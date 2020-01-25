Для улучшения защиты аэропортов ФРГ от дронов требуются миллионы евро

Защита аэропортов Германии от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обойдется в сотни миллионов евро. Эксперты подсчитали, что на каждый аэропорт она будет стоить приблизительно 30 млн евро в год - в случае размещения стационарных систем, или в 13 млн евро - при задействовании мобильных комплексов. Это следует из ответа министерства транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ на запрос фракции Свободной демократической партии в бундестаге. Выдержки из документа приводит в субботу, 25 января, агентство dpa.

Число аэропортов, которым требуется дополнительная защита от дронов, министерство не уточнило. По данным Немецкой службы безопасности полетов (DFS), в ФРГ - 16 международных пассажирских воздушных гаваней. При этом в список не входят региональные воздушные узлы. Федеральная полиция отвечает за авиационную безопасность в 14 аэропортах, уточняет агентство AFP.

Полицейские и сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) уже располагают рядом технических средства для обнаружения, идентификации беспилотников и защиты от них. Кроме того, они в состоянии вмешиваться в работу систем управления дронами и "физически воздействовать на них" - однако эти функции "технически ограничены", и их "явно недостаточно".

Минтранспорта разрабатывает новейшую систему защиты от дронов

На данном этапе министерство транспорта Германии поддерживает разработку специальной системы защиты от дронов под названием Falke ("Сокол"). Тестировать механизм идентификации и перехвата БПЛА планируется в международном аэропорту Гамбурга.

По данным изданий медиаконцерна Funke Mediengruppe за минувший декабрь, в 2019 году в воздушных гаванях Германии было зафиксировано 158 случаев, когда беспилотники нарушали работу аэропортов. Это примерно на 80 процентов чаще, чем в 2017 году.

Сбои в работе авиагаваней

Так, в мае 2019 года на время было приостановлено воздушное сообщение в крупнейшей авиагавани Германии - аэропорту Франкфурта-на-Майне - в связи с несанкционированным использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сотрудникам аэропорта пришлось отменить около 70 рейсов. Готовившиеся совершить посадку самолеты перенаправлялись в другие гавани.

Как ранее предупреждали в правительстве ФРГ, небольшие беспилотники могут быть оснащены оружием или использоваться для перевозки ядовитых веществ.

В конце декабря 2018 года была парализована работа аэропорта Гатвик - второй по загруженности воздушной гавани Великобритании - после того, как наземные службы зафиксировали над летным полем два беспилотника.

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