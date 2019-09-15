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Дэвид Кэмерон

Britain's Prime Minister Boris Johnson delivers a statement outside 10 Downing Street in central London on September 2, 2019. - Prime Minister Boris Johnson chaired an emergency cabinet meeting Monday on the eve of a showdown with parliament over Brexit, amid growing speculation he could call an early election to ensure Britain leaves the European Union next month. (Photo by Tolga AKMEN / AFP) (Photo credit should read TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images)

Борис Джонсон допускает заключение соглашения о "Брекзите" с Брюсселем 15.09.2019

Премьер-министр Великобритании намерен достичь соглашения на октябрьском саммите ЕС. В ином случае Великобритания покинет Евросоюз 31 октября без договора, заявил Борис Джонсон.
(FILES) In this file photo taken on July 07, 2015 British Prime Minister David Cameron (R) and London Mayor Boris Johnson leave St Paul's Cathedral in central London after attending a memorial service in memory of the 52 victims of the 7/7 London attacks. - Former British prime minister David Cameron said Friday he had no regrets about launching the Brexit referendum but accused current PM Boris Johnson of behaving appallingly during the pre-vote campaigning. (Photo by JACK TAYLOR / AFP)

Экс-премьер Великобритании Кэмерон не исключил повторного референдума по "Брекзиту" 14.09.2019

Дэвид Кэмерон раскритиковал действия Бориса Джонсона, отправившего парламент на принудительные каникулы, и призвал предотвратить нерегулируемый "Брекзит".
A demonstrator carries two flags during an Anti-Tommy Robinson and UKIP rally in central London, Britain, December 9, 2018. REUTERS/Dylan Martinez

FAZ: В пьесе "Развод Великобритании с ЕС" будет еще не один акт 13.12.2018

Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", новый референдум по "Брекзиту" - у британских политиков есть еще много сюрпризов для своих граждан, пишет обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер.
28.06.2016 **** Britain's ambassador to the European Union Ivan Rogers is pictured leaving the EU Summit in Brussels, Belgium, June 28, 2016. Picture taken June 28, 2016. REUTERS/Francois Lenoir TPX IMAGES OF THE DAY

Посол Великобритании в ЕС ушел в отставку 03.01.2017

Посол Великобритании при ЕС покинул свой пост за несколько месяцев до старта процедуры Brexit. Cрок его полномочий должен был закончиться в конце 2017 года.

October 2, 2016*** Britain's Foreign Secretary Boris Johnson speaks at the annual Conservative Party Conference in Birmingham, Britain, October 2, 2016. REUTERS/Toby Melville

Борис Джонсон был не уверен в необходимости Brexit 16.10.2016

За несколько месяцев до референдума о Brexit нынешний глава британского МИД написал две статьи, в одной из которых он призывал остаться в Евросоюзе, а в другой - доказывал необходимость выхода.
24.06.2016 Britain's Prime Minister David Cameron speaks after Britain voted to leave the European Union, outside Number 10 Downing Street in London, Britain June 24, 2016. REUTERS/Stefan Wermuth Copyright: Reuters/S. Wermuth

Дэвид Кэмерон покидает британский парламент 12.09.2016

Экс-премьер Великобритании Кэмерон объявил, что отказывается от кресла депутата парламента. "Учитывая обстоятельства моей отставки, едва ли возможно оставаться заднескамеечником", - заявил он.
13.7.2016*** Britain's Queen Elizabeth welcomes Theresa May at the start of an audience in Buckingham Palace, where she invited her to become Prime Minister, in London July 13, 2016. REUTERS/Dominic Lipinski/Pool Reuters/D. Lipinski

Елизавета II утвердила Терезу Мэй премьер-министром Великобритании 13.07.2016

Ранее королеве подал формальное прошение об отставке Дэвид Кэмерон.
05.07.2016+++Theresa May vor 10 Downing Street British Home Secretary Theresa May leaves No10 Downing Street after attending a Cabinet Meeting in London, Britain, 05 July 2016. May is one of the candidates for Conservative party leadership to succeed David Cameron. (c) picture-alliance/dpa/W. Oliver

