Домашнее насилие, употребляются также термины семейное или бытовое насилие — это повторяющиеся насильственные действия одного партнёра или родственника по отношению к другому, в первую очередь внутри семьи.
Домашнее насилие может проявляться в форме физического, психологического, сексуального и экономического насилия. Часто сопровождается насилием над детьми и жестоким обращением с животными. С гендерной точки зрения превалирует насилие мужчин над женщинами.
Суд в Страсбурге признал Россию виновной в бездействии по отношению к жертве киберсталкинга. Власти РФ не защитили женщину, экс-партнер которой выкладывал в Сеть ее интимные фото и угрожал смертью, подчеркнул ЕСПЧ.
Cостояние здоровья Навального, объявившего 31 марта голодовку, по информации его адвокатов, продолжает ухудшаться. В Instagram Навального накануне появилось сообщение, что его голодовку пытаются дискредитировать.
Евросоюз уже не раз требовал освободить Алексея Навального, отмечая надуманность обвинений. Однако в минюсте сегодня заявили, что ждать этого не стоит. В Москве все чаще говорят о том, что Запад пытается вмешаться во внутренние дела РФ. Между тем, Навальному вдобавок к замене условного срока на реальный могут назначить штраф почти в миллион рублей.
В Кыргызстане до сих пор сильна традиция, что именно сын продолжает семейный род. Муж героини сюжета DW настаивал на аборте, узнав, что жена снова ждет девочку. А во время ее пятой беременности вовсе ушел из семьи.