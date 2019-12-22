Достопримечательности Германии: На паровозе - по "Свиному хвостику" (фото)

Железная дорога Вутахтальбан в Шварцвальде богата крутыми поворотами, поэтому в народе и на местном диалекте давно прозвана "Свиным хвостиком" (Sauschwänzlebahn).
Блумберг • Бизенбахский виадук (Biesenbach-Viadukt) в Шварцвальде был построен в конце XIX века. Его длина составляет более 250 метров при высоте в 24 метра.
Когда-то он вместе со всей 60-километровой железной дорогой Вутахтальбан (Wutachtalbahn) имел военно-стратегическое значение, а сейчас здесь катают туристов на таком музейном поезде со старым паровозом.
Этот маршрут посреди ландшафтов Шварцвальда считается одним из самых красивых в Германии. Ежегодное число пассажиров Вутахтальбана составляет около 100 тысяч человек.
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