 ЕАЭС: пять лет между торговыми войнами и санкциями | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 28.05.2019

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Экономика

ЕАЭС: пять лет между торговыми войнами и санкциями

Саммит Евразийского экономического союза пройдет 29 мая в Нур-Султане. ЕАЭС отмечает первую пятилетку интеграционного блока. Достичь свободы обмена товарами и услугами за это время не удалось. Почему?

Подписание договора о ЕАЭС, 29 мая 2014 года, Астана

Подписание договора о ЕАЭС, 29 мая 2014 года, Астана

Президенты России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении соберутся в переименованной столице Казахстана - Нур-Султане - на заседании Высшего Евразийского экономического совета 29 мая. Главы государств отметят пятилетнюю годовщину создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и обсудят результаты, достигнутые интеграционным объединением за это время. Эксперты ставят под сомнение эффективность работы союза в нынешнем виде и в текущих реалиях, объясняя это как внутренними, так и внешними факторами.

Торговая статистика ЕАЭСпять лет назад было лучше

Точкой отсчета в истории ЕАЭС принято считать 29 мая 2014 года, поскольку в этот день президенты России, Беларуси и Казахстана подписали договор о создании союза. Таким образом планировалось вывести на новый, более глубокий уровень евразийскую интеграцию, идея которой возникла двадцатью годами ранее и была воплощена к 2014 году в Таможенный союз и Единое экономическое пространство. В том же году к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия. С тех пор состав стран-участниц союза не расширился.

Не удалось нарастить и объемы торговли - как внутренней, так и внешней. Сразу после создания ЕАЭС его товарооборот на обоих направлениях рухнул: внутри союза на четверть, с третьими странами - на треть. Виной тому стала новая волна кризиса и санкционная война России и Запада. Так, согласно официальной статистике, если в 2014 году внешний торговый оборот ЕАЭС составлял 868,5 млрд долларов, то по итогам 2015 года он сократился до 579,5 млрд. В 2018 году показатель составил 753,4 млрд долларов. Показатели по внутреннему обороту пока также не дотягивают до "досоюзного" периода: в 2014 году было 61,2 млрд долларов, в 2015-м - 45,4 млрд, в прошлом году - 59,7 млрд.

Договор о создании ЕАЭС

Договоренности по таможенным вопросам считаются одним из достижений ЕАЭС

Трудности и достижения ЕАЭС

Основными постулатами ЕАЭС является свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. По первым двум категориям, по словам экспертов, позитивные изменения есть. Так, одним из достижений пятилетия, по общему признанию, является Таможенный кодекс, вступивший в силу в 2018 году. "Он закрепляет приоритет электронного таможенного декларирования, дает возможность совершения таможенных операций без участия таможенных лиц, позволяет сократить сроки выпуска товаров до четырех часов", - объясняет доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов.

Тем не менее, на рынках товаров и услуг сохраняются нетарифные препятствия - так называемые барьеры, изъятия и ограничения. "По состоянию на 1 мая 2019 года на внутреннем рынке ЕАЭС насчитывалось 71 препятствие, в том числе 16 барьеров, 38 ограничений и 17 изъятий. Вопрос решается, но не так эффективно, как хотелось бы", - отмечает Алисенов.

Также, по его словам, есть проблемы с перетоком труда и капитала: "В вопросах миграции рабочей силы наблюдается существенный перекос. РФ является страной принимающей, Казахстан и принимает, и экспортирует. Киргизия и Армения ориентированы исключительно на экспорт. Для России в этом плане положительного эффекта нет: регионы, испытывающие дефицит рабочей силы, продолжают его испытывать, а в регионах с повышенной концентрацией рабочей силы происходит еще большее перенасыщение рынка труда". Крайне слабо обеспечивается и свободное перемещение капитала, что, по мнению Алисенова, во многом объясняется высокой долей государства в экономике стран.

Торговые войны и влияние санкций

Авторитарный характер экономики основных стран-участниц союза, а также страх потери суверенитета приводят к трениям внутри объединения. "Если экономическое образование создается, а политического сотрудничества не выходит, экономическая часть проекта оказывается в кризисе. Это случай ЕАЭС", - заявил DW руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его мнению, не в пользу союза сыграли западные санкции и обострение отношений России и Запада: "Запад стал выстраивать более тесные отношения с Беларусью и Казахстаном. Россия стала проводить более жесткую политику в отношении товаров из ЕС; появилась контрабанда".

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Эксперт International Analytical News Agency и гендиректор Wagner&Experts Бенедикт Вагнер согласен с тем, что санкции вбили клин в отношения партнеров по союзу. Также, по его словам, негативную роль сыграла девальвация рубля: "Партнерам не понравился поток подешевевших российских товаров на их рынок. Казахские производители, например, сильно пострадали".

Из-за недостаточной гармонизации налоговых систем также возникает значительное поле для ввоза нелегальной подакцизной продукции. Ставки акцизов в России одни из самых высоких в ЕАЭС, и с каждым годом они растут. В итоге цены на табачную продукцию в России в два-три раза выше, чем в других странах ЕАЭС. "Это приводит к притоку в Россию нелегально ввезенных товаров. Разобщенность мер налогового регулирования говорит о том, что декларируются одни цели, а на деле происходит иначе", - считает Алисен Алисенов.

ЕАЭС остается резервной площадкой

По мнению экспертов, влияние интеграции на национальные экономики в нынешних геополитических и экономических условиях довольно спорное. Как говорит Бенедикт Вагнер, "членство в ЕАЭС для стран на периферии СНГ несколько осложняет долгосрочное развитие сотрудничества с развитыми странами. Следовало бы создать условия свободной торговли с партнерами в ЕАЭС и одновременно с развитыми странами за его пределами. В этой ситуации ЕАЭС имел бы больше смысла, так как он изначально не был рассчитан на текущую геополитическую обстановку".

Несмотря на то, что, согласно одному из замыслов союза, он должен помогать своим членам благодаря взаимной торговле выдерживать глобальную конкуренцию, приоритетными направлениями для сотрудничества у участниц ЕАЭС остаются страны Запада. "Сформировалась определенная парадигма мышления национальных элит, которые используют возможности ЕАЭС исключительно как резервной площадки, если не находят достаточной поддержки на Западе. Это видно и на примере Казахстана, и на примере Беларуси. Все попытки договориться о создании единой валюты терпят крах. Противоречия только усиливаются", - заключил доцент РАНХиГС. 

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    Автор: Галина Петровская


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Ссылки в интернете

Статистика ЕАЭС на сайте Евразийской экономической комиссии

Статистика ЕАЭС на сайте Евразийской экономической комиссии

Аудио- и видеофайлы по теме

Беларусь – пленница Кремля. Мираторг против хамона. Закапываем Мадуро – "Заповедник", выпуск 75  

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