Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Дилма Руссефф

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Дилма Руссефф".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Brazil's President Michel Temer delivers a press conference on the first day of the G20 Leaders Summit in Buenos Aires on November 30, 2018. - G20 powers open two days of summit talks on Friday after a stormy buildup dominated by tensions with Russia and US President Donald Trump's combative stance on trade and climate fears. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) (Photo credit should read ALEJANDRO PAGNI/AFP/Getty Images)

Президента Бразилии ждет суд по завершении срока полномочий 20.12.2018

Мишел Темер обвиняется в коррупции и отмывании денег. Ему придется отвечать перед судом сразу по завершении срока полномочий в январе 2019 года.
05.04.2018+++Sao Paulo, Brasilien+++ Former Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva inside a car in Sao Paulo, Brazil April 5, 2018. REUTERS/Paulo Whitaker

В Бразилии выписан ордер на арест экс-президента Лулы да Силвы 06.04.2018

72-летний политик должен в 24-часовой срок явиться в полицию. Его признали виновным в коррупции. Да Силва заявляет, что процесс был призван помешать ему выдвинуть кандидатуру на новых выборах.
Brazilian flag and pole flutters against Brazil blue skies © CPJ Photography #41932262

Бразилия объявила персоной нон грата поверенного в делах Венесуэлы 27.12.2017

Отношения Бразилиа и Каракаса ухудшились после импичмента Дилмы Руссефф. Объявление поверенного в делах Венесуэлы персоной нон грата - "зеркальный ответ" бразильцев на действия венесуэльцев.
05.07.2017 Former Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva speaks with former Brazilian President Dilma Rousseff during the inauguration of the new National Directory of the Workers' Party, in Brasilia, Brazil July 5, 2017. REUTERS/Ueslei Marcelino

Генпрокурор Бразилии обвинил двух экс-президентов страны в коррупции 06.09.2017

По мнению генпрокурора Бразилии, бывшие главы государства участвовали в создании "преступного сообщества". Он подал в Верховный суд запрос о предъявлении официального обвинения.
March 22, 2016*** The headquarters of Odebrecht SA is pictured in Sao Paulo, Brazil, March 22, 2016. To match Exclusive BRAZIL-CORRUPTION/ODEBRECHT REUTERS/Paulo Whitaker/File photo

Ведущие политики Бразилии станут фигурантами дела о коррупции 15.03.2017

Генпрокурор Бразилии инициировал проведение 83 новых уголовных расследований в деле о коррупции в нефтегазовом концерне Petrobras.

epa05524753 Supporters of ousted Brazilian President Dilma Rousseff hold a demonstration in Sao Paulo, Brazil, 04 September 2016. EPA/SEBASTIAO MOREIRA Copyright: picture-alliance/dpa/S. Moreira

Полиция в Сан-Паулу разогнала акцию против нового президента Бразилии 05.09.2016

Протестующие в Сан-Паулу выступили против отстранения Дилмы Руссефф и назначения Мишела Темера новым президентом Бразилии. Организаторы сообщили, что в демонстрации приняли участие 50 тысяч человек.
15.4.2016 *** Brazil's President Dilma Rousseff attends a meeting on state land issues, at Planalto presidential palace in Brasilia, Brazil, Friday, April 15, 2016. The lower chamber of Brazil's Congress began a debate on whether to impeach Rousseff, a question that underscores deep polarization in Latin America's largest country and most powerful economy. The crucial vote is slated for Sunday. (AP Photo/Eraldo Peres) Copyright: picture-alliance/AP Photo/E. Peres

Импичмент Дилмы Руссефф: реакция в мире (видео) 01.09.2016

В Латинской Америке негативно восприняли отставку президента Бразилии. Венесуэла, Колумбия и Эквадор назвали это ''переворотом''. В США, напротив, заявили, что импичмент был законным.

Импичмент Дилмы Руссефф: реакция в мире (01.09.2016) 01.09.2016

В Латинской Америке негативно восприняли отставку президента Бразилии. Венесуэла, Колумбия и Эквадор назвали это "переворотом". В США, напротив, заявили, что импичмент был законным.

Самолет Ан-225: украинская "Мечта" станет китайской - DW Новости (01.09.2016) 01.09.2016

Ан-225, самый крупный самолет в мире, может обрести вторую жизнь. Украинский авиастроитель "Антонов" заключил сделку с Китаем. В планах – производство грузового авиалайнера в КНР.
18.04.2016 Brazil's President Dilma Rousseff gestures during a press conference at Planalto Palace in Brasilia, Brazil April 18, 2016. REUTERS/Ueslei Marcelino Copyright: Reuters/U. Marcelino

Южная Америка расстается с социалистическими грезами 01.09.2016

2000-е годы - период небывалого успеха левых политиков в странах Южной Америки. Но с падением цен на сырье обещания, приносившие им победы на выборах, столкнулись с суровой реальностью.

Бразилия без президента Руссефф (01.09.2016) 01.09.2016

Сенат Бразилии проголосовал за импичмент президента Дилмы Руссефф. Как на решение отреагировала она сама? И кто стал новым главой государства?
+++++++++++ 12.05.2016 +++++++++++++++++ Outgoing Brazilian President Dilma Rousseff speaks after the Brazilian Senate vote to impeach her for breaking budget laws at Planalto Palace in Brasilia, Brazil, May 12, 2016. REUTERS/Adriano Machado TPX IMAGES OF THE DAY (c) Reuters/A. Machado

Каракас и Кито отозвали из Бразилии глав дипмиссий после отставки Руссефф 31.08.2016

В то время как Венесуэла замораживает отношения с Бразилией, Вашингтон уверен, что во время процедуры импичмента Руссефф демократические институты действовали в конституционных рамках.
10.05.2016+++++++++Brazil's President Dilma Rousseff speaks during the opening ceremony of the National Policy Conference for Women in Brasilia, Brazil, May 10, 2016. IMAGES OF THE DAY (c) Reuters/U. Marcelino

Комментарий: Только не вздыхай с облегчением, Бразилия! 31.08.2016

Президент Дилма Руссефф стала жертвой оппозиции и собственной летаргии. Она вынуждена уйти - и дать дорогу политикам, которые действительно замешаны в коррупции, считает Франсис Франца.
May 4, 2016. Brazil's President Dilma Rousseff reacts during a launch ceremony of Agricultural and Livestock Plan for 2016/2017, at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil May 4, 2016. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo (c) Reuters/U. Marcelino

Сенат Бразилии проголосовал за импичмент президента Дилмы Руссефф 31.08.2016

В поддержку решения о смещении Дилмы Руссефф проголосовало конституционное большинство членов Сената.

Бразилия перед импичментом Дилмы Руссефф (30.08.2016) 30.08.2016

Демонстрация в поддержку сторонников президента Бразилии Дилмы Руссефф переросла в столкновения с полицией. Руссефф грозит импичмент из-за обвинений в коррупции и махинациях с бюджетом.
29.08.2016 *** Brazil's suspended President Dilma Rousseff speaks at her own impeachment trial, in Brasilia, Brazil, Monday, Aug. 29, 2016. Rousseff reminded senators that she was re-elected in 2014 by 54 million voters. She says that at every moment she has followed the constitution and done what was best for the country. (AP Photo/Eraldo Peres) | © picture-alliance/AP Photo/E. Peres

Дилма Руссефф в сенате Бразилии: Попытка импичмента - это путч 29.08.2016

Временно отстраненная от должности президент Бразилии выступила в сенате страны, заявила, что не совершала преступлений, в которых ее обвиняют, и назвала попытку импичмента - путчем.
Показать еще