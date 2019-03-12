Дитер Болен объявил о возвращении на сцену

Спустя 16 лет после прекращения концертной деятельности бывший солист группы Modern Talking Дитер Болен (Dieter Bohlen) объявил о возвращении на сцену в Германии. Концерт состоится 31 августа в Берлине.

Несмотря на то, что 65-летний Дитер Болен не прекращал концертную деятельность в России, грядущее выступление станет для него первым в Германии за время, прошедшее с момента распада группы. Певец, который в последние годы выступал в качестве жюри на шоу "Германия ищет суперзвезду", планирует исполнить хиты Modern Talking без второго участника группы Томаса Андерса (Thomas Anders). Впрочем, Андерс пожелал бывшему соратнику успехов. "Так будет честно, ведь я же тоже исполняю наши хиты без него", - отметил Андерс.

До распада группы Modern Talking в 2003 году Болен и Андерс, исполнившие, в частности, хит You´re my heart, You´re my soul, продали более 120 миллионов копий своих альбомов.

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