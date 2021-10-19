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Домашнее насилие

Домашнее насилие, употребляются также термины семейное или бытовое насилие — это повторяющиеся насильственные действия одного партнёра или родственника по отношению к другому, в первую очередь внутри семьи.

Домашнее насилие может проявляться в форме физического, психологического, сексуального и экономического насилия. Часто сопровождается насилием над детьми и жестоким обращением с животными. С гендерной точки зрения превалирует насилие мужчин над женщинами.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau versucht sich in Berlin vor der Gewalt eines Mannes zu schützen (Archivbild vom 06.06.2012). Am 20.06.2013 stellt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen weltweiten Bericht über sexuelle Gewalt gegen Frauen und die gesundheitlichen Folgen vor. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Почему в России запретили "Мужское государство" 19.10.2021

Идеология режима строится на подчеркнуто патриархальных ценностях, но монополия на применение насилия может быть только у него, указывает Лола Тагаева.
ILLUSTRATION - Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen (gestellte Szene), aufgenommen am 02.04.2020 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance (model released) | Verwendung weltweit

Силовики ворвались в женский приют в Казани и увезли двух девушек 19.10.2021

Силовики забрали двух девушек из кризисного центра для женщин в Казани. Девушки бежали из Дагестана, где их насильно выдали замуж, сообщили "НГ" правозащитники.
3139840 06/24/2017 The building of the European Court of Human Rights. -ECHR Alexey Vitvitsky/Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa

ЕСПЧ впервые вынес решение по делу о кибернасилии и интернет-сталкинге в России 14.09.2021

Суд в Страсбурге признал Россию виновной в бездействии по отношению к жертве киберсталкинга. Власти РФ не защитили женщину, экс-партнер которой выкладывал в Сеть ее интимные фото и угрожал смертью, подчеркнул ЕСПЧ.
Budget 2017. PICTURE POSED BY MODEL File photo dated 09/03/15 of a shadow of a man with a clenched fist as a woman cowers in the corner. Chancellor Philip Hammond announced funding totalling £20 million to support the campaign against violence against women and girls during his budget speech. Issue date: Wednesday March 8, 2017. See PA story BUDGET Main. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:30454932 |

Комментарий: Разгром шелтера в Дагестане касается каждой женщины в России 14.06.2021

Мы в шаге от того, чтобы домашнее насилие стало основанием для предоставления политического убежища, считает Лола Тагаева, оценивая действия полиции в отношении скрывавшихся от насилия женщин в Махачкале.
ILLUSTRATION - Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen (gestellte Szene), aufgenommen am 02.04.2020 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance (model released) | Verwendung weltweit

Полиция в Дагестане задержала чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в семье 11.06.2021

Халимат Тарамову после задержания в Махачкале увезли обратно в Чечню, откуда она уехала после угроз и побоев из-за своей сексуальной ориентации, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть".
ILLUSTRATION - ARCHIV - 07.06.2016, Berlin: Ein Mann, der einen Ehering trägt, ballt vor einer Frau seine Faust. (gestellte Szene) Die Zahl der Anzeigen wegen häuslicher Gewalt im Südwesten ist in den letzten Jahren angestiegen. (zu dpa «Häusliche Gewalt im Südwesten» vom 31.05.2018) Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Когда убивают женщин: жертвы фемицида из Германии 14.05.2021

В Германии в среднем каждый третий день погибает одна женщина в результате фемицида. Об этом - книга "Каждые три дня". Ее соавтор Лаура Бакес ответила на вопросы DW.

Против насилия: женщины Польши отстаивают свои права(09.04.2021) 08.04.2021

В Варшаве одобрили законопроект, который еще на один шаг приблизил страну к выходу из Стамбульской конвенции, - соглашения о борьбе с насилием против женщин. Как жительницы страны борются за свои права? Репортаж DW.

