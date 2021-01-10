Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Диссернет"

Движение, которое характеризует себя как "вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов". (Сайт - dissernet.org)

Участники сообщества совместными усилиями, основанными на принципах сетевого распределения труда и использовании современных компьютерных технологий, противодействуют незаконным махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России. (Сайт - dissernet.org)

ABD0100_20201114 - WIEN - ÖSTERREICH: Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Samstag, 14. November 2020, im Rahmen der Pressekonferenz Weitere Details zu Coronamaßnahmen im Bundeskanzleramt in Wien. - FOTO: APA/HERBERT NEUBAUER - 20201114_PD5437

Министр труда Австрии уходит в отставку из-за обвинений в плагиате 10.01.2021

Кристине Ашбахер заявила, что уходит в отставку с министерского поста для защиты своей семьи. Обвинения в плагиате в ее научных работах она отрицает.
5597212 24.07.2018 Chairman of the State Duma Committee on Transport and Construction Yevgeny Moskvichov at the lower house plenary meeting. Vladimir Fedorenko / Sputnik Foto: Vladimir Fedorenko/Sputnik/dpa |

Депутат Госдумы отказался от ученой степени после материалов "Диссернета" 16.03.2019

Евгений Москвичев направил в Высшую аттестационную комиссию заявление об отказе от степени кандидата технических наук. Ранее сетевое сообщество "Диссернет" нашло в его диссертации плагиат.
06.02.2016 **** MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 6, 2016. Russia's Culture Minister Vladimir Medinsky speaks during the opening of the Historical Saturdays lecture hall at the State Historical Museum. Anna Isakova/Russian State Duma Press Office/TASS © picture-alliance/dpa/TASS/Russian State Duma Press Office/A. Isakova

Пять фактов о скандальной диссертации Мединского 19.10.2017

На каких основаниях министр культуры России Владимир Мединский может лишиться степени доктора исторических наук уже 20 октября, объясняет DW.
06.02.2016 **** MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 6, 2016. Russia's Culture Minister Vladimir Medinsky speaks during the opening of the Historical Saturdays lecture hall at the State Historical Museum. Anna Isakova/Russian State Duma Press Office/TASS © picture-alliance/dpa/TASS/Russian State Duma Press Office/A. Isakova

Комментарий: Диссертации Мединского как признак гибели гуманитарной науки в России 08.02.2017

Министр культуры РФ может не беспокоиться за судьбу своих ученых степеней. Нынешняя власть любит людей с подмоченной репутацией, пишет Константин Эггерт специально для DW.
MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 22, 2014. Journalist Sergei Parkhomenko attends the second All-Russia Civic Forum Dialogue. Solidarity. Responsibility. Zurab Dzhavakhadze/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE1557A6 Moscow Russia November 22 2014 Journalist Sergei Parkhomenko Attends The Second All Russia Civic Forum Dialogue Solidarity Responsibility Zurab TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE1557A6

Журналиста Сергея Пархоменко исключили из Русского ПЕН-центра 10.01.2017

Решение исключить Сергея Пархоменко из членов Русского ПЕН-центра приняли члены исполкома организации. Вслед за исключением Пархоменко о выходе из Русского ПЕН-центра заявил Лев Рубинштейн.
2320270 Russia, St. Petersburg. 11/15/2013 Russia's Minister of Culture Vladimir Medinsky at a news conference on the preparation for the 2nd St. Petersburg Cultural Forum. Anatoly Medved/RIA Novosti

Диссертацию Мединского проверят на "ненаучность" 17.09.2016

Работу министра культуры РФ обсудят 4 октября в Екатеринбурге. Как пояснил эксперт Бабицкий, основная претензия носит "содержательный" характер.
ARCHIV - Schriftzug und Logo der freien Internet-Enzyklopädie Wikipedia finden sich auf der First International Wikimedia Conference in Frankfurt am Main in zahlreichen Sprachen (Archivfoto vom 05.08.2005). Im Internet-Lexikon Wikipedia stehen Antworten auf die ungewöhnlichsten Wissensfragen, zusammengetragen meist von Hobbyexperten. Dabei werden neben oft aufgerufenem Knowhow, wie etwa der Lebenslauf der Bundeskanzlerin, nahezu alle Themen beackert. Foto: Boris Roessler dpa/lrs (zu lrs-Korr: Tagung soll Kontakt zu Wissenschaftlern stärken vom 21.08.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Википедия государственной выдержки 31.08.2016

