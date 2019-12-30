Евродепутаты против Путина: Польша - жертва, а не преступник

Депутаты Европарламента осудили недавниезаявления российского президента Владимира Путина о роли Польши на начальном этапе Второй мировой войны. В ходе дебатов, которые состоялись в Страсбурге в среду, 15 января, парламентарии обвинили Путина в "попытках переписать историю". Они призвали Европу противостоять "российской пропаганде" и не позволить внести разлад в отношения европейских стран.

Дискуссию под названием "Искажение европейской истории и памяти о Второй мировой войне" открыл немецкий парламентарий Манфред Вебер (Manfred Weber), глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте и один из инициаторов дебатов. Он начал с того, что напомнил коллегам о вине нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны, назвав ее "самым страшным преступлением в истории".

"Каждый немецкий политик должен нести ответственность за действия нашей страны. Но каждый политик в Европе и вне ее также несет ответственность за то, чтобы не играть с историей. Мы не можем принять попытку Путина переписать историю", - заявил Вебер.

По мнению евродепутатов, российский президент исказил исторические факты, полагая, что ответственность за начало Второй мировой войны отчасти лежит на Польше. Они подчеркнули, что война стала следствием подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, известного как пакт Молотова - Риббентропа, и секретных протоколов к нему, в соответствии с которыми войска Гитлера и СССР вторглись на территорию Польши.

Что сказал Путин о Польше и Второй мировой войне

Парламентарии выразили солидарность с Польшей, отметив, что непозволительно выставлять страну, пострадавшую от нацизма, в качестве виновника преступления. К ним присоединилась и вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова. Она заявила, что Еврокомиссия безоговорочно отвергает любые ложные заявления, которые искажают историю Второй мировой войны. "Еврокомиссия не будет терпеть эти нападки на Польшу и выражает полную солидарность с Польшей и ее народом", - подчеркнула Юрова.

Поводом для дебатов послужили высказывания российского президента о Второй мировой войне и роли Польше. Отвечая на вопрос журналистки в ходе большой пресс-конференции 19 ноября, Путин заявил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии. Это заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать принятую в сентябре 2019 года резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. В документе среди прочего утверждается, что подписание пакта Молотова - Риббентропа и секретных протоколов к нему, "разделивших Европу между двумя тоталитарными режимами", создало предпосылки для начала Второй мировой войны.

По словам Путина, Советский Союз был последним государством Европы, подписавшим с нацистской Германией пакт о ненападении. А советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны.

Несколькими днями позже Путин сделал еще одно заявление, вызвавшее резкое осуждение в Польше. На расширенном заседании коллегии Минобороны он назвал Юзефа Липского, посла Польши в нацистской Германии в конце 1930-х годов, "сволочью" и "антисемитской свиньей". По словам российского президента, Липский поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать евреев в Африку.

Перекладывание исторической вины опасно для Европы?

Выступая в Европарламенте, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, входящий во фракцию Европейской народной партии, заявил, что очень удивлен "выступлениями Путина, его взглядом на реальную историю в стиле советской пропаганды и странными попытками убедить, что Польша сама виновата в том, что Гитлер и Сталин ее разделили и оккупировали".

Бывший глава польского МИДа Радослав Сикорский, входящий в ту же фракцию, также выразил недоумение в связи со словами президента РФ. Он отметил, что никогда ранее Путин ничего подобного не упоминал. "Гитлер тоже думал, что Польша начала войну. И мне хочется спросить президента Путина: он действительно хочет говорить в один голос с Гитлером?" - отметил Сикорский.

Такое перекладывание исторической вины опасно для Европы, поскольку оно может стать "первым шагом к определению цели для чего-то большего, чем просто риторическая агрессия", считает немец Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) из фракции партии "Зеленые" - "Европейский свободный альянс". "Европе стоит остерегаться", - уверен политик.

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