ЕАЭС: пять лет между торговыми войнами и санкциями

Президенты России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении соберутся в переименованной столице Казахстана - Нур-Султане - на заседании Высшего Евразийского экономического совета 29 мая. Главы государств отметят пятилетнюю годовщину создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и обсудят результаты, достигнутые интеграционным объединением за это время. Эксперты ставят под сомнение эффективность работы союза в нынешнем виде и в текущих реалиях, объясняя это как внутренними, так и внешними факторами.

Торговая статистика ЕАЭС: пять лет назад было лучше

Точкой отсчета в истории ЕАЭС принято считать 29 мая 2014 года, поскольку в этот день президенты России, Беларуси и Казахстана подписали договор о создании союза. Таким образом планировалось вывести на новый, более глубокий уровень евразийскую интеграцию, идея которой возникла двадцатью годами ранее и была воплощена к 2014 году в Таможенный союз и Единое экономическое пространство. В том же году к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия. С тех пор состав стран-участниц союза не расширился.

Не удалось нарастить и объемы торговли - как внутренней, так и внешней. Сразу после создания ЕАЭС его товарооборот на обоих направлениях рухнул: внутри союза на четверть, с третьими странами - на треть. Виной тому стала новая волна кризиса и санкционная война России и Запада. Так, согласно официальной статистике, если в 2014 году внешний торговый оборот ЕАЭС составлял 868,5 млрд долларов, то по итогам 2015 года он сократился до 579,5 млрд. В 2018 году показатель составил 753,4 млрд долларов. Показатели по внутреннему обороту пока также не дотягивают до "досоюзного" периода: в 2014 году было 61,2 млрд долларов, в 2015-м - 45,4 млрд, в прошлом году - 59,7 млрд.

Договоренности по таможенным вопросам считаются одним из достижений ЕАЭС

Трудности и достижения ЕАЭС

Основными постулатами ЕАЭС является свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. По первым двум категориям, по словам экспертов, позитивные изменения есть. Так, одним из достижений пятилетия, по общему признанию, является Таможенный кодекс, вступивший в силу в 2018 году. "Он закрепляет приоритет электронного таможенного декларирования, дает возможность совершения таможенных операций без участия таможенных лиц, позволяет сократить сроки выпуска товаров до четырех часов", - объясняет доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов.

Тем не менее, на рынках товаров и услуг сохраняются нетарифные препятствия - так называемые барьеры, изъятия и ограничения. "По состоянию на 1 мая 2019 года на внутреннем рынке ЕАЭС насчитывалось 71 препятствие, в том числе 16 барьеров, 38 ограничений и 17 изъятий. Вопрос решается, но не так эффективно, как хотелось бы", - отмечает Алисенов.

Также, по его словам, есть проблемы с перетоком труда и капитала: "В вопросах миграции рабочей силы наблюдается существенный перекос. РФ является страной принимающей, Казахстан и принимает, и экспортирует. Киргизия и Армения ориентированы исключительно на экспорт. Для России в этом плане положительного эффекта нет: регионы, испытывающие дефицит рабочей силы, продолжают его испытывать, а в регионах с повышенной концентрацией рабочей силы происходит еще большее перенасыщение рынка труда". Крайне слабо обеспечивается и свободное перемещение капитала, что, по мнению Алисенова, во многом объясняется высокой долей государства в экономике стран.

Торговые войны и влияние санкций

Авторитарный характер экономики основных стран-участниц союза, а также страх потери суверенитета приводят к трениям внутри объединения. "Если экономическое образование создается, а политического сотрудничества не выходит, экономическая часть проекта оказывается в кризисе. Это случай ЕАЭС", - заявил DW руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его мнению, не в пользу союза сыграли западные санкции и обострение отношений России и Запада: "Запад стал выстраивать более тесные отношения с Беларусью и Казахстаном. Россия стала проводить более жесткую политику в отношении товаров из ЕС; появилась контрабанда".

Эксперт International Analytical News Agency и гендиректор Wagner&Experts Бенедикт Вагнер согласен с тем, что санкции вбили клин в отношения партнеров по союзу. Также, по его словам, негативную роль сыграла девальвация рубля: "Партнерам не понравился поток подешевевших российских товаров на их рынок. Казахские производители, например, сильно пострадали".

Из-за недостаточной гармонизации налоговых систем также возникает значительное поле для ввоза нелегальной подакцизной продукции. Ставки акцизов в России одни из самых высоких в ЕАЭС, и с каждым годом они растут. В итоге цены на табачную продукцию в России в два-три раза выше, чем в других странах ЕАЭС. "Это приводит к притоку в Россию нелегально ввезенных товаров. Разобщенность мер налогового регулирования говорит о том, что декларируются одни цели, а на деле происходит иначе", - считает Алисен Алисенов.

ЕАЭС остается резервной площадкой

По мнению экспертов, влияние интеграции на национальные экономики в нынешних геополитических и экономических условиях довольно спорное. Как говорит Бенедикт Вагнер, "членство в ЕАЭС для стран на периферии СНГ несколько осложняет долгосрочное развитие сотрудничества с развитыми странами. Следовало бы создать условия свободной торговли с партнерами в ЕАЭС и одновременно с развитыми странами за его пределами. В этой ситуации ЕАЭС имел бы больше смысла, так как он изначально не был рассчитан на текущую геополитическую обстановку".

