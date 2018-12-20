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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Дилма Руссефф".
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Мишел Темер обвиняется в коррупции и отмывании денег. Ему придется отвечать перед судом сразу по завершении срока полномочий в январе 2019 года.
72-летний политик должен в 24-часовой срок явиться в полицию. Его признали виновным в коррупции. Да Силва заявляет, что процесс был призван помешать ему выдвинуть кандидатуру на новых выборах.
Отношения Бразилиа и Каракаса ухудшились после импичмента Дилмы Руссефф. Объявление поверенного в делах Венесуэлы персоной нон грата - "зеркальный ответ" бразильцев на действия венесуэльцев.
По мнению генпрокурора Бразилии, бывшие главы государства участвовали в создании "преступного сообщества". Он подал в Верховный суд запрос о предъявлении официального обвинения.
Генпрокурор Бразилии инициировал проведение 83 новых уголовных расследований в деле о коррупции в нефтегазовом концерне Petrobras.
Протестующие в Сан-Паулу выступили против отстранения Дилмы Руссефф и назначения Мишела Темера новым президентом Бразилии. Организаторы сообщили, что в демонстрации приняли участие 50 тысяч человек.
В Латинской Америке негативно восприняли отставку президента Бразилии. Венесуэла, Колумбия и Эквадор назвали это ''переворотом''. В США, напротив, заявили, что импичмент был законным.
В Латинской Америке негативно восприняли отставку президента Бразилии. Венесуэла, Колумбия и Эквадор назвали это "переворотом". В США, напротив, заявили, что импичмент был законным.
Ан-225, самый крупный самолет в мире, может обрести вторую жизнь. Украинский авиастроитель "Антонов" заключил сделку с Китаем. В планах – производство грузового авиалайнера в КНР.
2000-е годы - период небывалого успеха левых политиков в странах Южной Америки. Но с падением цен на сырье обещания, приносившие им победы на выборах, столкнулись с суровой реальностью.
Сенат Бразилии проголосовал за импичмент президента Дилмы Руссефф. Как на решение отреагировала она сама? И кто стал новым главой государства?
В то время как Венесуэла замораживает отношения с Бразилией, Вашингтон уверен, что во время процедуры импичмента Руссефф демократические институты действовали в конституционных рамках.
Президент Дилма Руссефф стала жертвой оппозиции и собственной летаргии. Она вынуждена уйти - и дать дорогу политикам, которые действительно замешаны в коррупции, считает Франсис Франца.
В поддержку решения о смещении Дилмы Руссефф проголосовало конституционное большинство членов Сената.
Демонстрация в поддержку сторонников президента Бразилии Дилмы Руссефф переросла в столкновения с полицией. Руссефф грозит импичмент из-за обвинений в коррупции и махинациях с бюджетом.
Временно отстраненная от должности президент Бразилии выступила в сенате страны, заявила, что не совершала преступлений, в которых ее обвиняют, и назвала попытку импичмента - путчем.
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