда Лукашенко хочет переизбраться, он пускает в дело милицию. Но в этот раз реакция намного сильнее, чем раньше. Поэтому мы в Европарламенте ждем однозначной реакции Евросоюза, в частности верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Нужна новая стратегия в отношении Беларуси. Нынешний подход уже не работает. Лукашенко становится более радикальным. И это требует более активной реакции ЕС.

- Что конкретно должен сделать ЕС?

- Европарламент готовит доклад с рекомендациями. Необходима новая стратегия отношений с Беларусью. ЕС должен поддержать гражданское общество и демократическую оппозицию, увеличить их финансирование, а против режима Лукашенко ввести ограничения.

- То есть вы считаете, что ЕС должен ввести санкции уже сейчас?

- Это следует обсудить. Если санкции введут, они должны распространяться на Лукашенко и его приближенных, но не на народ Беларуси.

- Бытует мнение, что если бы ЕС в 2013-14 годах ввел санкции против режима Виктора Януковича еще во время Майдана в Украине, то можно было бы избежать гибели более 100 человек. Что нужно, чтобы ЕС не повторил свою ошибку?

- Евросоюз должен быть очень осторожным, но действовать вовремя. И я как глава делегации, и мои коллеги в Европарламенте опасаемся, что реакция будет запоздалой. У верховного представителя ЕС по внешней политике есть полномочия, и их следует использовать. Без сомнения, Евросоюзу надо пересмотреть свою политику в отношении Беларуси. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше будет и для людей в Беларуси, и для развития демократии в этой стране.

- А что именно Жозеп Боррель должен сделать сейчас?

- Начать действовать! Причем реакция должна быть адекватной происходящему в Беларуси. А ситуация там становится все хуже.

- Где проходят "красные линии" Евросоюза, за переход через которые следует вводить новые санкции?

- Их уже переступили. В последние годы отношения между ЕС и Беларусью улучшились. Но вот в последние месяцы и недели, к сожалению, Лукашенко переступил "красные линии". Потому ЕС должен реагировать быстро.

- Вы верите, что выборы все еще могут пройти мирно?

- Нет, они не будут мирными, потому что активность гражданского общества, граждан Беларуси и оппозиции несоизмерима с тем, что было раньше. Поэтому Лукашенко сделает все, чтобы опять выиграть и сохранить власть. И он будет очень жестким. Если мы не отреагируем сейчас, то реагировать после выборов будет поздно.

- Как вы оцениваете решение ЦИК Беларуси о регистрации кандидатов? Стало ли оно для Вас неожиданностью?

- Неожиданностью? Нет. Мы знали, что ЦИК зависима от Лукашенко. Мы ожидали, что шансы оппозиции принять участие в выборах ограничат. Так и случилось. ЦИК действует в угоду Лукашенко.

- Бабарико не зарегистрировали и содержат под стражей, как и блогера Тихановского. То есть наиболее известные оппозиционные кандидаты не могут принимать участия в выборах. Можно ли считать такие выборы легитимными?

- Нет, теперь уже нельзя. Лукашенко делает все, чтобы мы не могли наблюдать за ситуацией перед выборами и во время них. Очевидно, не будет наблюдателей от международных организаций. Это уже показывает, что выборы не соответствуют демократическим правилам.

- 15 июля Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ официально заявило, что не может направить наблюдателей в Беларусь, поскольку Минск не прислал приглашение. Что это означает? Что мировое сообщество не признает выборы?

- Да, и это не станет неожиданностью. Мировое сообщество уже много лет не признает выборы в Беларуси. При Лукашенко проблемы с демократическими стандартами существуют не только на президентских, но и на любых других выборах. Прошлогодние парламентские выборы также не соответствовали демократическим стандартам.

- Еще несколько месяцев назад мы видели потепление в отношениях между ЕС и Беларусью, но после начала задержаний активистов они начали ухудшаться. Каков Ваш прогноз в свете происходящего сейчас?

- Мы знаем, что для Лукашенко важно остаться у власти. Он продолжает игры с Россией, но хочет хороших отношений с Евросоюзом. ЕС же должен подчеркнуть, что эти отношения будут хорошими только при условии соблюдения в Беларуси прав человека, принципов демократии и верховенства права. В этом вопросе торг невозможен. Доклад о ситуации в Беларуси, который мы готовим, четко указывает, что гражданское общество и граждан Беларуси необходимо поддержать. Но режим должен поплатиться за уничтожение демократии и прав человека в Беларуси.

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