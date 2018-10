Дикие животные в немецких цирках: за и против

Слоны танцуют полонез, морские львы жонглируют мячами, медведи ездят на велосипедах, тигр прыгает через горящий обруч, - аттракционы с участием четвероногих артистов, без которых невозможно представить себе цирковую арену, приводят зрителей, особенно маленьких, в восторг. Но защитники прав животных бьют тревогу, мол, цирковые трюки противоестественны для диких зверей, а дрессировка - это издевательство и пытка, как и содержание животных в клетках и тесных вольерах.

Где действует запрет на выступление диких животных в цирке?

По данным организации PETA (англ. People for the Ethical Treatment of Animals), частичный или полный запрет на использование диких животных в цирке введен в 26 европейских странах. В Германии задействовать диких животных на арене разрешено. При этом, если верить статистике, 80 процентов немцев сомневаются в том, что условия содержания животных в немецких цирках можно считать подобающими - соответствующими биологическим особенностям того или иного вида.

То, что запрета в Германии нет, не значит, что никого эта тема в стране не волнует. Общественность периодически вспоминает о ней, а помогают ей в этом различные организации по защите животных и/или политики. Так, активисты PETA в июле этого года устроили акцию протеста во время гастролей во Франкфурте-на-Майне Zirkus Knie, традиционно использующего в своих представлениях тигров и львов. Также в июле защитники животных заговорили о необходимости запрета на использование в цирках диких зверей после того, как во время представления Cirkus Krone в Оснабрюке упал слон, в результате чего травму получил один из зрителей.

На днях берлинский сенатор по внутренним делам и спорту Андреас Гайзель (Andreas Geisel) запретил цирковому коллективу Voyage разбивать шатер на территории Олимпийского стадиона столицы. Артисты собирались приехать в Берлин с гастролями, как они это делали уже на протяжении 24-х лет, и выступить перед местной публикой в пред- и послерождественское время. Еще не ясно, во что выльется конфликт, поскольку отказать в предоставлении возможности для выступления по закону можно в случае, если животные содержатся неподобающим образом (при этом речь не идет конкретно о диких животных).

Артисты цирка Voyage обескуражены решением сената, поскольку до сих пор никто не обвинял их в издевательстве над питомцами, большая часть которых родилась в цирке. Так или иначе, сообщает берлинская газета B.Z., коллектив Voyage пока подыскивает для выступлений в Берлине лужайку, не принадлежащую городу. При этом владельцы цирка могут опротестовать решение сенатора, и тогда к спору подключится суд. Судебные процессы такого рода, где предметом разбирательства являются цирковые животные, в Германии ведутся не так уже редко.

Что думают защитники животныхи и сами циркачи?

"Германия, до сих пор не запретившая использование диких животных в цирке, плетется в хвосте", - заявила в интервью информационному агентству dpa представитель Немецкого союза защиты животных Леа Шмиц (Lea Schmitz). В соседних странах уже действует полный запрет на использование в цирках диких животных. Потому что их невозможно содержать гуманным образом в цирке, особенно если он постоянно переезжает с места на место, да и трюки, которым учат зверей ради увеселения публики, не имеют, по убеждению Шмиц, ничего общего с их естественным поведением. "Тигры не прыгают через горящие обручи, а слоны не стоят на голове", - говорит представитель Немецкого союза защиты животных.

Защитники прав животных проводят пикет

Иного мнения придерживаются цирковые артисты. "Защита животных - это хорошая тема для политиков, которые хотят заручиться поддержкой избирателей", - считает Франк Келлер (Frank Keller) из Circus Krone. Кроме того, животных, работающих в цирке, по его мнению, нельзя уже называть дикими, потому что большинство из них рождены в неволе и дикой природы никогда не видели. Львы в его цирке, например, отметил Франк Келлер, живут с людьми уже в 19-м поколении. И, кстати говоря, живут в два раза дольше, чем их собратья на свободе.

Зоопарк для зверей хуже цирка

Среди тех, кто не видит ничего страшного в использовании в цирке диких зверей, есть также ветеринары и биологи. Ветеринар Йорг Пфайер (Jorg Pfeifer) из немецкого ведомства, которое контролирует цирки, утверждает, что при определенных условиях, если животное получает достаточно когнитивных стимулов, и в неволе его жизнь может быть вполне удовлетворительной.

В цирке, говорится в некоторых исследованиях, звери чувствуют себя лучше, чем, к примеру, в зоопарках, где они томятся от безделья. Но и ветеринар Пфайфер отмечает, что не все дикие звери чувствуют себя комфортно в неволе. Обезьян, например, медведей, а также слонов в цирке держать нельзя, а вот львов - при определенных условиях - можно.

