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Премьер-министр Великобритании намерен достичь соглашения на октябрьском саммите ЕС. В ином случае Великобритания покинет Евросоюз 31 октября без договора, заявил Борис Джонсон.
Дэвид Кэмерон раскритиковал действия Бориса Джонсона, отправившего парламент на принудительные каникулы, и призвал предотвратить нерегулируемый "Брекзит".
Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", новый референдум по "Брекзиту" - у британских политиков есть еще много сюрпризов для своих граждан, пишет обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер.
Посол Великобритании при ЕС покинул свой пост за несколько месяцев до старта процедуры Brexit. Cрок его полномочий должен был закончиться в конце 2017 года.
За несколько месяцев до референдума о Brexit нынешний глава британского МИД написал две статьи, в одной из которых он призывал остаться в Евросоюзе, а в другой - доказывал необходимость выхода.
Экс-премьер Великобритании Кэмерон объявил, что отказывается от кресла депутата парламента. "Учитывая обстоятельства моей отставки, едва ли возможно оставаться заднескамеечником", - заявил он.
Ранее королеве подал формальное прошение об отставке Дэвид Кэмерон.
Смена британского премьера прошла быстрее, чем ждали, и с нарушением устава партии. Но и настоящие выборы среди консерваторов не сильно бы помогли Терезе Мэй, считает Биргит Маас.
Новому премьер-министру Великобритании Терезе Мэй предстоит нелегкий путь по выводу Великобритании из ЕС. Пожалуй, ей стоило бы присесть на дорожку, считает Сергей Елкин.
Экстравагантная обувь и жесткий политический стиль - это прежде всего отличает Терезу Мэй. Именно она на посту британского премьера будет отвечать за Brexit. Что объединяет Терезу Мэй с Маргарет Тэтчер и Ангелой Меркель?
Тереза Мэй, которая сменит Дэвида Кэмерона на посту британского премьера, обещает, что Лондон не отменит Brexit. Эксперты ожидают, что она будет жестко отстаивать позиции Великобритании на переговорах с ЕС и РФ.
Нынешний глава правительства Великобритании объявил, что следующим премьер-министром станет нынешняя глава МВД Тереза Мэй.
Британский парламент проголосует по вопросу обновления флота ядерных подлодок, объявил на саммите НАТО Дэвид Кэмерон. Он назвал ядерное сдерживание первостепенным.
Впервые после Маргарет Тэтчер правительство Великобритании возглавит женщина - консервативная партия выбрала двух кандидаток на пост премьера. Это новая "железная леди" Тереза Мэй и министр энергетики Андреа Лидсом.
Последний саммит ЕС для Дэвида Кэмерона в качестве британского премьера: Евросоюз решает, как он будет выстраивать отношения с новым соседом. Обратного пути нет, уверены лидеры европейских стран.
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