Несмотря на то, что, согласно одному из замыслов союза, он должен помогать своим членам благодаря взаимной торговле выдерживать глобальную конкуренцию, приоритетными направлениями для сотрудничества у участниц ЕАЭС остаются страны Запада. "Сформировалась определенная парадигма мышления национальных элит, которые используют возможности ЕАЭС исключительно как резервной площадки, если не находят достаточной поддержки на Западе. Это видно и на примере Казахстана, и на примере Беларуси. Все попытки договориться о создании единой валюты терпят крах. Противоречия только усиливаются", - заключил доцент РАНХиГС.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Первый договор после распада СССР 25 лет назад, в 1992 году, Минск и Москва подписали первый после распада СССР договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. С тех пор счет официальным документам об углублении интеграции идет на сотни. РБ и РФ входят в различные объединения, в том числе, и с другими странами постсоветского пространства - Союзное государство РБ и РФ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Россия - это святое" "Россия для нас - это святое", - неоднократно заверял белорусский президент Александр Лукашенко. В декабре 1999-го он подписал договор о Союзном государстве Беларуси и России с бывшим в то время президентом РФ Борисом Ельциным. Лукашенко рвался в союз с Москвой, надеясь стать главой этого объединения. Но с приходом во власть Владимира Путина надежды Лукашенко рухнули.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Союз без гимна В Союзном государстве РБ и РФ есть общий парламент, кабинет министров, Госсовет и даже СМИ. Но флага, герба и гимна нет, а руководство осуществляется на основе ротации. Этот союз не признан субъектом международного права. К тому же смысл интеграции Минск и Москва понимают по-разному. Кремль рассчитывает на политическую привязку союзника. Беларусь же добивается внутрироссийских цен на газ и нефть.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Cоциальный пакет в действии Реальную выгоду от Союзного государства получили граждане Беларуси и России. В 2006 году был подписан пакет международных договоров, подтвердивших равные права белорусов и россиян на свободу передвижения и трудовую деятельность, а также в сфере здравоохранения и образования.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Торговля как двигатель интеграции Россия - главный торговый партнер Беларуси, на ее долю уже много лет приходится около 50% экспорта и импорта. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте РФ в 2016 году составила 5%. Главные статьи белорусских поставок в Россию - сельхозпродукция, грузовые автомобили, седельные тягачи и сельхозтехника. Из РФ в Беларусь идут в основном нефть, газ и черные металлы.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Минск подсчитывает прибыль, а Москва убытки Продажа на запад нефтепродуктов из российского сырья вносит весомый валютный вклад в бюджет Беларуси. За экспорт этой продукции с территории Союзного государства Минск платит РФ пошлины. А в Москве подсчитывают потери - бюджет России только в 2011-2015 годах недополучил 22,3 млрд долларов из-за согласия беспошлинно поставлять союзной Беларуси от 18 до 23 млн тонн нефти ежегодно.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Жизнь взаймы у России Большая часть внешнего долга Беларуси приходится на Россию и Евразийский фонд стабилизации и развития, который так же курирует РФ. В 2017 году российским кредиторам Минск вернет более 1,2 млрд долларов, а в 2018-м должен перечислить 1,5 млрд долларов - почти 80% всех расходов по долгам. По данным Forbes, за последние 10 лет Беларусь получила от России также дотаций и скидок на 60 млрд долларов.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Нефтегазовые войны Историю интеграции Беларуси и России сопровождали нефтегазовые войны. Серьезные противоречия у союзников возникли в 2006, 2010 и 2016 годах. Минск в ответ на удорожание российских энергоносителей грозил перекрыть газ в Европу, вводил транзитные пошлины, а сам отказывался платить. Москва обещала сократить поставки нефти. Союзники приходили к компромиссам, но конфликты появлялись на другой почве.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Продуктовые скандалы Договор о Евразийском союзе, в котором Беларусь и Россия участвуют вместе с Казахстаном, Киргизией и Арменией, с начала действия 1 января 2015 года декларировал свободу рынка и передвижения товаров. На деле же продуктовые скандалы между Минском и Москвой не прекращаются. Россельхознадзор не раз уличал белорусскую сторону в переклейке этикеток и реэкспорте санкционных продуктов из ЕС и Украины.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия На границе союзной дружбы Хотя Лукашенко и премьер РФ Черномырдин еще в 1995 году торжественно выкопали пограничный столб на сухопутной границе Беларуси и России, в феврале 2017-го ФСБ потребовала восстановить погранзону и пограничный контроль. Это реакция РФ на "безвиз" для иностранцев, введенный Минском. Весной 2018-го на межу вернут и российские погранпосты. Таможенный контроль Россия ввела там еще в 2007 году.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Атомный кредит Госкорпорация "Росатом" строит в белорусском Островце атомную станцию. Официальный Минск утверждает, что АЭС снизит зависимость от российского газа. Но противники строительства прогнозируют еще более зависимое положение Беларуси от России. Придется возвращать 10 млрд долларов российского кредита, выделенного на стройку, и платить РФ за закупки ядерного топлива, а затем за его переработку.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Военное сотрудничество После распада СССР в Беларуси остались стратегические военные объекты, подчиненные России на основании межправительственных соглашений. Это узел связи ВМФ в Минской области и радиотехнический узел в Брестской области. Оба объекта не наделены статусом военных баз, там нет летального оружия. Но эксперты указывают, что во время военных действий эти подразделения подвергнутся первому удару.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Славянский базар" в Беларуси Фестиваль "Славянский базар" в Витебске затевался в 1992 году как праздник искусств, объединяющий Беларусь, Россию и Украину. В 2001 году здесь собирались президенты Александр Лукашенко, Владимир Путин и Леонид Кучма. На 26-й Международный фестиваль в 2017 году приехали 4 тысячи участников из многих государств. На церемонии открытия Лукашенко нравится выступать в роли радушного хозяина. Автор: Галина Петровская