Интернет в целом и "Википедия" в частности рассматриваются в России как идеологический и пропагандистский ресурс, контроль над которым должен перейти к государству. Комментарий Александра Плющева специально для DW.
Symbolbild zum Thema Plagiat. #30090966 © pizuttipics - Fotolia.com

Основатель "Диссернета": "Велика вероятность, что депутата Мосгордумы лишат докторской степени" 19.05.2016

Сергей Пархоменко рассказал DW, почему в полиции заинтересовались финансами "Диссернета" и сколько диссертаций чиновников не проходят проверку на плагиат.
Symbolic image for copy and paste.

Неизвестные выстрелили в окно квартиры основателя "Диссернета" 08.04.2016

Сооснователь "Диссернета" Александр Заякин потребовал возбудить дело в связи с обстрелом квартиры Ростовцева. Сам Ростовцев написал, что из-за инцидента "провел полдня на допросе у следователя".
Symbolic image for copy and paste.

Фабрики плагиата в РФ: откуда берутся липовые диссертации 30.03.2016

"Диссернет" опубликовал базу данных российских вузов, замеченных в плагиате. DW выясняла, как работает система торговли диссертациями.
Die als „Goldenes Hirn“ bezeichnete, 1989 errichtete Zentrale der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. (Photograph, with permission, by Nataliya Sadovskaya) - Gelfand M: Doing Science in Uncertain Times. PLoS Biol 2/7/2004: e214. doi:10.1371/journal.pbio.0020214 The Golden Brain (the Praesidium of the Russian Academy of Sciences) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Akademie_der_Wissenschaften#mediaviewer/File:Golden_brain.png

Эксперты: Лженаука в России не встречает должного отпора 01.11.2015

Огромные деньги тратятся в РФ на псевдонаучные разработки и проекты. Власти почти никак не борются с этим, сетуют эксперты. Они уверены - лженаука слишком выгодна, чтобы ее запретить.
Oppositionskundgebung mit Navalny in Moskau *** DW-Korrespondent in Moskau Nikita Batalow

Навальный на митинге обвинил Кадырова в убийстве Немцова 20.09.2015

Алексей Навальный предположил, что Борис Немцов был убит по приказу российского президента Владимира Путина. Оппозиционер подчеркнул необходимость "бороться за тех, кто хочет лучшей жизни".
Oppositioneller russischer Politiker Alexey Navalny trifft mit Wählern in Kaluga, DW/Yuliya Wischnewetskaya 10.06.2015 Teilnehmer des Treffens, Alexey Nawalny (im weißen Hemd) und ein oppositioneller Aktivist Andrej Sayakin (im roten Hemd mit der Krawatte).

"Демократическая коалиция" завершила праймериз в регионах России 29.06.2015

В Костроме первое место занял оппозиционер Илья Яшин, в Новосибирске победил председатель местного отделения РПР-Парнас Егор Савин, в Калуге - сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин.
11.06.2015 *** Oppositioneller russischer Politiker Alexey Navalny trifft Wähler in Kaluga DW, Yuliya Wischnewetskaya Auf den Bildern sind Teilnehmer des Treffens, Alexey Nawalny (im weißen Hemd) und ein oppositioneller Aktivist Andrej Sayakin (im roten Hemd mit der Krawatte).

Навальный в Калуге: Можно с вами на одной земле постоять? 12.06.2015

Репортаж корреспондента DW о том, как Алексей Навальный агитировал жителей Калуги принять участие в праймериз объединенной российской оппозиции.
6.6.2015 Teilnehmer der Kundgebung in Moskau am 06.06.2015 Copyright: DW/J. Vishnevetskaya via Marina Aliyeva, DW Russisch

Не только "Династия": российские ученые опровергли закон об иностранных агентах 07.06.2015

Митинг в защиту науки и образования собрал людей, многие из которых раньше никогда не участвовали в политических акциях. DW выясняла, почему российские ученые вышли на площадь.