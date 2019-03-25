 Домашний арест режиссера Серебренникова продлен на три месяца | Новости из Германии о России | DW | 02.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Домашний арест режиссера Серебренникова продлен на три месяца

Известный российский режиссер останется под домашним арестом до 4 июня. Аналогичные меры приняты в отношении двух других фигурантов дела "Седьмой студии".

Кирилл Серебренников в суде (фото из архива)

Кирилл Серебренников в суде (фото из архива)

Срок домашнего ареста известного российского режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках дела "Седьмой студии", продлен еще на три месяца - до 4 июня. Такое решение принял во вторник, 2 апреля, Мещанский суд Москвы..

На аналогичный срок продлен домашний арест и двух других фигурантов дела - директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум и бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина. Экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, тоже проходящий по данному делу, остается под подпиской о невыезде.

Контекст

22 августа исполняется год, как началось уголовное преследование российского режиссера Кирилла Серебренникова. Писатель Виктор Ерофеев считает "дело Серебренникова" знаковым. (22.08.2018)

Следствие попросило суд продлить домашний арест режиссеру. Решение будет принято 18 апреля. Известный российский юрист в интервью DW разъяснил, что может ждать Серебренникова в этой связи. (17.04.2018)

1 апреля в Мещанский суд было передано дело бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой - единственной фигурантки, которая признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания против других обвиняемых. Ее дело будет рассмотрено в особом порядке 11 апреля.

Дело "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" связано с предполагаемым хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Следствие оценивает причиненный  ущерб в 133 млн рублей.

Многие деятели культуры, общественные деятели и политики считают дело Серебренникова сфабрикованным и призывают освободить его.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Кулябин

    Запретное искусство России

    "Тангейзер" против системы

    В 2015 году против режиссера Тимофея Кулябина было возбуждено административное дело из-за "умышленного публичного осквернения религиозных символов" в постановке оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер". В современной интерпретации Вагнера суд не нашел ничего преступного, однако спустя несколько дней Борис Мездрич, директор Новосибирского театра оперы и балета, где была поставлена опера, был уволен.

  • Выставка Родина

    Запретное искусство России

    "Родина" с третьего раза

    В 2012 году бывший директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман привез в Новосибирск выставку "Родина". Работы художников критиковали политиков и негативный образ стран бывшего СССР. Открытие переносили дважды - Минкульт запретил проводить выставку в здании государственного музея, а потом ее и вовсе отложили на неопределенный срок. В итоге площадка для "Родины" все-таки нашлась.

  • Алексей Учитель

    Запретное искусство России

    "Матильда" под давлением

    До начала проката "Матильда" Алексея Учителя оказалась в центре скандала. В феврале 2017 года трейлер к фильму вызвал недовольство у представителей РПЦ и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она направила несколько запросов в прокуратуру с просьбой провести проверку и не утверждала, что создатели могут быть привлечены к уголовной ответственности. Прокатное удостоверение "Матильда" все же получила.

  • Режиссер Кирилл Серебренников

    Запретное искусство России

    "Нуреев" перенесен

    В июле 2017 года руководство Большого театра за несколько дней до премьеры перенесло балет "Нуреев" Кирилла Серебренникова якобы из-за "неготовности" спектакля. Настоящей причиной считают то, что в спектакле идет речь и о гомосексуальности Нуреева. Постановщик сейчас находится под домашним арестом из-за обвинений в "мошенничестве", связанном с его театром "Гоголь-центр".

  • Foto der Künstlergruppe Blue Noses EINSCHRÄNKUNG

    Запретное искусство России

    Позор для России?

    "Синие Носы" – скандальная арт-группа, созданная в 1999 году. Ее участников Александра Шабурова и Вячеслав Мизина неоднократно задерживала таможня, против выставок с их работами возбуждали уголовные дела, а в 2007 году Александр Соколов, на тот момент - министр культуры РФ, назвал картину "Эра милосердия" "позором для России". "Синие Носы" именуют себя "самыми запрещенными художниками страны".

