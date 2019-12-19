Джонсон отклонил просьбу Шотландии провести референдум о независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил просьбу главы регионального правительства Шотландии Николы Стерджен предоставить ей полномочия для проведения нового референдума о независимости. "Шотландский народ решительно высказался за сохранение нашего Соединенного Королевства, и это результат, который правительства Шотландии и Великобритании обязались уважать", - написал Джонсон во вторник, 14 января, в микроблоге Twitter.

Джонсон отметил, что "не может согласиться с любой просьбой о передаче власти, которая приведет к дальнейшим референдумам о независимости", и напомнил, что в 2014 году, когда Шотландия провела такой референдум, Стерджен согласилась с тем, что подобное голосование было единственным в жизни сегодняшнего поколения.

"Еще один референдум о независимости сохранит политический застой, который продолжается в Шотландии последнее десятилетие… Пришло время, чтобы мы все приняли усилия для сплочения Великобритании", - написал далее британский премьер.

Джонсон предложил собрать деньги на звон колокола Биг-Бена в честь "Брекзита"

В тот же день Борис Джонсон предложил с помощью краудфандинга собрать средства на прощальный удар колоколов Биг-Бена в день "Брекзита". Всего необходимы 500 тысяч фунтов стерлингов, заявил Джонсон после решения Палаты общин отказаться от звона колоколов Биг-Бена поздним вечером 31 января в знак официального выхода Великобритании из ЕС. Почти 14-тонный колокол Биг-Бена находится на реставрации с 2017 года и звонит только по случаю праздников, например в канун Нового года.

В середине декабря Никола Стерджен в письме Борису Джонсону официально запросила разрешения о проведении нового референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства. По словам первого министра Шотландии, шотландцы дали ясно понять, что отвергают правительство тори во главе с премьер-министром Джонсоном, которое выводит Шотландию из состава Евросоюза. Стерджен напомнила, что по итогам британских парламентских выборов на прошлой неделе ее Шотландская национальная партия, добивающаяся независимости от Великобритании, резко усилила позиции, получив в шотландском парламенте 48 из 59 мест.

В ходе первого референдума, состоявшегося в 2014 году, 55 процентов шотландцев высказались против независимости. Стерджен, однако, подчеркивает, что с тех пор обстоятельства существенно изменились: в 2016 году незначительное большинство британцев проголосовало за "Брекзит". В то же время 62 процента шотландцев высказались против "Брекзита".

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