 Дитер Болен объявил о возвращении на сцену | Новости из Германии о Германии | DW | 13.03.2019

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Германия

Дитер Болен объявил о возвращении на сцену

Дитер Болен проведет свой первый концерт в Германии в конце августа. Второй бывший солист Modern Talking Томас Андерс пожелал коллеге успехов.

Дитер Болен (фото из архива)

Дитер Болен (фото из архива)

Спустя 16 лет после прекращения концертной деятельности бывший солист группы Modern Talking Дитер Болен (Dieter Bohlen) объявил о возвращении на сцену в Германии. Концерт состоится 31 августа в Берлине.

Контекст

Дитера Болена называют в Германии "поп-титаном". Бывший солист Modern Talking стал успешным продюсером и популярным персонажем желтой прессы. 7 февраля ему исполняется 60 лет. (06.02.2014)

По данным Bild, группа Rammstein намерена прекратить концертную деятельность на время создания нового студийного альбома. Музыканты прокомментировали эту новость на сайте группы. (18.09.2017)

Несмотря на то, что 65-летний Дитер Болен не прекращал концертную деятельность в России, грядущее выступление станет для него первым в Германии за время, прошедшее с момента распада группы. Певец, который в последние годы выступал в качестве жюри на шоу "Германия ищет суперзвезду", планирует исполнить хиты Modern Talking без второго участника группы Томаса Андерса (Thomas Anders). Впрочем, Андерс пожелал бывшему соратнику успехов. "Так будет честно, ведь я же тоже исполняю наши хиты без него", - отметил Андерс.

До распада группы Modern Talking в 2003 году Болен и Андерс, исполнившие, в частности, хит You´re my heart, You´re my soul, продали более 120 миллионов копий своих альбомов.

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    Автор: Наталия Королева


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