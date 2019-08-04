Достопримечательности Германии: Маяк в Вестерхефере (фото)

Санкт-Петер-Ординг • В Германии сейчас насчитывается более двухсот маяков. Этот расположен в земле Шлезвиг-Гольштейн на Северном море. Он находится в Вестерхефере (Westerhever) недалеко от северо-фризского морского курорта Санкт-Петер-Ординг.

Маяк был сооружен здесь в 1906-1908 годах на искусственном холме. Для создания и укрепления холма было использовано почти 130 дубовых свай. Маяк стоит на бетонном фундаменте. 40-метровая башня собрана из шести сотен чугунных элементов, общий вес которых составляет 130 тонн. В 2001 году эту достопримечательность открыли для туристов.

Маяк в Вестерхефере ночью

Сам маяк сейчас работает в автоматическом режиме. В бывших домиках смотрителей расположена экологическая станция заповедника Ваттовое море, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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