  • Russland Künstler Leonid Nikolajew im Gefängnis

    Запретное искусство России

    "Война" в Италии

    Участники арт-группы "Война" Олег Воротников и Леонид Николаев (на фото) находились в 2010 году в СИЗО из-за перформансов, носящих "дерзкий и циничный характер выражения протеста против власти". Действия художников были провокационными – они целовали милиционеров, переворачивали машины, блокировали работу ДПС. Лидеры сбежали в Италию, опасаясь преследования со стороны российских властей.

  • Russland Gruppe Pussy Riot

    Запретное искусство России

    Узницы совести

    Панк-группа, исполнившая молебен с призывом "Богородица, Путина прогони!" в Храме Христа Спасителя. В 2012 году Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство. Дело получило широкий общественный резонанс, за девушек заступились известные музыканты – Мадонна, Пол Маккартни, Стинг и правозащитная организация Amnesty International.

  • Russland Yuri Samodurov Museumsdirektor Andrei Sacharow-Museum

    Запретное искусство России

    Псалмы против искусства

    Организаторы выставки "Запретное искусство – 2006" выплатили штрафы в 150 и 200 тысяч рублей за "разжигание религиозной розни". Уголовное дело против Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова (на фото) было возбуждено по инициативе православного движения "Народный собор". В день оглашения приговора во дворе суда поборники религии пели псалмы, а арт-группа "Война" в знак протеста выпустила 3000 тараканов.

  • Pjotr Pavlensky

    Запретное искусство России

    Обвинение за "Свободу"

    Петра Павленского неоднократно задерживали сотрудники полиции во время его перформансов: художник зашивал рот в поддержку Pussy Riot, обматывался колючей проволокой в знак протеста против "репрессивной законодательной системы и государственной машины", прибивал себя за гениталии на Красной площади. Петербургский художник обвинен в вандализме из-за акции "Свобода" в поддержку киевского Майдана.

  • Russland 1. Mai Demonstration in Nowosibirsk EINSCHRÄNKUNG

    Запретное искусство России

    Карнавала не будет

    Новосибирский художник и создатель шествия "Монстрация" был арестован на десять суток после акции 1 мая 2015 года. Организаторы впервые за 12 лет не сумели согласовать маршрут ежегодного карнавала с местными властями, однако Артем Лоскутов призвал новосибирцев поддержать событие и направиться к администрации, скандируя "Не мужик!" в адрес мэра Анатолия Локтя.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 03:01

Западные деятели культуры о деле Серебренникова (25.08.2017)

Контекст

Запретное искусство России

Отмененный спектакль, перенесенная выставка и суд над оперой: DW знакомит вас с искусством России, которое становится запретным. (30.08.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Западные деятели культуры о деле Серебренникова (25.08.2017)  

Сергей Невский: дело Серебренникова - беспрецедентный наезд на деятеля культуры  

Дело Серебренникова: почему власти "наехали на культуру" - DW Новости  

Также по теме

Russischer Regisseur Kirill Serebrennikow

Бондарчук призвал освободить Серебренникова из-под домашнего ареста 25.03.2019

Режиссер Кирилл Серебренников является одним из обвиняемых по делу о хищениях в "Седьмой студии". Домашний арест не помешал успеху постановок Серебренникова в Цюрихе и Гамбурге.

Deutschland Staatsoper Hamburg Fotoprobe zu Nabucco

Серебренников в Гамбурге (фото) 10.03.2019

В Гамбурге в это воскресенье проходит премьера оперы "Набукко" в постановке Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом в Москве.

Kirill Serebrennikov

Фигуранты дела "Седьмой студии" заявили в суде о своей невиновности 07.11.2018

В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение по существу так называемого дела "Седьмой студии". Худрук "Гоголь-центра" Серебренников и другие фигуранты обвиняются в хищении бюджетных средств.

Реклама

Самые читаемые

Над чем смеются немцы: 10 анекдотов из Германии  

Как в Евросоюзе отреагировали на первый тур выборов президента Украины  

Экзитпол: В первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно