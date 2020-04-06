Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

Владелец кейтерингового бизнеса Евгений Пригожин, которого ряд СМИ называет "поваром Путина", подал в суд на юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Об этом сама Соболь сообщила в видеоролике на YouTube-канале Навальный Live в понедельник, 6 апреля.

По словам Соболь, Пригожин подал к ней иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за того, что она назвала его "бандитом" и заявила, что Пригожин стоит за нападением на ее мужа. При этом юрист ФБК указала что, речь идет о ее высказываниях в интервью телеканалу "Царьград" от 20 июня 2019 года. В связи с этим телеканал также стал ответчиком по этому иску.

Евгений Пригожин в расследованиях ФБК

В расследовании ФБК утверждается, что Евгений Пригожин связан с отравлениями детей в московских детсадах

Евгений Пригожин стал героем расследования ФБК под названием "Как зарабатывает и тратит деньги повар Путина. Король дизлайков", обнародованного 4 октября 2016 года.

Через несколько дней после выхода этого расследования, 25 октября 2016 года, по словам Соболь, на ее мужа, социолога Сергея Мохова, у подъезда их дома напал неизвестный, после чего Мохов "почувствовал укол шприца в ногу и упал в конвульсиях на землю". Лучше ему стало лишь в больнице, куда его оперативно доставила вызванная прохожими "скорая". По словам Соболь, сделанная впоследствии экспертиза подтвердила, что инцидент мог закончиться летально, однако полиция отказала в возбуждении дела в связи с нападением.

Любовь Соболь хочет баллотироваться на выборах в Госдуму 2021 года

В январе 2019 года Любовь Соболь выпустила большой репортаж о массовом отравлении воспитанников детских садов Москвы. В этом расследовании утверждалось, в частности, что отравления были непосредственно связаны с качеством продуктов, поставляемых в сады компанией комбинат питания "Конкорд", связанной с Евгением Пригожиным.

31 октября 2019 года Мещанский суд Москвы вынес решение по двум коллективным искам родителей, чьи дети получили пищевые отравления в детских садах и школах, обязав комбинат питания "Конкорд" выплатить компенсации пострадавшим семьям.

Летом 2019 года Любовь Соболь не была допущена к регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Теперь она, по собственным словам, будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму 2021 года.

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