 ″Дружба″: как немцы из ГДР тянули газопровод по Украине (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 06.12.2019

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Украина

"Дружба": как немцы из ГДР тянули газопровод по Украине (фотогалерея)

В 1970-х годах немцы из ГДР строили в Украине центральную часть советского газопровода "Союз". Этот участок назвали "Дружба". В галерее DW - фото из личных архивов о том, как это было.

  • Вид изнутри трубы на газопровод

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    "Дружба" длиной 500 километров

    С 1975 по 1979 год восточные немцы из ГДР строили на Украине экспортный газопровод "Союз", по которому газ с Оренбургского месторождения поставлялся в Центральную Европу. Свой участок они назвали "Дружба".

  • План газопровода

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    От Кременчуга до Бара

    Кроме ГДР, экспортный газопровод на территории Украины строили Польша, Чехословакия, Венгрия и Болгария. Немецкий участок был в центре - от Кременчуга в Полтавской области до Бара в Винницкой области.

  • Газопровод в украинской степи

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Немецкие трубы и кредиты

    Стальные трубы диаметром 1,42 метра были импортными - их поставляли из Италии и Западной Германии. Немецкие трубы производила западногерманская фирма Mannesmann из Дюссельдорфа. Между ФРГ и СССР еще до начала строительства, в 1970-м году, была заключена сделка, которую назвали "газ в обмен на трубы". Она также предусматривала кредиты немецких банков.

  • Трубоукладчики на трассе

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Японская техника

    Строительство газопровода было бы невозможным без трубоукладчиков японской фирмы Komatsu. Подобной техники не было ни у СССР, ни у стран Восточного блока. Бывшие строители вспоминают, как их поразили установленные на бульдозерах и других японских машинах кондиционеры, в ту пору - диковинка.

  • Техника при прокладке трубы

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    КрАЗы прямо с завода

    Трубы из Западной Германии, укладчики из Японии, но, конечно, на стройке использовали и советскую технику. Так совпало, что немецкий участок начинался в Кременчуге, где выпускают тяжелые грузовики КрАЗ (на фото слева). Немецкие строители получали их в рамках спецпрограммы прямо на заводе.

  • Обухов с напарником возле дискомобиля

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Диджей на трассе

    Учитель из ГДР Хайо Обухов работал на трассе, как он сам говорит, "культурником" - создавал для строителей библиотеки, показывал кино и крутил музыку. Для этой цели бывшая армейская машина была переоборудована под "дискомобиль", на котором он с 1975 по 1979 год объехал всю трассу. На фото - Обухов (слева) со своим напарником. В свободное время он фотографировал стройку и предоставил снимки DW.

  • Обухов внутри дискомобиля

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    На "дискомобиле" по украинским дорогам

    Пластинки, проигрыватели, микшерный пульт - так выглядело рабочее место Хайо Обухова в "дискомобиле". Музыка, которую он крутил для строителей, была разной - от групп из ГДР и стран Восточного блока, до популярных на Западе Beatles, Boney M, Rolling Stones или Led Zeppelin.

  • Сорока пьет пиво из стакана, за столами сидят рабочие

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Привозное пиво

    Пиво, колбасу и другие продукты питания строителям регулярно привозили из ГДР. Помимо прочего, это было связано с тем, что в условиях летней жары местное пиво быстро портилось. Немецкие строители были полностью обеспечены продуктами, которые в СССР были в дефиците.

  • Лужи на стройплощадке

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    И в дождь, и в снег

    По словам бывшего сварщика из Тюрингии Теодора Герменайта, самым сложным при прокладке трубы были рельеф местности и погода. Весной и осенью прокладывать трубу было особенно трудно из-за размокшей земли. "Мои сапоги до сих пор где-то в украинском черноземе", - вспоминает сварщик.

  • Отрезок трубы

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Отрезок трубы на память

    Это - часть оригинальной газопроводной трубы, которую до сих пор бережно хранит бывший сварщик Теодор Герменайт. Сам он провел на стройке два года. В Светловодске возле Кременчуга находилась база немецких сварщиков.

  • Концерт группы Express

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Концерты "звезд" из ГДР

    С гастролями для строителей на трассу регулярно приезжали артисты из ГДР. На фото - выступление группы Express из Восточного Берлина.

