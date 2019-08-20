 Джузеппе Конте решил уйти в отставку с поста премьер-министра Италии | Новости из Германии о Европе | DW | 20.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Джузеппе Конте решил уйти в отставку с поста премьер-министра Италии

Глава правительства обвинил в создании политического кризиса своего заместителя и главу МВД Маттео Сальвини, который, потребовав новых выборов, действовал в своих личных интересах.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и министр внутренних дел Маттео Сальвини (слева)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и министр внутренних дел Маттео Сальвини (слева)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен в течение дня подать президенту страны Серджо Маттарелле прошение об отставке. Об этом глава правительства заявил в Сенате во вторник, 20 августа, выступая с речью о политическом кризисе в стране. Нынешний кризис нанес непоправимый ущерб правительству, которое заканчивает свою работу", - сказал Конте.

Контекст

Сделка, предложенная Маттео Сальвини Движению "5 звезд", не сработала. Премьер Конте выступит перед депутатами 20 августа. (14.08.2019)

Раскол в коалиционном правительстве Италии стал еще более очевидным после требования Маттео Сальвини о вотуме доверия кабмину. (08.08.2019)

Глава правительства обвинил своего заместителя и министра внутренних дел Маттео Сальвини в безответственных и эгоистичных действиях. Заявив 8 августа о выходе из правящей коалиции, лидер правопопулистской "Лиги" Сальвини преследовал исключительно "личные интересы и интересы своей партии", заявил Конте. Тем самым глава МВД подверг Италию серьезному риску, добавил премьер.

Маттео Сальвини 8 августа потребовал провести досрочные парламентские выборы. Политик указал, что из-за разногласий между "Лигой" и Движением "5 звезд", усиливающихся в последние месяцы,  в парламенте отсутствует правящее большинство. По его мнению, новое голосование является единственной альтернативой той непрочной коалиции, которая проработала всего 14 месяцев.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • На снимке 1921 года Энцо Феррари - в болиде Alfa Romeo.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    С 1919 года, отслужив в армии, Энцо Феррари стал водителем-испытателем гоночных автомобилей. На снимке 1921 года он - в болиде Alfa Romeo. В этой фирме Энцо прошел путь от водителя до директора спортивного подразделения. Создал свою команду Scuderia Ferrari ("Конюшня Феррари") и сам начал конструировать гоночные машины. Энцо Феррари объединил в своих моделях спорт, захватывающий дизайн и роскошь.

  • Ferrari 166 Inter - первая модель класса Gran Turismo

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Ferrari 166 Inter - первая модель класса Gran Turismo на базе гоночного автомобиля. Ее выпускали с 1948 по 1950 годы. Силовой агрегат модифицировался в соответствии с индивидуальными заказами. Кузов можно было заказать у знаменитых ателье, например, как на фото - от Ghia. Максимальная скорость - 170 км/ч.

  • Так выглядела модель 1952 года, на которой гонщик Ferrari впервые завоевал титул чемпиона мира.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Так выглядела модель 1952 года, на которой гонщик Ferrari впервые завоевал титул чемпиона мира. Гоночное подразделение компании - самое успешное за всю историю "Формулы-1": 15 раз Ferrari становился чемпионом мира и 16 раз выигрывал Кубок конструкторов.

  • Немецкий гонщик Михаэль Шумахер - самый успешный пилот Ferrari в Формуле-1.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Немецкий гонщик Михаэль Шумахер - самый успешный пилот Ferrari в "Формуле-1". В команде Scuderia Ferrrari он пять раз завоевывал титул чемпиона мира. Последний раз - в 2004 году.

  • Ferrari 410 Superamerica (1956-1959 годы) не имела особого успеха у состоятельных клиентов, для которых и выпускалась.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Ferrari 410 Superamerica (1956-1959 годы) не имела особого успеха у состоятельных клиентов, для которых и выпускалась. Зато ее преемница - модель 400 Superamerica, которая внешне была очень похожа на предыдущую, но с более мощным двигателем и роскошным интерьером, - стала одним из флагманов Ferrari. Энцо Феррари умел учиться на неудачах.

