Евродепутаты критикуют задержание в Москве Леонида Волкова

Депутаты Европарламента расценивают задержание одного из ведущих сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова как очередной удар по российской оппозиции. Так, евродепутат от немецкого Христианско-демократического союза Эльмар Брок (Elmar Brok) заявил во вторник, 21 мая, в интервью DW, что методы устрашения, которыми пользуются российские власти, нацелены на то, чтобы "лишить оппозицию мужества и сил".

"У меня складывается впечатление, что российское правительство все более и более намерено перекрыть оппозиции кислород, - отметил Брок. - Я думаю, в стратегию входит и то, чтобы заставить всех беспокоиться, чтобы никогда не знать, когда на тебя нападут. Там ведется психологическая война, которая известна нам по другим временам".

В свою очередь член Европейского парламента от партии "зеленых" Ребекка Хармс (Rebecca Harms) заявила в интервью DW, что практически ни в одной стране Европы в целом, "оппозиция не сталкивается с такими трудностями, как в России". По ее словам, неоднократные аресты оппозиционера Алексея Навального, а теперь и его соратника Волкова, свидетельствуют о полном отсутствии прогресса в демократических процессах в России.

Немецкий евродепутат уверена в слабости системы Путина

"Для меня это снова и снова показывает всю слабость системы, которую создал Владимир Путин. Слабость всегда можно распознать по тому факту, что любая оппозиция подавляется всеми возможными средствами", - подчеркнула Ребекка Хармс.

Леонида Волкова задержали в Москве утром 21 мая из-за митинга против повышения пенсионного возраста, состоявшегося в сентябре 2018 года, и оставили на ночь в отделении полиции. По информации директора ФБК Ивана Жданова, суд по делу Волкова состоится 22 мая. Оппозиционеру грозит штраф от 150 000 до 300 000 рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток.

Задержание соратника Алексея Навального произошло за неделю до начала крупнейшей в Германии ежегодной международной конференции Global Media Forum в Бонне, которую проводит медиакомпания DW и на которую Волков был приглашен.

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