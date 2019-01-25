Дочка "Ростеха" выделила на концерт Пугачевой 40 млн рублей

В интернете появилась копия письма главы холдинга "Вертолеты России", в котором он просит финансово поддержать юбилейный концерт Пугачевой. Помощница певицы подтвердила подлинность письма.
По информации российских СМИ, холдинг "Вертолеты России", являющийся структурой госкорпорации "Ростех", выделил крупную сумму на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой в Москве. 26 января Telegram-канал "Дабл Ять" опубликовал копию письма гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского на имя главы входящей в холдинг ростовской компании "Роствертол" Петра Мотренко. В нем он просит до 25 января "оказать финансовую помощь" в размере 40 миллионов рублей "на спонсорство федеральных мероприятий".
При этом Богинский ссылается на обращение "Ростеха" с "предложением оказать спонсорскую поддержку для организации и подготовки" концерта Пугачевой. В качестве контактного лица называется помощница певицы Елена Чупракова. При этом, как указывается в письме, "Вертолеты России" необходимо указывать как спонсора мероприятия.
Помощник Пугачевой: "Хоть немножко помогли"
Между тем Чупракова подтвердила подлинность письма. "Да, они являются нашими спонсорами. На этот один концерт. Это их письмо. Не наше. Спасибо им большое, хоть немножко помогли", - заявила она в интервью радиостанции "Говорит Москва".
При этом сумму, о которой идет речь, помощница Пугачевой назвать отказалась, заявив о "коммерческой тайне". Вместе с тем она сообщила, что "программа очень дорогая". "У нас 16 плакатов по Садовому кольцу стоит 600 тысяч. А один большой баннер на любой трассе стоит миллион на месяц. То, что они предоставили, - это всего лишь часть", - добавила она.
"Расходы на рекламу"
В самом "Ростехе" сообщили, что финансирование шоу Пугачевой не нарушает законодательство, поскольку рассматривается как рекламные расходы. "Вертолеты России" являются акционерным обществом и осуществляют расходы из чистой прибыли холдинга. Спонсорство, регулируемое федеральным законом "О рекламе", следует рассматривать именно как расходы на рекламу", - цитирует радиостанция заявление пресс-службы госкорпорации.
Алла Пугачева отметит свое 70-летие концертом под названием "Алла Пугачева. P. S.", который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце.
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