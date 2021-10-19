Домашнее насилие, употребляются также термины семейное или бытовое насилие — это повторяющиеся насильственные действия одного партнёра или родственника по отношению к другому, в первую очередь внутри семьи.

Домашнее насилие может проявляться в форме физического, психологического, сексуального и экономического насилия. Часто сопровождается насилием над детьми и жестоким обращением с животными. С гендерной точки зрения превалирует насилие мужчин над женщинами.