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Достопримечательности Гамбурга

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковым запросам "Достопримечательности Гамбурга".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Hell leuchtet am Freitag (25.11.2011) in Dresden die Loschwitzer Brücke, besser bekannt unter dem Namen Blaues Wunder. 60 LED-Strahler machen die Konturen der Brücke sichtbar. Im Sommer wird das Licht 1 Uhr ausgeschaltet, im Winter ist die Brücke bis 23 Uhr beleuchtet. Für die Installation gab die Stadt 130 000 Euro inklusive Planung aus. Foto: Arno Burgi/lsn | Verwendung weltweit

"Голубое чудо" - самый красивый мост через Эльбу (фотогалерея) 23.07.2021

На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.
31.05.2021 Blick auf die Fassade des ersten öffentlichen Fahrradparkhauses der Hansestadt. An der U-Bahn-Haltestelle Kellinghusenstraße stehen Radfahrerinnen und Radfahrern ab dem 31.05.2021 Mai 600 geschützte Fahrradstellplätze zusätzlich zur Verfügung. Insgesamt bietet die Haltestelle rund 1000 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

В Гамбурге открыли первый гараж для велосипедов (фото) 01.06.2021

На этих фотографиях - не Амстердам, где велосипедистам - везде дорога и почет, а Гамбург.
23/03/2021 Quarkbällchen der Bäcker-Innung Hamburg sind bei der Übergabe an Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu sehen. Hamburgs Bäcker haben die ersten von rund 10 000 Quarkbällchen an Helfer in der Corona-Pandemie verschenkt. Am Dienstag wurde die erste süße Fuhre der Innungsbäcker an Mitarbeiter des DRK verteilt. +++ dpa-Bildfunk +++

Героям нашего времени - 100 тысяч творожных пончиков (фото) 25.03.2021

Гамбургские пекари решили раздать 100 тысяч таких вот аппетитных пончиков тем, кто помогал и помогает другим во время пандемии.
Ein neuer Bronzelöwe liegt auf auf dem Grab von Carl Hagenbeck, dem Gründer des Tierparks Hagenbeck in Hamburg. Die Originalstatue war 2014 gestohlen worden. Nun ist der Löwe «Triest» zumindest als Replik wieder auf die Grabstätte Hagenbecks montiert worden. Am Montag, 22.03.2021 wurde die von Bildhauer Michael Kaul nach Fotos geschaffene und in Berlin gegossene Figur wieder an der Grabstätte aufgestellt.

Могилу основателя зоопарка в Гамбурге вновь охраняет бронзовый лев (фото) 24.03.2021

Карл Хагенбек не только основал зоопарк в Гамбурге, но и придумал содержать животных в просторных вольерах вместо тесных клеток. Семь лет назад с могилы украли бронзового льва.
Das Museumsschiff Cap San Diego verlässt Hamburg. Bis zum 8. April. wird in Bremerhaven ein Sicherheitscheck durchgeführt.

Белый лебедь Южной Атлантики - корабль-музей "Cap San Diego" (фото) 16.03.2021

Корабль-музей "Cap San Diego" давно является одной из главных достопримечательностей Гамбурга, но в ближайшие недели будет отсутствовать на своем месте.
210114_Katzen_Rettung_Hamburg 14.03.2021 Katzendame Mila von den Hoehenrettern der Hamburger Feuerwehr aus 20 Meter hohe per Drehleiter aus einer Pappel gerettet Die kleine 6 Monate alte Katzendame Mila sa? seit 3 Tagen im Baum in ca 20 Meter Hoehe und kam nicht wieder runter. Da wusste sich die Besitzerin nicht mehr anders zu helfen als am Sonntag mittag die Feuerwehr in die Muehlhaeuser Strasse zu rufen. Diese kam dann auch mit einer Drehleiter und den Hoehenrettern um der Katzendame und ihrer Besitzerin zu helfen. Da die Pappel auf der Mila sass schwer f?r die Hoehenretter zu erklettern war, da die ?ste zu biegsam und leicht bruechig sind entschlo? man sich nur mit Hilfe der Drehleiter die kleine Ausrei?erin zu retten was auch gelang. Freiwillig krabbelte das Tier in die Arme der H?henretter und lie? sich widerstandslos an die Besitzerin ?bergeben.

Кошка просидела на тополе три дня. На помощь пришли пожарные (фото) 15.03.2021

В ходе спасательной операции пожарные в Гамбурге сняли кошку с 20-метровой высоты.
21086-Zigaretten Abstimmung-HH 02.03.21 Zigarettenstummel als Abstimmungsmittel Lustiges Konzept zum sammeln von Zigarttenstummeln Um das achtlose wegwerfen von Zigarettenstummeln zu vermeiden hat die Stadtreinigung an der Moenckebergstrasse und der Spitalerstrasse rote Kaesten aufgehaengt auf denen Fragen stehen. Jeder der dort seinen Zigarettenstummel einwirft kann mit seinem Zigarettenrest Ã_ber eine Frage abstimmen in dem er seine Raucherreste bei Ja oder Nein einwirft. Eine gute Idee um die Strassen sauberer zu halten.

Возможны ли манипуляции при голосовании окурками? (фото) 07.03.2021

Такой вот необычной урной можно воспользоваться в Гамбурге: выбросить сигаретный окурок и заодно проголосовать.
Hamburg 2021, Photographie, Fotografie Elbphilharmonie, Elphie im Nebel

Первые весенние туманы в Германии. От Гамбурга до Боденского озера (фото) 03.03.2021

Начало марта в Германии оказалось богатым на туманы и фотографии туманных ландшафтов.

