Джон Керри назвал политику Трампа безответственной

Бывший госсекретарь США Джон Керри в интервью DW, данном им в пятницу, 14 февраля, в Мюнхене на полях ежегодной конференции по безопасности, резко раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, заявив, что тот не оправдывает возложенной на него ответственности. "По его вине разваливается НАТО, он оскорбил Ангелу Меркель и других европейских лидеров и оттолкнул от себя других (мировых политиков. - Ред.), - заявил Керри. - В то же время он лестно отзывается о президенте Путине и Орбане в Венгрии. Это просто недопустимо".

Политика Трампа в области защиты окружающей среды стала одним из главных объектов критики Керри. По мнению 75-летнего политика, представляющего Демократическую партию, президент США мог бы предпринять целый ряд шагов, направленных на защиту окружающей среды, например созвать экстренную встречу стран G20 для обсуждения проблемы климатических изменений. "Этого не произошло. И я задаюсь вопросом: почему? Это очень разочаровывает", - резюмирует Керри.

Критика климатической политики Трампа

По мнению Керри, слова Трампа о том, что выполнение обязательств по Парижскому соглашению по климату стало бы для США непосильной нагрузкой, являются ложью. "Это вовсе не непосильная нагрузка для Америки. Выходить (из Парижского соглашения по климату. - Ред.) нечестно по отношению к Америке и ко всему миру", - заявил бывший госекретарь США, добавив, что считает действия Трампа безответственными.

Джон Керри лично участвовал в переговорах по подписанию США Парижского соглашения по климату. В свою очередь Дональд Трамп, став президентом страны, заявил в 2017 году, что намерен отказаться от обязательств Вашингтона по этому документу.

По мнению Керри, своей политикой Трамп "посылает неправильные сигналы" молодежи. "Мы видим 16- и 17-летних молодых людей, которые говорят: "Ведите себя, как взрослые. Вы несете ответственность!" "Для молодого поколения это большое разочарование. Нынешние руководители не способны руководить", - подчеркнул Керри.

Позиция Джона Керри относительно войны в Афганистане

Среди прочего, в беседе с DW Керри высказал свое мнение о продолжающейся войне в Афганистане. По его словам, он гордится усилиями многих стран в этом регионе, но миру нужен мир. Керри надеется на заключение договоренности с боевиками радикального движения "Талибан", которая не повредила бы действующему правительству Афганистана. "Однако любая договоренность должна включать в себя возможность для ответных действий в случае, если "Талибан" откажется от выполнения своих обещаний", - подчеркнул политик.

При этом Керри отметил, что Россия и Китай могли бы внести свой вклад для установления мира в регионе. "Для этого однако их необходимо пригласить присоединиться к переговорам", - указал демократ.

Политическая карьера Джона Керри

С 2013 по 2017 год Джон Керри занимал должность государственного секретаря в правительстве тогдашнего президента США Барака Обамы. В 2004 году он сам баллотировался на пост президента страны.

Мюнхенская конференция по безопасности-2020 проходит в столице Баварии с 14 по 16 февраля. Ожилается, что на ней будут присутствовать 35 глав государств и правительств, а также около ста министров обороны и глав МИД.

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