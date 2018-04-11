 Директор ФБР видит в России серьезную угрозу для контрразведки США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.04.2019

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Мир

Директор ФБР видит в России серьезную угрозу для контрразведки США

"Злонамеренное влияние" России не привязано к избирательным кампаниям в США, заявил Кристофер Рэй. В 2016 году российская сторона пыталась подорвать веру американцев в демократию, добавил он.

Директор ФБР Кристофер Рэй

Директор ФБР Кристофер Рэй

Россия представляет собой существенную угрозу для контрразведки Соединенных Штатов. Об этом директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил во время выступления в Совете по международным отношениям в пятницу, 26 апреля. По его словам, речь идет, в частности, о "злонамеренном иностранном влиянии" и угрозе "в сфере киберпространства".

Директор ФБР подчеркнул, что в ходе выборов президента США в 2016 году российская сторона использовала "социальные сети, фейковые новости, пропаганду" с целью "разделить американское общество" и "подорвать веру американцев в демократию". Подобная деятельность не привязана к избирательному циклу, а продолжается, подчеркнул Рей.

По словам директора ФБР, в 2016 году Россия "вывела на новый уровень" использование соцсетей - рассматривая их в качестве рупора для того, чтобы облегчить распространение пропаганды. Другие страны - в частности Иран, Китай и КНДР - "берут на заметку" то, что попыталась сделать Россия, добавил Рэй. ФБР рассматривает промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году в качестве "генеральной репетиции" президентских выборов 2020-го, отметил он.

Контекст

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Спецпрокурор не нашел сговора штаба Трампа с Кремлем

Комиссия под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера с мая 2017 года расследовала предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году. После ознакомления с результатами расследования в марте 2019 года генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что Мюллер не обнаружил сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

По словам генпрокурора, в докладе не отрицается факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года, однако доказательств связи этой деятельности с командой Трампа найдено не было. Вмешательство в выборы происходило, по данным Роберта Мюллера, через "Агентство интернет-расследований", которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, а также через хакерские атаки.

18 апреля доклад Мюллера был представлен общественности в отредактированном виде. В частности, из него была убрана "чувствительная" информация, включая секретные сведения и показания некоторых свидетелей, сообщил Барр. Позднее Минюст США заявил, что через несколько дней некоторые конгрессмены смогут изучить версию доклада, отредактированную "в меньшей степени".

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    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:48

Доклад Мюллера: как Трамп хотел помешать расследованию?

Контекст

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

Около 40 россиян обвиняются или подозреваются во вмешательстве в выборы президента США или в попытке повлиять на Дональда Трампа и его команду. Подробности в фотогалерее DW. (05.02.2019)  

Ссылки в интернете

Выступление главы ФБР в Совете по международном отношениям

Аудио- и видеофайлы по теме

Доклад Мюллера: как Трамп хотел помешать расследованию?  

Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств сговора штаба Трампа с Кремлем  

Самое откровенное интервью экс-главы ФБР: Джеймс Коми о Трампе и Клинтон - Conflict Zone на русском (29.06.2018)  

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