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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковым запросам "Достопримечательности Гамбурга".
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На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.
На этих фотографиях - не Амстердам, где велосипедистам - везде дорога и почет, а Гамбург.
Гамбургские пекари решили раздать 100 тысяч таких вот аппетитных пончиков тем, кто помогал и помогает другим во время пандемии.
Карл Хагенбек не только основал зоопарк в Гамбурге, но и придумал содержать животных в просторных вольерах вместо тесных клеток. Семь лет назад с могилы украли бронзового льва.
Корабль-музей "Cap San Diego" давно является одной из главных достопримечательностей Гамбурга, но в ближайшие недели будет отсутствовать на своем месте.
В ходе спасательной операции пожарные в Гамбурге сняли кошку с 20-метровой высоты.
Такой вот необычной урной можно воспользоваться в Гамбурге: выбросить сигаретный окурок и заодно проголосовать.
Начало марта в Германии оказалось богатым на туманы и фотографии туманных ландшафтов.
От Гамбурга - до Боденского озера. Десять мартовских туманов из Германии.
Уже во второй раз с начала этого года до Германии долетела песчаная пыль из африканской пустыни Сахара. Вот, как это выглядит.
Немецкий актер Ларс Айдингер превратил собственное тело в кисть художника. Зачем он это сделал и куда пойдут деньги от продажи полотна за 149 тыс. евро?
Повсюду - локдаун, но в Миниатюрной стране чудес в Гамбурге все же организовали рождественскую вечеринку для трехсот сотрудников - с дискотекой, буфетом и без масок.
Мировой рекорд по скоростному разбиванию кокосовых орехов голыми руками, вернее - ребром ладони, был установлен в немецком городе Гамбурге.
В дикой природе обитает всего лишь около двух тысяч этих больших диких кошек. В европейской программе по сохранению северокитайских леопардов участвует зоопарк Гамбурга.
Стратосферная ИК-обсерватория SOFIA была создана на базе самолета Boeing 747 в 2010 году и позволяет вести наблюдения в любой точке земного шара.
Смотровая площадка на Гамбургском планетарии была закрыта не из-за коронавирусной пандемии. Здесь завершили ремонт, длившийся два с половиной года.
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