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Джулетт Пинеда

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Джулетт Пинеда: избранные публикации

На фото - KK Park, центр онлайн-мошенничества в Мьянме

Расследование DW: Торговля людьми и кибермошенники в Азии

Преступники заманивают в Юго-Восточную Азию людей, заставляя потом заниматься кибермошенничеством. Расследование DW.
Преступность30 января 2024 г.
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