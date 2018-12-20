Дилма Руссефф

В Бразилии выписан ордер на арест экс-президента Лулы да Силвы

72-летний политик должен в 24-часовой срок явиться в полицию. Его признали виновным в коррупции. Да Силва заявляет, что процесс был призван помешать ему выдвинуть кандидатуру на новых выборах.