Доклад немецких экспертов подтверждает правоту экоактивистов

Концентрация углекислого газа в атмосфере планеты выше, чем считалось ранее. Такие данные содержатся в апрельском отчете Потсдамского института изучения климата (PIK). Данные ученых подтверждают правоту немецких экоактивистов из движения "Пятницы ради будущего" ("Fridays For Future"), которые в понедельник, 8 апреля, представили в Берлине конкретные и жесткие требования к политике по защите климата.

Так, активисты призвали отказаться от производства в Германии электроэнергии с помощью угля до 2030 года, сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2035 году и ввести налог на выброс диоксида углерода.

Ученые предупреждают

В настоящее время концентрация углекислого газа составляет около 400 частиц на миллион (ppm). Ранее считалось, что подобного уровня этот показатель достигал 800 тысяч лет назад. Однако новая модель вычислений ученых PIK показывает, что аналогичная концентрация была в эпоху позднего плиоцена 3 миллиона лет назад, когда средняя температура на планете на 3-4 градуса Цельсия превышала нынешнюю. Модель эксперта института Маттео Виллайта (Matteo Willeit) и его коллег, созданная на основе изучения льдов и осадочных отложений в самой холодной точке планеты, предполагает, что в северном полушарии отсутствовал ледяной покров.

Его исчезновение, в частности в Гренландии, приведет к грозящему опасностью повышению уровня моря на семь метров, считает представитель Имперского колледжа Лондона геохимик Тина ван дер Флирдт. По ее словам, в подобных обстоятельствах возможно также таяние льда в западной части Антарктиды, что вызовет повышение уровня моря еще на пять метров.

Парижское соглашение по климату

В 2015 году участники Конференции по климату в Париже заключили соглашение, которое поставило цель ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.

В 2018 году в мире начались акции молодежи против изменения климата под девизом "Пятницы ради будущего" ("Fridays For Future"). Ставшая их инициатором шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг на протяжении нескольких месяцев каждую пятницу вместо уроков в школе выходит на пикет по защите климата. В марте 2019 года группа шведских и норвежских политиков выдвинула девушку с синдромом Аспергера на Нобелевскую премию мира.

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