01.03.2021, Schmitten (Hessen): Die Landschaft ist vom Pferdskopf bei Schmitten-Treisberg aus gesehen in Nebel gehüllt. Am heutigen 1. März ist meteorologischer Frühlingsanfang.

Мартовские туманы в Германии - 2021 03.03.2021

От Гамбурга - до Боденского озера. Десять мартовских туманов из Германии.
Jahreszeit Winter - Wetter - Sonnenaufgang in den Boberger Dünen in Hamburg am 23.02.21 - Staub aus der Wüste - Saharastaub aus Afrika sorgt für Phänomen Saharastaub ist der trockene Staub der Sahara, der vom Wind aufgeweht wird und als Aerosol große Distanzen in der Erdatmosphäre zurücklegen kann.

Пыль из Сахары окрасила небо над Германией в желтый цвет (фото) 24.02.2021

Уже во второй раз с начала этого года до Германии долетела песчаная пыль из африканской пустыни Сахара. Вот, как это выглядит.

Schauspieler Lars Eidinger fungiert bei der Erschaffung eines riesigen Gemäldes, das derzeit im Internet zum Verkauf steht, als lebender Pinsel (undatierte Aufnahme). Das 200 Quadratmeter große Fingerfarben-Gemälde war Bühnenkulisse für die Deichkind-Tour «Keine Party». (zu dpa Deichkind verkauft Bild - Lars Eidinger als lebender Pinsel) +++ dpa-Bildfunk +++

Голый актер написал картину своим телом (фото) 21.01.2021

Немецкий актер Ларс Айдингер превратил собственное тело в кисть художника. Зачем он это сделал и куда пойдут деньги от продажи полотна за 149 тыс. евро?
Blick auf eine nachgebaute Weihnachtsfeier im Miniaturwunderland in der Speicherstadt. Um ihren Mitarbeitern trotz Corona eine Weihnachtsfeier zu ermöglichen, haben sich die Betreiber des Wunderlandes etwas Besonderes ausgedacht und mit Hilfe eines 3D-Druckers eine Feier ihrer Wunderländer stilecht nachgebaut. (zu dpa Miniatur Wunderland feiert «kleinste Weihnachtsfeier der Welt»)

В Германии прошла самая маленькая в мире рождественская вечеринка (фото) 16.12.2020

Повсюду - локдаун, но в Миниатюрной стране чудес в Гамбурге все же организовали рождественскую вечеринку для трехсот сотрудников - с дискотекой, буфетом и без масок.
18.11.2020, Hamburg: Der Karate-Künstler Muhamed Hammerhand Kahrimanovic zerschlägt Kokosnüsse bei seinem Weltrekordversuch in einer Kampfsportschule. Mit der bloßen Hand hat Kahrimanovic am Mittwoch 130 Kokosnüsse in nur 60 Sekunden zerschlagen und damit einen Weltrekord aufgestellt. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Каратист разбил 130 кокосовых орехов за 60 секунд (фото) 19.11.2020

Мировой рекорд по скоростному разбиванию кокосовых орехов голыми руками, вернее - ребром ладони, был установлен в немецком городе Гамбурге.
HANDOUT - 24.10.2020, Hamburg: Der Nordchinesische Leopard Bum-i ist in seinem Gehege im Tierpark Hagenbeck zu sehen. Um eine neue Zuchtlinie aufzubauen, hat der Hamburger Tierpark Hagenbeck zwei dieser wertvollen Tiere aus Südkorea erhalten. Während der jüngere Bum-i in Hamburg bleibt, zieht die andere Raubkatze nach einer Quarantäne von 30 Tagen weiter in den dänischen Safari Park Ebeltoft. (zu dpa Hagenbeck bekommt wertvolle Leoparden aus Südkorea) Foto: Lutz Schnier/Tierpark Hagenbeck/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Макс и Засоня - в Германию доставили двух редких леопардов (фото) 12.11.2020

В дикой природе обитает всего лишь около двух тысяч этих больших диких кошек. В европейской программе по сохранению северокитайских леопардов участвует зоопарк Гамбурга.

30.09.2020, Hamburg: Das Forschungsflugzeug Sofia, eine Boeing 747 der Nasa, rollt bei ihrer Ankunft auf dem Hamburger Flughafen zu den Wartungshallen von Lufthansa Technik. Das Flugzeug ist eine fliegende Sternwarte. Foto: Axel Heimken/dpa | Verwendung weltweit

В Гамбурге приземлилась уникальная летающая обсерватория NASA и DLR (фото) 01.10.2020

Стратосферная ИК-обсерватория SOFIA была создана на базе самолета Boeing 747 в 2010 году и позволяет вести наблюдения в любой точке земного шара.
ARCHIV - 08.11.2015, Hamburg: Blick auf das Planetarium im Stadtpark im Stadtteil Winterhude mit herbstlich verfärbten Bäumen. Ab 24.09.2020 ist die Aussichtsplattform in 40 Metern Höhe wieder geöffnet. (zu dpa Aussichtsplattform des Hamburger Planetariums wieder geöffnet) Foto: picture alliance / dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Гамбурге вновь открылась популярная смотровая площадка (фото) 26.09.2020

Смотровая площадка на Гамбургском планетарии была закрыта не из-за коронавирусной пандемии. Здесь завершили ремонт, длившийся два с половиной года.

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