Комментарий: Быстрая передача ключей от Даунинг-стрит, 10 13.07.2016

Смена британского премьера прошла быстрее, чем ждали, и с нарушением устава партии. Но и настоящие выборы среди консерваторов не сильно бы помогли Терезе Мэй, считает Биргит Маас.
Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Neue britische Premier-Ministerin Teresa May soll cameron ablösen und Brexit durchführen Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Brexit, teresa may, David Cameron, EU Jahr/Ort: Moskau, 04.03.2016 © Sergey Elkin

Тереза Мэй - новый премьер у руля Brexit 13.07.2016

Новому премьер-министру Великобритании Терезе Мэй предстоит нелегкий путь по выводу Великобритании из ЕС. Пожалуй, ей стоило бы присесть на дорожку, считает Сергей Елкин.
July 11, 2016 BIRMINGHAM, ENGLAND - JULY 11: British Home Secretary Theresa May launches her Conservative party leadership campaign at the IET events venue on July 11, 2016 in Birmingham, England. Theresa May MP and Andrea Leadsom MP are the last two remaining contenders in the leadership race to be Prime Minister of the United Kingdom after the resignation of David Cameron. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images) (c) Getty Images/C. Furlong

Жесткий политик на каблуках: Who is Theresa May (видео) 12.07.2016

Экстравагантная обувь и жесткий политический стиль - это прежде всего отличает Терезу Мэй. Именно она на посту британского премьера будет отвечать за Brexit. Что объединяет Терезу Мэй с Маргарет Тэтчер и Ангелой Меркель?

Новый британский премьер обещает довести Brexit до финала - DW Новости (12.07.2016) 12.07.2016

Тереза Мэй, которая сменит Дэвида Кэмерона на посту британского премьера, обещает, что Лондон не отменит Brexit. Эксперты ожидают, что она будет жестко отстаивать позиции Великобритании на переговорах с ЕС и РФ.

Жесткий политик на каблуках: Who is Theresa May (12.07.2016) 12.07.2016

Экстравагантная обувь и жесткий политический стиль - это прежде всего отличает Терезу Мэй. Именно она на посту британского премьера будет отвечать за Brexit. Что объединяет Терезу Мэй с Маргарет Тэтчер и Ангелой Меркель?
07/09/2016 2889467 07/09/2016 British Prime Minister David Cameron at the NATO Summit in Warsaw. Alexey Vitvitsky/Sputnik (c) picture-alliance/dppa/A. Vitvitsky

Дэвид Кэмерон уйдет в отставку 13 июля 11.07.2016

Нынешний глава правительства Великобритании объявил, что следующим премьер-министром станет нынешняя глава МВД Тереза Мэй.
Probe amid Trident safety claims. File photo dated 30/01/02 of the Royal Navy's 16,000 ton Trident-class nuclear submarine Vanguard, as security and safety concerns around the UK's nuclear deterrent are being investigated after a series of claims from a Royal Navy submariner. Able Seaman William McNeilly criticised measures in place around the Trident submarine programme, describing it as a disaster waiting to happen. In an online post he said he is an Engineering Technician Submariner who was on patrol with HMS Victorious this year. He claimed there are fire risks and leaks on board and that security checks are rarely carried out on personnel and contractors working on the submarines when they are docked at Faslane. Issue date: Sunday May 17, 2015. See PA story DEFENCE Trident. Photo credit should read: PA Wire URN:23031835

Парламент Великобритании проголосует по расширению ядерной программы 09.07.2016

Британский парламент проголосует по вопросу обновления флота ядерных подлодок, объявил на саммите НАТО Дэвид Кэмерон. Он назвал ядерное сдерживание первостепенным.
LONDON, UNITED KINGDOM - APRIL 9: British Home Secretary Theresa May speaks during the Conservative Party Spring Forum on April 9, 2014 in London, United Kingdom. During the forum, Prime Minister David Cameron admitted that he could have handled the Panama tax row better. +++ (C) Getty Images/K. Davies

На пост британского премьера претендуют две женщины 07.07.2016

Впервые после Маргарет Тэтчер правительство Великобритании возглавит женщина - консервативная партия выбрала двух кандидаток на пост премьера. Это новая "железная леди" Тереза Мэй и министр энергетики Андреа Лидсом.

Евросоюз призывает британцев ускорить Brexit (29.06.2016) 29.06.2016

Последний саммит ЕС для Дэвида Кэмерона в качестве британского премьера: Евросоюз решает, как он будет выстраивать отношения с новым соседом. Обратного пути нет, уверены лидеры европейских стран.
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