 Дочка ″Ростеха″ судится с компанией Boeing из-за 737 Max | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2019

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Мир

Дочка "Ростеха" судится с компанией Boeing из-за 737 Max

Российская компания "Авиакапитал-Сервис", заказавшая у Boeing 35 лайнеров 737 MAX 8, обвиняет производителя в намеренном утаивании информации о летной пригодности самолета и требует выплатить ей 115 млн долларов.

Лайнер Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian airlines (фото из архива)

Лайнер Boeing 737 Max 8 авиакомпании "Ethiopian airlines" (фото из архива)

Российская компания "Авиакапитал-Сервис", которая является стопроцентным дочерним предприятием госкорпорации "Ростех" и занимается лизингом и продажей воздушных судов, подала в окружной суд штата Чикаго иск к авиакомпании Boeing на сумму 115 млн долларов. Об этом сообщила во вторник, 27 августа, газета The Financial Times

Поводом для подачи иска стало расторжение контракта на поставку 35 самолетов 737 Max 8, сообщило в тот же день ТАСС со ссылкой на представителей компании "Авиакапитал-Сервис".

По данным российского предприятия, компания Boeing намеренно скрывала от покупателей информацию о летной пригодности Boeing 737 MAX 8, полеты которых были приостановлены по всему миру после крушения самолетов этого типа в Эфиопии в марте 2019 года и в Индонезии в октябре 2018 года.

Контекст

В Европе и России реакция регуляторов и авиакомпаний на крушение в Эфиопии новой модели "Боинга" пока совершенно иная, чем в Китае. (11.03.2019)

Корпорация Boeing должна снизить потенциальный риск, обнаруженный Федеральным управлением гражданской авиации США. Когда отменят запрет на полеты "Боингов", не сообщается. (27.06.2019)

После крушения Boeing 737 Max 8 "Эфиопских авиалиний" многие государства запретили использование этого самолета либо закрыли для него воздушное пространство. Сделала это и Россия. (14.03.2019)

Иск компании "Авиакапитал-Сервис" к Boeing

Еще до вступления в действие этого решения "Авиакапитал-Сервис" заказала у Boeing 35 самолетов 737 Max 8и требует теперь аннулировать контракт. По информации The Financial Times, "Авиакапитал-Cервис" настаивает на том, чтобы Boeing выплатила ей в общей сложности 115 млн долларов. В эту сумму входят 35 млн долларов, составляющих предоплату сделки с процентами, а также компенсация за упущенную прибыль в размере 75 млн долларов. Кроме того, российская компания требует выплаты дополнительного штрафа, размер которого в публикации не назван.

По словам адвоката Стивена Маркса, представляющего интересы компании "Авиакапитал-Cервис", авиакомпании Boeing предложила клиенту из России финансовую компенсацию, но тот посчитал ее размер "неадекватным". Кроме того, юрист заявил, что и другие клиенты Boeing уже обращались за консультацией о возможности подачи подобных исков в представляемую им адвокатскую контору из Майами Podhurst Orseck."Думаю, что в ближайшие месяцы вы услышите еще о многих подобных исках от авиаперевозчиков, - сказал Маркс. - Это лишь первый из них".

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    Автор: Ксения Сафронова


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Ссылки в интернете

Статья в газете The Financial Times об иске компании "Авиакапитал-Сервис" к Boeing

Статья в газете The Financial Times об иске компании "Авиакапитал-Сервис" к Boeing

Сообщение информагентства ТАСС об иске компании "Авиакапитал-Сервис" к Boeing

Сообщение информагентства ТАСС об иске компании "Авиакапитал-Сервис" к Boeing

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли летать на лайнере Boeing 737 MAX 8?  

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