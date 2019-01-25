Дочка "Ростеха" выделила на концерт Пугачевой 40 млн рублей

По информации российских СМИ, холдинг "Вертолеты России", являющийся структурой госкорпорации "Ростех", выделил крупную сумму на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой в Москве. 26 января Telegram-канал "Дабл Ять" опубликовал копию письма гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского на имя главы входящей в холдинг ростовской компании "Роствертол" Петра Мотренко. В нем он просит до 25 января "оказать финансовую помощь" в размере 40 миллионов рублей "на спонсорство федеральных мероприятий".

При этом Богинский ссылается на обращение "Ростеха" с "предложением оказать спонсорскую поддержку для организации и подготовки" концерта Пугачевой. В качестве контактного лица называется помощница певицы Елена Чупракова. При этом, как указывается в письме, "Вертолеты России" необходимо указывать как спонсора мероприятия.

Помощник Пугачевой: "Хоть немножко помогли"

Между тем Чупракова подтвердила подлинность письма. "Да, они являются нашими спонсорами. На этот один концерт. Это их письмо. Не наше. Спасибо им большое, хоть немножко помогли", - заявила она в интервью радиостанции "Говорит Москва".

При этом сумму, о которой идет речь, помощница Пугачевой назвать отказалась, заявив о "коммерческой тайне". Вместе с тем она сообщила, что "программа очень дорогая". "У нас 16 плакатов по Садовому кольцу стоит 600 тысяч. А один большой баннер на любой трассе стоит миллион на месяц. То, что они предоставили, - это всего лишь часть", - добавила она.

"Расходы на рекламу"

В самом "Ростехе" сообщили, что финансирование шоу Пугачевой не нарушает законодательство, поскольку рассматривается как рекламные расходы. "Вертолеты России" являются акционерным обществом и осуществляют расходы из чистой прибыли холдинга. Спонсорство, регулируемое федеральным законом "О рекламе", следует рассматривать именно как расходы на рекламу", - цитирует радиостанция заявление пресс-службы госкорпорации.

Алла Пугачева отметит свое 70-летие концертом под названием "Алла Пугачева. P. S.", который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце.

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