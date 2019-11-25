Драгоценности ограбленной сокровищницы "Зеленый свод" (фотогалерея)

Ограбленная сейчас дрезденская сокровищница "Зеленый свод" - одна из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе. Вот только некоторые из ее шедевров.
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