Как обходятся с Навальным и что с врачами, которые пытались к нему прорваться. DW Новости (08.04.21) 08.04.2021

Cостояние здоровья Навального, объявившего 31 марта голодовку, по информации его адвокатов, продолжает ухудшаться. В Instagram Навального накануне появилось сообщение, что его голодовку пытаются дискредитировать.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Суд отклонил иск против признания центра "Насилию.нет" "иноагентом" 11.03.2021

Центр помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" заявляет, что не занимается политикой и не преследует интересы иностранных источников финансирования.
Freiheit für Schwester Chatschaturjan- Kundgebung für in Sankt-Petersburg Schlagworte:  Russland, Sankt-Petersburg, Protestaktion, häusliche Gewalt, Schwester Chaschtaurjan Wer hat das Bild gemacht? DW / Sergey Satanovsky Wann wurde das Bild gemacht? 2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Sankt-Petersburg Bildbeschreibung:  Wir sind Schwester Chatschaturjan - unter diesem Motto protestieren die Menschen in Sankt-Petersburg gegen häuslische Gewalt in Russland un für die inhaftierte Schwester Chatschaturjan. Die Kundgebung wurde von der Stadtregierung erlaubt.

СКР возбудил уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян 11.03.2021

Сестер Хачатурян, пострадавших от домашнего насилия, в ближайшие дни должны признать потерпевшими, сообщили адвокаты. Против их убитого отца заведено уголовное дело об истязании.
Es geht um die Veranstaltung FemFеst in Moskau gegen Gewalt gegen Frauen. Copyright: DW Korrespondentin Elena Barysheva, 24.11.2019

Комментарий: Пять настоящих подарков российским женщинам к 8 марта 08.03.2021

Нужно начать решать реальные проблемы российских женщин вместо профанации заботы о них раз в году, считает Лола Тагаева - и перечисляет самые главные из них.
6355088 11.10.2020 A protester shows victory sign during a rally, in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik

Как женщины помогают друг другу во время кризиса и репрессий в Беларуси 07.03.2021

Женщины сыграли в мирных протестах в Беларуси важную роль. Как это повлияло на них? Какие проблемы появились? DW поговорила с тремя женскими организациями.

Москва отказала ЕС освободить Навального: ждать ли теперь санкций? DW Новости (16.02.2021) 16.02.2021

Евросоюз уже не раз требовал освободить Алексея Навального, отмечая надуманность обвинений. Однако в минюсте сегодня заявили, что ждать этого не стоит. В Москве все чаще говорят о том, что Запад пытается вмешаться во внутренние дела РФ. Между тем, Навальному вдобавок к замене условного срока на реальный могут назначить штраф почти в миллион рублей.

Почему в Кыргызстане на самом деле мальчиков рождается больше, чем девочек (16.02.2021) 16.02.2021

В Кыргызстане до сих пор сильна традиция, что именно сын продолжает семейный род. Муж героини сюжета DW настаивал на аборте, узнав, что жена снова ждет девочку. А во время ее пятой беременности вовсе ушел из семьи.
Budget 2017. PICTURE POSED BY MODEL File photo dated 09/03/15 of a shadow of a man with a clenched fist as a woman cowers in the corner. Chancellor Philip Hammond announced funding totalling £20 million to support the campaign against violence against women and girls during his budget speech. Issue date: Wednesday March 8, 2017. See PA story BUDGET Main. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:30454932 |

Правозащитники обеспокоены масштабами домашнего насилия в России 16.02.2021

Консорциум женских НПО насчитал в России в 20 раз больше жертв домашнего насилия, чем полиция. По данным правозащитников, на жертв домашнего насилия проходится почти каждое пятое убийство в РФ.
ILLUSTRATION - Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen (gestellte Szene), aufgenommen am 02.04.2020 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance (model released) | Verwendung weltweit

Минюст РФ внес центр "Насилию.нет" в список "иностранных агентов" 29.12.2020

Решение Минюста отнести НКО к "иноагентам" обусловлено законопроектом против домашнего насилия, считает соучредительница московского центра "Насилию.нет" Анна Ривина.
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