 Диагноз Навальному могут поставить независимые эксперты | Новости из Германии о России | DW | 29.07.2019

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Россия

Диагноз Навальному могут поставить независимые эксперты

Врач-офтальмолог Анастасия Васильева, лечащая Алексея Навального несколько лет, заявила, что его футболку и волосы отправят на независимую экспертизу, возможно, в Европу.

Российский политик Алексей Навальный

Российский политик Алексей Навальный

Футболку и волосы Алексея Навального отправят на независимую экспертизу. Об этом в понедельник, 29 июля, в интервью изданию "Дождь" сообщила врач-офтальмолог Анастасия Васильева, лечащая оппозиционного политика с 2017 года. По ее словам, экспертиза, возможно, будет проведена в Европе.

Контекст

Сергей Лагодинский - выходец из России и представитель партии "зеленых" - в проекте "Немцова. Интервью" о работе евродепутата, позиции "зеленых" по РФ и совместной учебе с Алексеем Навальным в Йеле. (10.07.2019)

Приехавших к Алексею Навальному медиков выпроводили из больничной палаты. Симптомы соответствуют глазному заболеванию, при котором необходима немедленная помощь, заявила его лечащий врач. (28.07.2019)

Васильева рассказала о симптомах, которые свидетельствуют о возможном отравлении Навального. Она также уточнила, что раньше у него никаких аллергий не наблюдалось. По ее мнению, у Навального может быть острый токсический кератоконъюктивит, вызванный воздействием неизвестного химического вещества. Врач призвала взять на химическую экспертизу постельное белье и провести судебно-медицинскую экспертизу, а также организовать наблюдение офтальмолога. 

Навального госпитализировали из спецприемника

Навального госпитализировали из спецприемника 28 июля с острой аллергической реакцией. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, у него были сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

Вечером того же дня возле здания больницы собрались сторонники Навального и журналисты. Приехавшая полиция задержала 21 человека.

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