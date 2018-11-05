Домашний арест не помешал триумфу Серебренникова в Цюрихе

Мужчины провоцируют - женщины ведутся на провокацию. Мужчины принимают решения - женщины соглашаются. Мужчины уходят - женщины находят новых мужчин. Встречаются, влюбляются, женятся, пьют свежевыжатые соки, занимаются спортом и сексом, - в оперном театре Цюриха состоялась премьера оперы Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart) "Cosi fan tutte" ("Так делают все") в постановке российского режиссера Кирилла Серебренникова.

Узок круг этих любителей оперы, страшно далеки они от народа, - этот перефразированный диагноз к данной постановке не имеет никакого отношения. Фьордилиджи, Дорабелла, Гульельмо, Феррандо и дон Альфонсо по версии Серебренникова пыхтят на тренажерах, делают селфи, пишут друг другу смски, поддерживают прогрессивные идеи здорового питания, испытывают оргазмы прямо во время арий.

Серебренников в контексте #MeToo

Во времена #MeToo фраза "девочки - налево, мальчики - направо" обретает совершенно новый смысл! Серебренников немного меняет диспозицию, отправляя девочек наверх, а мальчиков - вниз: первая мизансцена - это тренировка в фитнес-клубе, причем мужчины тренируются на этаже с цифрой "1", а девушкам отдано пространство под номером "2". Символичное деление на "главных" и "ведомых" сохраняется до конца постановки.

Итальянец Лоренцо да Понте, писавший либретто для Моцарта в конце XVIII века, рассказал "веселую" историю о том, как двое юношей, уверенных в верности своих возлюбленных, получили урок от своего более опытного товарища (дона Альфонсо), путем интриг склонившего их невест к неверности и тем самым доказавшего, что все женщины склонны к измене.

Серебренников и его команда развернули либретто к прошлому задом, к современности - передом. Служанка Деспина, подкупленная доном Альфонсо, используя талантливо заготовленный постановщиками видеоряд, объясняет девушкам, что они могут и должны жить богатой сексуальной жизнью, с позиций прогрессивных идей феминизма: "Барби" - это плохо, "Фемен" - хорошо, потому что женщина не должна быть игрушкой в руках мужчины, она имеет право на свою жизнь и собственный выбор.

Сцена из оперы "Così fan tutte". Премьера состоялась 4 ноября 2018 года в Цюрихе

Девушки поддались провокации, возлюбленным изменили, но выбора, как мы видим в итоге, у них все равно нет. Брать им пришлось то, что подсунул им интриган-мужчина. Сильный пол продолжает оставаться (или считаться) сильным. А #MeToo, возможно, хоть и придумали женщины, но используют чаще опять-таки мужчины - как фиговый листок, немного прикрывший их реальные мысли и намерения.

Серебренников - на стороне женщин и, "спасая" их репутацию, завершает постановку не традиционно, а увертюрой к моцартовскому "Дон Жуану". А на заднике сцены дон Альфонсо баллончиком выписывает сначала Cosi fan tutte, исправляя потом на Cosi fan tutti. Разница существенная: tutte с буквой "е" на конце в итальянском означает женский пол ("все женщины"), tutti с буквой "i" на конце - это либо "все мужчины", либо вообще все люди, вне зависимости от пола.

Сцена из оперы "Così fan tutte"

Грандиозная постановка Серебренникова в Цюрихе

Цюрихская публика, избалованная качественными операми и балетами, аплодировала долго и старательно: версия Серебренникова с подтекстами и иронией, с великолепными костюмами Татьяны Долматовской, с прекрасными исполнительницами главных женских партий, с интересной сценографией и эффектным использованием видео пришлась зрителям и слушателям явно по вкусу.

Когда вся гигантская команда, включая рабочих сцены, вышла на поклоны, стало понятно, насколько огромная работа была проделана. И это - учитывая, что режиссер находится не в Цюрихе, а под домашним арестом в Москве. Серебренников получил предложение от оперного театра поставить в Цюрихе "Так делают все" до того, как начался процесс: он успел побывать в театре и разработать постановку до мелочей. Поэтому в Цюрихе и согласились на эту "дистанционную авантюру", решив поддержать российского коллегу и поверив в то, что его сорежиссер Евгений Кулагин справится с нетривиальной задачей.

Выступая в суде, Кирилл Серебренников говорил о том, что самое страшное наказание для него - это невозможность работать, и судьи, снова и снова продлевая ему домашний арест, давят именно на эту больную мозоль. Но современные технологии сделали возможным работу режиссера даже в условиях домашнего ареста. Тому подтверждение - и фильм "Лето", и несколько новых спектаклей в Москве, и, конечно, состоявшаяся премьера в оперном театре Цюриха.

Серебренников не может пользоваться интернетом, говорить с коллегами по телефону, но имеет право работать на компьютере - обмен файлами с информацией происходит через адвоката. Как, к примеру, в случае с Цюрихом: режиссер записывал свои цеу на видео и отправлял через адвоката своей команде, обратно получая запись репетиций. Конечно, "в дороге" теряется спонтанность и эмоциональность реакций, зато работает.

Пожалуй, такого в истории мирового театра еще не было - чтобы постановка осуществлялась удаленно, когда режиссер находится за несколько тысяч километров от своих артистов, работников сцены, здания театра. Home Office в действии - непривычно, но функционирует. Это, конечно, не значит, что всех режиссеров надо отправить под домашний арест. Зато значит, что невозможное возможно и что талантливый человек и проблемы решает талантливо - на радость публике и соратникам.

На поклон солисты и команда постановщиков вышли в белых майках с фотопортретом Серебренникова и надписью FREEKIRILL. Суд по делу "Седьмой студии" должен начаться 7 ноября.

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