  • Укладка последней трубы

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Последняя труба

    Официально строительство немецкого участка "Дружбы" завершилось прокладкой последней трубы осенью 1978 года, но более мелкие работы продолжались еще год.

    Автор: Роман Гончаренко


  • Вид изнутри трубы на газопровод

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    "Дружба" длиной 500 километров

    С 1975 по 1979 год восточные немцы из ГДР строили на Украине экспортный газопровод "Союз", по которому газ с Оренбургского месторождения поставлялся в Центральную Европу. Свой участок они назвали "Дружба".

  • План газопровода

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    От Кременчуга до Бара

    Кроме ГДР, экспортный газопровод на территории Украины строили Польша, Чехословакия, Венгрия и Болгария. Немецкий участок был в центре - от Кременчуга в Полтавской области до Бара в Винницкой области.

  • Газопровод в украинской степи

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Немецкие трубы и кредиты

    Стальные трубы диаметром 1,42 метра были импортными - их поставляли из Италии и Западной Германии. Немецкие трубы производила западногерманская фирма Mannesmann из Дюссельдорфа. Между ФРГ и СССР еще до начала строительства, в 1970-м году, была заключена сделка, которую назвали "газ в обмен на трубы". Она также предусматривала кредиты немецких банков.

  • Трубоукладчики на трассе

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Японская техника

    Строительство газопровода было бы невозможным без трубоукладчиков японской фирмы Komatsu. Подобной техники не было ни у СССР, ни у стран Восточного блока. Бывшие строители вспоминают, как их поразили установленные на бульдозерах и других японских машинах кондиционеры, в ту пору - диковинка.

  • Техника при прокладке трубы

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    КрАЗы прямо с завода

    Трубы из Западной Германии, укладчики из Японии, но, конечно, на стройке использовали и советскую технику. Так совпало, что немецкий участок начинался в Кременчуге, где выпускают тяжелые грузовики КрАЗ (на фото слева). Немецкие строители получали их в рамках спецпрограммы прямо на заводе.

  • Обухов с напарником возле дискомобиля

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Диджей на трассе

    Учитель из ГДР Хайо Обухов работал на трассе, как он сам говорит, "культурником" - создавал для строителей библиотеки, показывал кино и крутил музыку. Для этой цели бывшая армейская машина была переоборудована под "дискомобиль", на котором он с 1975 по 1979 год объехал всю трассу. На фото - Обухов (слева) со своим напарником. В свободное время он фотографировал стройку и предоставил снимки DW.

  • Обухов внутри дискомобиля

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    На "дискомобиле" по украинским дорогам

    Пластинки, проигрыватели, микшерный пульт - так выглядело рабочее место Хайо Обухова в "дискомобиле". Музыка, которую он крутил для строителей, была разной - от групп из ГДР и стран Восточного блока, до популярных на Западе Beatles, Boney M, Rolling Stones или Led Zeppelin.

  • Сорока пьет пиво из стакана, за столами сидят рабочие

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Привозное пиво

    Пиво, колбасу и другие продукты питания строителям регулярно привозили из ГДР. Помимо прочего, это было связано с тем, что в условиях летней жары местное пиво быстро портилось. Немецкие строители были полностью обеспечены продуктами, которые в СССР были в дефиците.

  • Лужи на стройплощадке

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    И в дождь, и в снег

    По словам бывшего сварщика из Тюрингии Теодора Герменайта, самым сложным при прокладке трубы были рельеф местности и погода. Весной и осенью прокладывать трубу было особенно трудно из-за размокшей земли. "Мои сапоги до сих пор где-то в украинском черноземе", - вспоминает сварщик.

  • Отрезок трубы

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Отрезок трубы на память

    Это - часть оригинальной газопроводной трубы, которую до сих пор бережно хранит бывший сварщик Теодор Герменайт. Сам он провел на стройке два года. В Светловодске возле Кременчуга находилась база немецких сварщиков.

  • Концерт группы Express

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Концерты "звезд" из ГДР

    С гастролями для строителей на трассу регулярно приезжали артисты из ГДР. На фото - выступление группы Express из Восточного Берлина.

  • Укладка последней трубы

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Последняя труба

    Официально строительство немецкого участка "Дружбы" завершилось прокладкой последней трубы осенью 1978 года, но более мелкие работы продолжались еще год.

    Автор: Роман Гончаренко


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