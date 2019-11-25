 Драгоценности ограбленной сокровищницы ″Зеленый свод″ (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.11.2019

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Культура и стиль жизни

Драгоценности ограбленной сокровищницы "Зеленый свод" (фотогалерея)

Ограбленная сейчас дрезденская сокровищница "Зеленый свод" - одна из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе. Вот только некоторые из ее шедевров.

  • В музее Зеленый свод (фото из архива)

    Сокровища "Зеленого свода"

    В Дрездене в понедельник, 25 ноября, неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.

  • Фрагмент Обелиска Августа (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.

  • Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире

    Сокровища "Зеленого свода"

    Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.

  • Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году

    Сокровища "Зеленого свода"

    Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.

  • Это лишь небольшой фрагмент композиции Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.

  • А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции.

    Сокровища "Зеленого свода"

    А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.

  • С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Сокровища "Зеленого свода"

    С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Автор: Ефим Шуман


  • В музее Зеленый свод (фото из архива)

    Сокровища "Зеленого свода"

    В Дрездене в понедельник, 25 ноября, неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.

  • Фрагмент Обелиска Августа (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.

  • Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире

    Сокровища "Зеленого свода"

    Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.

  • Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году

    Сокровища "Зеленого свода"

    Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.

  • Это лишь небольшой фрагмент композиции Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.

  • А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции.

    Сокровища "Зеленого свода"

    А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.

  • С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Сокровища "Зеленого свода"

    С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Автор: Ефим Шуман


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    Автор: Майке Крюгер, Инга Ваннер


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Контекст

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