 Евродепутаты против Путина: Польша - жертва, а не преступник | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 15.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Евродепутаты против Путина: Польша - жертва, а не преступник

Депутаты Европарламента осудили высказывания президента РФ о Польше и Второй мировой войне. В ходе дебатов в Страсбурге они заявили, что попытки Путина "переписать историю" недопустимы.

Памятник Благодарности Красной армии в польском городе Жешув

Памятник Благодарности Красной армии в польском городе Жешув

Депутаты Европарламента осудили недавниезаявления российского президента Владимира Путина о роли Польши на начальном этапе Второй мировой войны. В ходе дебатов, которые состоялись в Страсбурге в среду, 15 января, парламентарии обвинили Путина в "попытках переписать историю". Они призвали Европу противостоять "российской пропаганде" и не позволить внести разлад в отношения европейских стран.

Дискуссию под названием "Искажение европейской истории и памяти о Второй мировой войне" открыл немецкий парламентарий Манфред Вебер (Manfred Weber), глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте и один из инициаторов дебатов. Он начал с того, что напомнил коллегам о вине нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны, назвав ее "самым страшным преступлением в истории".

"Каждый немецкий политик должен нести ответственность за действия нашей страны. Но каждый политик в Европе и вне ее также несет ответственность за то, чтобы не играть с историей. Мы не можем принять попытку Путина переписать историю", - заявил Вебер.

По мнению евродепутатов, российский президент исказил исторические факты, полагая, что ответственность за начало Второй мировой войны отчасти лежит на Польше. Они подчеркнули, что война стала следствием подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, известного как пакт Молотова - Риббентропа, и секретных протоколов к нему, в соответствии с которыми войска Гитлера и СССР вторглись на территорию Польши.

Что сказал Путин о Польше и Второй мировой войне

Парламентарии выразили солидарность с Польшей, отметив, что непозволительно выставлять страну, пострадавшую от нацизма, в качестве виновника преступления. К ним присоединилась и вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова. Она заявила, что Еврокомиссия безоговорочно отвергает любые ложные заявления, которые искажают историю Второй мировой войны. "Еврокомиссия не будет терпеть эти нападки на Польшу и выражает полную солидарность с Польшей и ее народом", - подчеркнула Юрова.

Поводом для дебатов послужили высказывания российского президента о Второй мировой войне и роли Польше. Отвечая на вопрос журналистки в ходе большой пресс-конференции 19 ноября, Путин заявил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии. Это заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать принятую в сентябре 2019 года резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. В документе среди прочего утверждается, что подписание пакта Молотова - Риббентропа и секретных протоколов к нему, "разделивших Европу между двумя тоталитарными режимами", создало предпосылки для начала Второй мировой войны. 

Контекст

Президент России резко раскритиковал резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм и нацизм. Писатель Виктор Ерофеев - о том, допустимо ли ставить рядом эти тоталитарные режимы. (13.12.2019)

Глава Союза еврейских религиозных общин в Польше и главный польский раввин ответили на слова Путина о Второй мировой войне и польском дипломате Юзефе Липском. (01.01.2020)

Нацистская Германия и коммунистический СССР развязали Вторую мировую войну, заключив тайный пакт, а Польша и другие европейские страны стали жертвами агрессии, говорится в резолюции польского сейма. (09.01.2020)

По словам Путина, Советский Союз был последним государством Европы, подписавшим с нацистской Германией пакт о ненападении. А советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны.

Несколькими днями позже Путин сделал еще одно заявление, вызвавшее резкое осуждение в Польше. На расширенном заседании коллегии Минобороны он назвал Юзефа Липского, посла Польши в нацистской Германии в конце 1930-х годов, "сволочью" и "антисемитской свиньей". По словам российского президента, Липский поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать евреев в Африку.  

Перекладывание исторической вины опасно для Европы?

Выступая в Европарламенте, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, входящий во фракцию Европейской народной партии, заявил, что очень удивлен "выступлениями Путина, его взглядом на реальную историю в стиле советской пропаганды и странными попытками убедить, что Польша сама виновата в том, что Гитлер и Сталин ее разделили и оккупировали".

Бывший глава польского МИДа Радослав Сикорский, входящий в ту же фракцию, также  выразил недоумение в связи со словами президента РФ. Он отметил, что никогда ранее Путин ничего подобного не упоминал. "Гитлер тоже думал, что Польша начала войну. И мне хочется спросить президента Путина: он действительно хочет говорить в один голос с Гитлером?" - отметил Сикорский.

Такое перекладывание исторической вины опасно для Европы, поскольку оно может стать "первым шагом к определению цели для чего-то большего, чем просто риторическая агрессия", считает немец Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) из фракции партии "Зеленые" - "Европейский свободный альянс". "Европе стоит остерегаться", - уверен политик.

Смотрите также:

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 03:07

Высадка союзников в Нормандии: воспоминания очевидцев 75 лет спустя

Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Высадка союзников в Нормандии: воспоминания очевидцев 75 лет спустя  

Мемориал Бухенвальд - дань памяти узникам нацистских концлагерей  

Как еврейка из Франции работала разведчицей в тылу у нацистов  

Также по теме

Zweiter Weltkrieg Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt - Hitler-Stalin-Pakt 1939 | Joachim von Ribbentrop und Josef Stalin

Посол США в Польше ответила на слова Путина о Второй мировой войне 30.12.2019

"Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт", - написала американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер в Twitter.

Guderian und Kriwoschein 2. Weltkrieg 1939

Виктор Ерофеев: Путин против Европарламента, СССР против России 13.12.2019

Президент России резко раскритиковал резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм и нацизм. Писатель Виктор Ерофеев - о том, допустимо ли ставить рядом эти тоталитарные режимы.

Putins Äußerungen zu Polen und dem Zweiten Weltkrieg lösen einen Sturm aus

Спор об истории: Польша против Путина 01.01.2020

Польский премьер Моравецкий обрушился на Путина с критикой. Тот заявил, что Польша несет часть ответственности за Вторую мировую войну. Спор касается имиджа обеих стран.

Реклама

Самые читаемые сегодня

В Иране задержан автор видео с запуском ракеты по "Боингу"  

Правительство России подало в отставку  

Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно