"Дружба": как немцы из ГДР тянули газопровод по Украине (фотогалерея)

В 1970-х годах немцы из ГДР строили в Украине центральную часть советского газопровода "Союз". Этот участок назвали "Дружба". В галерее DW - фото из личных архивов о том, как это было.
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