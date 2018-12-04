 Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики продлена | Новости из Германии о России | DW | 04.12.2018

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Россия

Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики продлена

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не стала восстанавливать членство ВФЛА. Российская федерация по-прежнему не соответствует необходимым критериям.

Штаб-квартира IAAF в Монако

Штаб-квартира IAAF в Монако

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на заседании в Монте-Карло решил продлить дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом журналист немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), известный своими разоблачениями о допинге в российском спорте, написал во вторник, 4 декабря, в своем Twitter.

Контекст

Целый ряд российских легкоатлетов платили функционерам IAAF крупные взятки, чтобы результаты их допинг-проб не получили огласки. Об этом говорится в совместном расследовании немецких и французских журналистов. (25.11.2016)

Решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство - не просто потеря авторитета WADA, но и удар в лицо чистым спортсменам, считает Штефан Нестлер. (20.09.2018)

Членство "ВФЛА в IAAF по-прежнему приостановлено, запрет не снят", сообщил он. "Российская федерация (легкой атлетики. - Ред.) не соответствует критериям для восстановления", - пояснил репортер, добавив, что в дальнейшем в отношении российских спортсменов продолжит действовать запрет на участие в соревнованиях под национальным флагом и на исполнение гимна РФ. 

"Для получения нейтрального статуса атлеты в индивидуальном порядке должны будут доказывать, что они надлежащим образом проходили допинг-тесты", - добавил Зеппельт.

Условия IAAF

Для восстановления членства ВФЛА, которое было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с допинговым скандалом, России следовало выполнить ряд условий.

Так, Москва должна была компенсировать расходы, которые понесла IAAF, в частности, по созданию рабочей группы.

Кроме того, российским спортивным ведомствам следовало предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 годы. Обязательным условием являлось и то, чтобы Российское антидопинговое агентство РУСАДА было вновь принято в систему Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это требование было выполнено 20 сентября: WADA восстановило РУСАДА в правах с условием соблюдения агентством "строгих требований".

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    Автор: Илья Коваль


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