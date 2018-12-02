 Доклад немецких экспертов подтверждает правоту экоактивистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.04.2019

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Мир

Доклад немецких экспертов подтверждает правоту экоактивистов

В атмосфере Земли содержится больше диоксида углерода, чем считалось прежде, говорится в отчете ученых PIK. Молодежное движение Fridays for Future регулярно проводит акции в защиту климата.

Немецкая электростанция

Немецкая электростанция

Концентрация углекислого газа в атмосфере планеты выше, чем считалось ранее. Такие данные содержатся в апрельском отчете Потсдамского института изучения климата (PIK). Данные ученых подтверждают правоту немецких экоактивистов из движения "Пятницы ради будущего" ("Fridays For Future"), которые в понедельник, 8 апреля, представили в Берлине конкретные и жесткие требования к политике по защите климата

Так, активисты призвали отказаться от производства в Германии электроэнергии с помощью угля до 2030 года, сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2035 году и ввести налог на выброс диоксида углерода.

Ученые предупреждают

В настоящее время концентрация углекислого газа составляет около 400 частиц на миллион (ppm). Ранее считалось, что подобного уровня этот показатель достигал 800 тысяч лет назад. Однако новая модель вычислений ученых PIK показывает, что аналогичная концентрация была в эпоху позднего плиоцена 3 миллиона лет назад, когда средняя температура на планете на 3-4 градуса Цельсия превышала нынешнюю. Модель эксперта института Маттео Виллайта (Matteo Willeit) и его коллег, созданная на основе изучения льдов и осадочных отложений в самой холодной точке планеты, предполагает, что в северном полушарии отсутствовал ледяной покров.

Контекст

Изменение климата влияет на все аспекты нашей жизни. Если мы не хотим фатального исхода, необходимо действовать, пока борьба с глобальным потеплением не проиграна, говорят ученые. (05.11.2017)

План закрыть к 2038 году все немецкие угольные электростанции уже в ближайшие годы ударит по российским экспортерам угля, но резко расширит возможности для поставок газа из РФ. (29.01.2019)

Мир удивлен массовыми протестами школьников. Между тем экологическое движение Fridays for Future планирует очередную акцию с рекордным числом участников. Подробности - у DW. (15.03.2019)

Его исчезновение, в частности в Гренландии, приведет к грозящему опасностью повышению уровня моря на семь метров, считает представитель Имперского колледжа Лондона геохимик Тина ван дер Флирдт. По ее словам, в подобных обстоятельствах возможно также таяние льда в западной части Антарктиды, что вызовет повышение уровня моря еще на пять метров.

Парижское соглашение по климату

В 2015 году участники Конференции по климату в Париже заключили соглашение, которое поставило цель ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.

В 2018 году в мире начались акции молодежи против изменения климата под девизом "Пятницы ради будущего" ("Fridays For Future"). Ставшая их инициатором шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг на протяжении нескольких месяцев каждую пятницу вместо уроков в школе выходит на пикет по защите климата. В марте 2019 года группа шведских и норвежских политиков выдвинула девушку с синдромом Аспергера на Нобелевскую премию мира.

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Смотритетакже:

  • Datenvisualisierung RUSSISCH CO2 Budget

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Стремиться к поставленной цели

    Температура на Земле продолжает неуклонно расти. Ученые подсчитали, какой объем выбросов СО2 является допустимым для того, чтобы темпы повышения температуры на нашей планете оставались в пределах 2 градусов по Цельсию - эту цель ранее поставило международное сообщество.

  • Инфографика - динамика выбросов СО2 в атмосферу разными странами

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Когда наступит перелом?

    В последние несколько лет почти все ведущие индустриальные страны мира уменьшили либо стабилизировали выбросы парниковых газов в атмосферу.

  • Инфографика - обязательства по снижению выброса парниковых газов в атмосферу

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Обязательства и сценарии

    В зависимости от того, как будут выполняться обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу, ситуация с глобальным потеплением может развиваться по трем различным сценариям.

    Автор: Джианна Грюн, Владимир Дорохов


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Как сократить число жертв загрязнения воздуха?

Контекст

Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

Сколько углекислого газа и какие страны выбрасывают ежегодно в атмосферу? Доcтигнут ли пик выбросов и насколько их надо уменьшить для борьбы с глобальным потеплением - в галерее DW. (01.11.2017)  

Ссылки в интернете

Пресс-релиз PIK

Аудио- и видеофайлы по теме

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