  • Ferrari 250 GTO - самый знаменитый суперкар 1960-х годов.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Ferrari 250 GTO - самый знаменитый суперкар класса Gran Turismo 1960-х годов. Новый стоил немалые по тем временам деньги - 18 тысяч долларов, и каждого покупателя должен был лично одобрить Энцо Феррари или его представитель в США. Всего было выпущено 39 автомобилей этой модели. В 1988 году Ferrari 250 был продан с аукциона за 2 миллиона долларов.

  • Эту модель - Ferrari 330 GT 2+2 - Энцо Феррари выбрал в середине 1960-х годов в качестве своего личного автомобиля.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Эту модель - Ferrari 330 GT 2+2 - Энцо Феррари выбрал в середине 1960-х годов в качестве своего личного автомобиля: уж очень она ему нравилась. Расстояние между передними и задними колесами (колесную базу) специально увеличили на 5 см, что дало больше пространства пассажирам, сидящим сзади.

  • Двухместная спортивная модель Ferrari 275 GTB - первый дорожный (то есть не гоночный) автомобиль итальянской компании.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Двухместный Ferrari 275 GTB - первая модель итальянской компании, конструкция которой изначально не предназначалась для гонок, а лишь для эксплуатации в качестве дорожного автомобиля. В 1968 году выпуск пришлось прекратить из-за новых требований к безопасности. В 2013 году одна из машин этой серии была продана за 27,5 млн долларов - рекордную для дорожных автомобилей сумму.

  • Двухместный спорткар Ferrari F50 построили в 1995 году специально для богатых любителей, желавших испытать во время вождения ощущения, близкие к тем, которые испытывают гонщики Формулы-1.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Двухместный суперкар Ferrari F50 был создан уже после смерти легендарного основателя фирмы - специально для богатых любителей, желавших испытать во время вождения ощущения, близкие к тем, которые испытывают гонщики "Формулы-1". Для снижения массы использовали различные композиты середины 1990-х: углепластик, кевлар, полиамиды.

  • Двухместный суперкар Ferrari Enzo был построен в 2002 году и назван в честь основателя компании Энцо Феррари.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Двухместный суперкар Ferrari Enzo был построен в 2002 году и назван в честь Энцо Феррари. Базой послужил гоночный болид. Максимальная скорость - 370 км/ч. Сиденья изготовлялись для каждого заказчика индивидуально в зависимости от его веса и телосложения. Цена колеблется от 600 тысяч до миллиона долларов.

  • Просто красивая деталь: задние фонари Ferrari Enzo.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Просто красивая деталь: задние фонари Ferrari Enzo.

  • Ferrari FXX-K - одна из самых новых и мощных моделей Феррари.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Ferrari FXX-K - одна из самых новых моделей Феррари. Мощность двигателя трекового гиперкара - более 1000 лошадиных сил. Но не это главное. Готовя машину к гонкам, конструкторы радикальным образом усовершенствовали аэродинамику.

  • Энцо Феррари в апреле 1964 года.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Энцо Феррари в апреле 1964 года.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 25:30

Почему Путина так любят крайне правые из Италии: Марко Дзанни в Conflict Zone на русском

Контекст

Легендарные автомобили Энцо Феррари

18 февраля исполняется 120 лет со дня рождения Энцо Феррари - автогонщика, конструктора и предпринимателя, основавшего знаменитую итальянскую компанию Ferrari. Вспомним его легендарные модели. (16.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Путина так любят крайне правые из Италии: Марко Дзанни в Conflict Zone на русском  

Жизнь после катастрофы: год после трагедии в Италии. Европа в фокусе  

В поисках сокровищ: подводный туризм в Италии - "Европа в фокусе"  

Каким торговым партнерам России грозит экономический спад  

Реклама

Самые читаемые

Протесты в Москве: Макрон напомнил Путину об обязательствах РФ  

Взрыв под Северодвинском: "Зачем вообще нужен "Буревестник"?  

Немецкие пенсионеры за рулем: опасность номер один?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно